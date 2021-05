Súper Sabor Criollo entregó la tercera orden de compra

La nueva edición de Cartonazo, el popular entretenimiento organizado por Democracia, realizó el tercer sorteo entre los cupones no ganadores.

En esta ocasión, y de la mano de Súper Sabor Criollo, auspiciante del onceavo Cartonazo, se premió con una orden de compra por $6.000 a Alberto Vilche, DNI 21.986.748, quien depositó su cupón no ganador en la urna situada en Hipólito Yrigoyen 999.

El ganador fue favorecido entre los miles de cupones de las semanas 8 a 12 de la undécima edición del Cartonazo que los lectores de Democracia acercaron a la sede del sponsor.

El sorteo contó con una transmisión en vivo mediante www.facebook.com/diariodemocracia, que cuenta con más de 73.000 seguidores. El premio fue entregado por Lisandro Lebensohn, de Democracia.

Próximo sorteo

La cuarta y última orden de compra de Cartonazo 11 se sorteará como siempre el último sábado del mes, con lo cual tendrá lugar el sábado 26 de junio.

Podrán participar los cupones pertenecientes a las semanas 13 a 16 que no resulten ganadores y sean depositados en la urna especialmente preparada en Súper Sabor Criollo, cuya dirección es Hipólito Yrigoyen 999.

Ganadores anteriores

La primera orden de compra de la onceava edición de Cartonazo fue entregada el sábado 27 de marzo y tuvo como ganador a José Galiano, DNI 10.256.351. Participaron los miles de cupones de las semanas 1 a 3 de Cartonazo, que los lectores de Democracia acercaron a la sede del sponsor.

La segunda favorecida fue María Zapata, DNI 5.081.191, quien también recibió la orden de compra por $6.000. Recordemos que del sorteo participaron todos los cupones de las semanas 4 a 7.