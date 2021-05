Vuelta a Fase 2: evalúan el ingreso a comercios y aforo del 30 % en gastronomía

Desde mañana, la ciudad vuelve a Fase 2 y, con ello, se evalúan dos cuestiones claves para el comercio: el ingreso de clientes para la atención y el pedido de los gastronómicos de obtener un aforo del 30 % en sus locales.

Cabe recordar que cuando a mediados de mayo la ciudad había ingresado en Fase 2, se prohibieron las actividades y reuniones sociales y se limitó el horario comercial.

A su vez, se restringió la circulación entre las 20 y 06 h y los locales gastronómicos debían cerrar a las 19 y solo podían utilizar espacios abiertos; el servicio de delivery estaba permitido hasta las 23.

Mañana se reúne la mesa de Crisis, desde las 08.30 y se esperan decisiones respecto de posibles flexibilizaciones a la fase en la ciudad, con búsqueda de consensos, debido a la fuerte suba de contagios y fallecimientos por Covid.

Búsqueda de consensos

Luego de la reunión mantenida el viernes con representantes del sector comercial y gastronómico de la ciudad, funcionarios municipales adelantaron que buscarán el consenso con la oposición para flexibilizar la Fase 2 y así “ampliar las posibilidades de trabajo de los miles de juninenses cuyas fuentes laborales dependen de las ventas diarias”.

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, afirmó: "El último viernes recibimos al sector gastronómico, encabezado por Juan Victor Casella, y titulares de diversos restaurantes de Junín, quienes nos plantearon su necesidad de trabajar en el interior de sus locales, algo que no está permitido por la provincia en la Fase 2".

"Luego, dialogamos con el sector comercial, integrado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe), la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Cuanoba) y la Cámara Pyme del Noroeste de Buenos Aires (Capynoba).

En igual sentido que el sector gastronómico, “nos consultaron si existía posibilidad de que los clientes pudieran ingresar al local a hacer sus compras, pese a que en Fase 2 por disposición provincial solo es factible a través del take away, es decir, que el cliente solo puede retirar su mercadería desde la vereda, sin entrar al negocio, o bien a través del delivery", indicó.

"Les planteamos que eso sería factible en la medida de que hubiera consenso en ese sentido de toda la cúpula política de la ciudad y tanto los representantes de los comerciantes como de los gastronómicos encontraron oportuna esa necesidad de acuerdo y unanimidad de decisión política para esa toma de medidas. Por ello, aseguraron que solicitarían reuniones a los representantes locales y provinciales del Frente de Todos a la brevedad", cerró.

A la espera de definiciones

Mientras se aguardan definiciones sobre la atención de clientes dentro de los comercios, continúan prohibidas las reuniones sociales, culturales y recreativas tanto al aire libre como en espacios cerrados y domicilios particulares; no se pueden realizar actividades deportivas grupales en espacios cerrados ni al aire libre.

Entre las actividades permitidas se encuentran las deportivas individuales al aire libre, o grupales sin contacto.

Mientras tanto, la atención en locales gastronómicos se vio reducida solo al aire libre, algo que desde el sector esperan se pueda modificar.

Según el presidente de la Cámara de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, Juan Casella, aún no se resolvió el pedido de un aforo del 30 % en los locales.

“Aún no hay nada. Quedamos en reunirnos, este lunes con la mesa de crisis, desde las 08.30 y luego, a las 15 h, con concejales del Frente de Todos. Nuestro planteo es abrir con un aforo del 30 %”, enfatizó. “Que nos dejen ingresar gente, porque con la temperatura afuera hoy es imposible”.

No obstante destacó: “los microcréditos anunciados para mejorar la vereda, los parklets y cerramientos y para la compra de estufas y mamparas, a pagar en 24 meses. Es una ayuda del municipio”.

Con las “intermitencias”, que genera el avance de la pandemia en el sector, Casella dijo que “esto es bienvenido, es una solución a la parte externa”, aunque reiteró: “Esperamos una pequeña flexibilización para poder trabajar adentro”.

Mientras tanto, desde las instituciones que representan a los sectores productivos en Junín, como la Sociedad Comercio e Industria (SCIJ), la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe), la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Cuanoba) y la Cámara Pyme del Noroeste de Buenos Aires (Capynoba), aseguraron que tras una reunión con “Pablo Petrecca, intendente de Junín, y también con el bloque de concejales del Frente de Todos Junín (FDT), el resultado obtenido fue el apoyo de ambos para la flexibilización de la Fase 2, adaptada como venía sucediendo en la ciudad”.

“Para nosotros es muy importante resaltar el diálogo y el trabajo en equipo de las instituciones y la política, para que de la pandemia de Covid-19 salgamos todos juntos, evitando males peores”, destacan en un comunicado.