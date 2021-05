Valentín Miranda: “La UCR tiene una mirada progresista”

-¿Qué análisis hace del impacto de la segunda ola de Covid-19?

-Mirado en perspectiva, queda muy en claro que fue demasiado extensa la cuarentena, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos distritos no había casos, situación que afectó la educación, la salud mental y, principalmente, la economía. Hoy estamos en la segunda ola, que es mucho más agresiva, vemos un crecimiento importante de los casos y de las muertes, además de que el virus avanza sobre personas más jóvenes. Estamos en una situación compleja, a la cual se llega porque no hemos logrado tener una vacunación exitosa, como lo había propuesto el Presidente, cuando decía que en febrero íbamos a tener diez millones de argentinos vacunados. Por supuesto que la falta de vacunas es un problema mundial, queremos acompañar a que se consigan más, por eso hemos votado recientemente una ley para autorizar al Gobernador en ese sentido, pero no podemos dejar de marcar estas cuestiones que hacen a la gestión y que se podrían haber hecho mejor. Tenemos que tratar de aunar todos los esfuerzos para conseguir más vacunas, porque si hubiésemos logrado tener una mayor cantidad de vacunas a esta altura o, como planteaba el propio Presidente, en febrero o marzo, la magnitud de la segunda ola sería menor.

-Una cuestión clave es el difícil equilibrio entre la salud y la economía.

-Con mucho diálogo, los intendentes de la Región hacen un esfuerzo enorme para buscar ese equilibrio entre la salud y la economía. Tal vez, si no hubiésemos tenido una cuarentena tan extensa, habríamos llegado con otro aire a la actualidad, cuando atravesamos el peor momento de la pandemia. Para tener mayor libertad económica tienen que bajar los casos y para que puedan bajar los casos hay una parte que depende de lo que puede hacer el Estado y otra, enorme, que es lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida privada, con respecto a los cuidados y la concientización. No veo margen para no darle aire a algunas actividades. Tenemos que tratar de ser creativos y buscar las formas para cumplir los protocolos y restringir al máximo los encuentros sociales. Tenemos que atender a sectores como el gastronómico, el comercio, el deportivo, que están atravesando una situación muy difícil. Muchas de las medidas económicas no están llegando a esos sectores, que no resisten más.

-¿Cree que tienen que volver las clases presenciales?

-La presencialidad no se reemplaza por la virtualidad y la virtualidad agrandó desigualdades existentes y problemas del sistema educativo que veníamos arrastrando, pero que se profundizaron. El lema nuestro es que las escuelas son lo primero que hay que abrir y lo último que hay que cerrar. Habrá que ir analizando la situación sanitaria. Entendemos que hay que hacer el máximo esfuerzo para mantener la mayor presencialidad. Sabemos que en el mundo hay experiencias en que en los momentos con mayores dificultades sanitarias las escuelas se han tenido que mantener cerradas, pero el Gobierno no ha sido claro. De hecho, hubo meses en los cuales no teníamos tantos casos y no ha habido presencialidad.

-¿Cree que se tienen que realizar las PASO?

-Las PASO se tienen que mantener, sobre todo porque cambiar las reglas en un año electoral, sin un gran acuerdo político, rompe todos los esquemas de un sistema democrático. Por eso, le hemos puesto racionalidad al debate y cuando se propuso aplazar un mes las Primarias, de agosto a septiembre, nuestro espacio acompañó. Además tenemos muchos ejemplos en el mundo de elecciones que han transcurrido, con protocolos, y se hicieron las cosas bien. En los momentos de crisis, las que tienen que estar fuertes son las instituciones.

-¿Cómo está el equilibrio de fuerzas en Juntos por el Cambio?

-La relación está bien. Nosotros pasamos el momento más difícil el 11 de diciembre de 2019, que es cuando perdimos el gobierno nacional y provincial. Cuando llegaba ese día, la oposición se dividía, pero un poco por la inteligencia política de los distintos sectores, otro poco por un pedido muy claro de la sociedad, hemos logrado que Juntos por el Cambio se mantenga unido y fortalecido, con reglas de convivencia distintas. Nos mostramos sólidos en la sociedad, nos mostramos como un frente que vino para quedarse, entendemos que hemos cometido algunos errores y los queremos cambiar, y con esa alternativa vamos hacia las elecciones legislativas de este año.

-¿La UCR va a conformar una propuesta electoral competitiva?

-Esta semana asumió la nueva conducción del Comité Provincia, con Maximiliano Abad y Erica Revilla. El radicalismo se mostró fuerte, con una elección interna en la cual fueron a votar más de 110 mil personas, en un año atípico, de pandemia, y en un contexto donde parece que los partidos políticos pierden vigencia. Esta es una de las fortalezas que vamos a poner arriba de la mesa, por supuesto que tenemos muchos dirigentes interesantes, que queremos que sean protagonistas en lo que viene y lo estaremos evaluando en los próximos meses, porque el radicalismo tiene mucho para dar y ser protagonista.

-¿Cree que el radicalismo puede aportar mesura en estos tiempos difíciles?

-Creo que sí, por nuestra historia, el diálogo, las instituciones, valores que son propios del radicalismo. También podemos aportar la experiencia de intendentes que han hecho grandes gestiones y de muchos jóvenes que hacen de la Juventud Radical una de las organizaciones más importantes de la provincia de Buenos Aires, jóvenes que son el presente y el futuro.

-¿La UCR es un espacio progresista?

-Es un espacio republicano, con valores que compartimos y una visión de país que, en términos generales, nos une. Es un espacio que le devolvió el equilibrio al país, sobre todo después de un momento en el cual Cristina Kirchner ganó por más de 37 puntos, con todo lo que vino después, el avance sobre las instituciones, los medios, el campo. Hoy Juntos por el Cambio le devolvió eso al país. El radicalismo tiene para aportar una mirada progresista en muchos temas, una sensibilidad social importante y eso nutre y fortalece a Juntos por el Cambio.

-Un amplio sector de la sociedad se manifestó en desacuerdo con las políticas económicas del gobierno anterior.

-Como pasa muchas veces, después de que termina un gobierno, hay que esperar unos años para ver cómo la sociedad lee eso. Tal vez la visión que la sociedad tenía del Gobierno en diciembre de 2019 es distinta de la que tiene hoy, pero sin dudas el radicalismo tiene mucho para aportar, tiene mucha gestión en el interior, con políticas progresistas, como en mi distrito, Trenque Lauquen, con el intendente Miguel Fernández, con políticas de vivienda, un sistema de salud municipal muy fuerte. Hace pocos días inauguramos una nueva planta de oxígeno, muchas cuestiones que son un plus para aportarle a Juntos por el Cambio y que queremos que la sociedad las mire en el proceso que viene.