Intendentes de la Región adoptan medidas para aliviar el comercio y la gastronomía

Si bien el sector del comercio y la industria se encuentra fuertemente castigado desde el inicio de la pandemia, cada distrito registra una situación distinta: mientras unos protagonizan protestas en la vía pública, otros prefieren acatar las medidas en silencio y esperar las nuevas decisiones. En el caso de Chacabuco, los comerciantes salieron a la calle para manifestarse en contra de las restricciones y así lograron que los autoricen a poner el mostrador cerca de la puerta y atender a los clientes; en tanto, en General Viamonte está permitido el ingreso de personas al local hasta las 18 y la mayoría de los propietarios considera prudente extremar cuidados para contener la situación epidemiológica. De esta manera, la realidad en los comercios de la zona tiene similitudes, pero también diferencias.

Microcréditos para gastronómicos en Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, anunció la habilitación de una línea de microcréditos especiales destinadas al sector gastronómico, uno de los más afectados por la pandemia. El propósito de los mismos es que los interesados puedan utilizarlos para readaptar y reacondicionar los espacios al aire libre, teniendo en cuenta la proximidad de las temperaturas invernales, para conservar de esta manera las fuentes laborales. “Buscamos de todas las formas posibles tratar de minimizar el impacto que esta pandemia ha generado en nuestra localidad”, afirmó el intendente, luego de reunirse con gastronómicos y comerciantes.

El jefe comunal recordó que está vigente una política de microcréditos productivos para el sector eventos y emprendedores, que se suma a la exención de tasas de Seguridad e Higiene y otras medidas de acompañamiento que el municipio impulsa para los distintos sectores. Participaron del encuentro representantes de distintos sectores productivos de la ciudad como la Cámara Hotelera Gastronómica, Sociedad Comercio e Industria, Acipe, Capynoba y Cuanoba, entre otros.

Una vez finalizado el encuentro, Petrecca manifestó: “Como es de público conocimiento venimos manteniendo reuniones en el marco de la Mesa de Crisis cada 15 días, en donde tenemos la posibilidad de charlar con las distintas comisiones como la sanitaria, la económica-productiva y la social/seguridad. Estos son espacios donde podemos escucharnos entre todos, conocer las distintas realidades y a nosotros como gobierno saber con qué variables vamos a llevar adelante las políticas públicas en este contexto pandémico”.

“Es un momento muy complejo el que vivimos en nuestra localidad y la situación es muy preocupante a nivel nacional, por lo que vemos en las cifras. A nivel local, hoy brindamos datos oficiales que también nos preocupan mucho en lo referente al aspecto sanitario”, dijo Petrecca. Y añadió: “También nos preocupa lo que sucede desde lo económico, con la pérdida concreta o posible de fuentes laborales”.

Seguidamente, el intendente anunció que ampliarán los microcréditos para incorporar al sector gastronómico, con el fin de que puedan readecuar y readaptar los pallets que tienen en el espacio público para trabajar al aire libre. “Estos deben acondicionarlo de acuerdo a las temperaturas invernales que vienen, por lo que queríamos ayudarlos también con esto”, afirmó el funcionario.

Petrecca también señaló que “buscamos de todas las formas posibles tratar de minimizar el impacto que esta pandemia ha generado en nuestra localidad. Hoy vemos que hay 122 municipios en Fase 2 de un total de 135, con lo cual esta realidad sanitaria que atravesamos acontece en toda la provincia de Buenos Aires. Además, también tenemos en cuenta las consecuencias no solo económicas, sino también pedagógicas, psicológicas y hasta psiquiátricas que este contexto de tanta angustia e incertidumbre está desencadenando”.

Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, dijo: “Recibimos con buenos ojos la noticia de unos microcréditos que van a posibilitar la reforma necesaria de los espacios que los comercios tienen en las veredas para trabajar al aire libre, en el marco de esta situación que vivimos con la pandemia donde la vereda pasó a ser un punto importante para la gastronomía. Ante la cercanía del invierno, se precisa de la compra de estufas y mamparas para acondicionar estos espacios y, en este sentido, estos microcréditos serán de suma utilidad”.

Germán Lambrisca, dueño de la pizzería restaurante “Tío Lucas”, manifestó: “Es muy importante mantener este contacto con las autoridades municipales para expresarles el momento que está viviendo el sector, que no escapa a la realidad general del comercio. En este contexto, una ayuda de estas características es bienvenida y esperamos que sirva para paliar los inconvenientes que estamos teniendo debido a este nuevo formato de trabajar en la vereda. Esperamos que los asociados y gastronómicos puedan servirse de estos microcréditos y les sean redituables, por lo demás, estamos muy agradecidos”.

José Molinari, presidente de lo Cámara Pyme del Noroeste de Buenos Aires (Capynoba), expresó: “La situación está muy difícil para todos, sobre todo desde el punto de vista sanitario y estamos intentando tratar de transitar este momento tan complicado por medio del consenso y a través de medidas equilibradas que tengan a todos los factores en cuenta. No se puede medir con un valor o con otro, sino que es todo un contexto general, por lo que tratamos de lograr consenso, fundamentalmente, para seguir adelante de ahora en más”.

“Estos espacios nos dan la posibilidad de convivir y definir situaciones sin tomar decisiones personalizadas, sino poder definir cuestiones en común entre la parte sanitaria y comercial”, añadió.

Marcelo Tapia, presidente de la Asociación de Comercios, Industrias, Profesionales y Emprendedores (Acipe), sostuvo: “Siempre es bueno juntarse con quienes dirigen la ciudad y están en la parte política para ver cómo podemos resolver esta situación, que realmente está desbordada por todos lados. Entendemos el colapso en el sistema sanitario, pero también estamos muy preocupados por la gente que representamos que ya no da más y no tiene más margen de trabajo. Tenemos que buscar consensos básicos ya que sabemos que no podemos modificar el contexto pandémico en general, pero entre todos tenemos que encontrar una solución para salir”.

“Tiene que haber un equilibrio que hoy no se está dando en algunos casos o que la salida más rápida hoy es el confinamiento total, que deja a un sector grande de la población sin poder defenderse. Por lo tanto, siempre que podamos juntarnos a hablar es muy bueno”, concluyó.

“No organizamos la marcha, pero la apoyamos”

En diálogo con Democracia, el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco, Andrés Capuzzi, señaló que “a raíz de la reunión que tuvimos con el intendente y de la protesta que hicieron los comerciantes, el sector está trabajando, no aquellos que tienen contacto directo con el cliente como una peluquería pero los demás están todos abiertos con la restricción de que el cliente no entra al comercio, pusieron un mostrador cerca de la puerta y desde ahí piden lo que necesitan. En esta Fase 1 se arregló trabajar de esa forma, con delivery y take away. Bares y restaurantes, no. La construcción sigue trabajando, la necesidad va más arriba que los decretos”.

“En la reunión con las autoridades municipales se planteó la necesidad de que el comercio trabaje sí o sí, es imposible que no trabaje. Los tiempos cambiaron muchísimo. Pusimos algunos puntos sobre la mesa para poder tratarlos con otro tipo de autoridades, hay una cuestión de paquetería que trae el correo a través de Mercado Libre, no se debería distribuir en Fase 1, no se puede trabajar y del correo se recibe todo tipo de paquetes. Los supermercados no deben vender todo tipo de artículos, solo los de primera necesidad”, dijo Capuzzi. Y amplió: “Por otro lado, los bancos están cobrando intereses, gastos por rechazo de cheques, cierre y suspensión de cuentas, aunque estemos en Fase 1. Necesitamos que cuando se decrete esta fase no se tenga que pedir nuevamente. Hay que charlar con diputados y senadores de la ciudad, hay medidas paliativas para estas situaciones, el plan Repro no es suficiente”.

Por otro lado, el gerente dijo que “la situación macroeconómica es muy mala y va a seguir pésima. La pandemia está tapando toda esa situación. Hoy los gastos son mucho más altos, el poder adquisitivo del salario es mucho más bajo y va a seguir así. La proyección de ventas y gastos es adversa, los comercios salen de zonas con alquileres altos y van a lugares de alquileres más bajos. En el centro hay muchos comercios con venta de ropa de origen boliviano y muchos locales vacíos” y añadió: “la improvisación es lo que manda, está muy mal manejada la pandemia desde lo nacional y más aún teniendo en cuenta que somos un país subdesarrollado: los efectos de una decisión tomada en Europa o Estados Unidos son muy distintos a los de Argentina”.

“Si seguimos en Fase 1 vamos a seguir trabajando como hasta ahora. La marcha del fin de semana pasado permitió a los comercios trabajar bajo la modalidad en la que lo están haciendo en este momento. No organizamos la marcha, pero sí apoyamos la protesta porque es extremadamente necesario que el comercio y todas las profesiones sigan trabajando”.

“Los comerciantes ya no tienen reservas”

Por su parte, la titular del Centro Unión Comercio e Industrias de Lincoln, Carolina Rojo, dijo a este diario que “estamos en permanente contacto con los comercios locales, entendemos que la salud es muy importante y se acatan las medidas, pero también es sabida la situación del sector que viene restringido y ya no tienen reservas. Tienen que cumplir con sus obligaciones, pidieron créditos, tienen empleados, no pueden cerrar. Delivery o take away no cubren sus costos fijos”.

“Desde la Cámara, emitimos comunicado y enviamos nota al municipio donde solicitamos medidas y que interceda a nivel provincial y nacional con medidas de alivio. La gente necesita ingresos, que se posterguen vencimientos de impuestos, tasas municipales, que se suspendan los cortes de servicios, que haya prórrogas en los créditos bancarios, que cesen los embargos e intimaciones, los entes recaudatorios han continuado con intimaciones. Que se extienda el ATP, que luego se transformó en Repro y le solicitan al comercio demasiada información patrimonial, de solvencia, muchas veces no la tienen a mano y tienen que contratar a un profesional, pagar un servicio adicional y esta medida la necesitan con suma urgencia”, dijo con énfasis Rojo.

Por otro lado, Carolina Rojo expresó que “el año pasado se eximió del pago de Seguridad e Higiene, las tasas deberían eximirse de forma automática, no que el comerciante vaya al municipio, presente el trámite y se evalúe. Todos ya sabemos cuáles son los sectores más afectados y que necesitan ser eximidos del pago de tasas municipales”. Consultada por lo que va a ocurrir a partir del lunes 31, Rojo dijo que “el comercio acompaña hasta el 30 de mayo, el comercio no es el foco de contagio y la única forma de salir adelante es trabajando. Si no se les permite trabajar, necesitan una ayuda para cubrir sus obligaciones. En Lincoln los comercios entendieron que había que hacer un nuevo sacrificio, no hubo marchas, siempre estuvieron a disposición y entienden las restricciones, pero llega un momento que ya no se pueden acatar las medidas”.

“Aún se sostiene la situación en Los Toldos”

Marcos Rodríguez, gerente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Viamonte (ACIP), señaló a Democracia que “dentro de todo, el comercio ha tomado bastante bien el cambio de horario, nosotros podemos tener abierto de 6 a 18 con ingreso de clientes. No hemos tenido quejas de comerciantes por ahora, los bares y restaurantes están más complicados. Si se llega a restringir más el horario, va a ser perjudicial; la economía ya no lo soporta”.

“La ayuda que está dando el gobierno no es para todos, le toca solo a algunos. Se achicó la ayuda. Nosotros asesoramos al comercio, es una situación rara porque no hemos tenido reclamos. Creo que, por un lado, venimos ya cansados y, por otro, la sociedad de Los Toldos hasta prefiere cuidarse un poco más. Algunos están preocupados por la parte epidemiológica, los contagios. No han manifestado preocupación por lo económico y comercial. Ahora están asustados porque aumentaron los casos. Pero si restringen el horario, va a ser distinto”, indicó Rodríguez y añadió “los comerciantes no se quejan de que está todo mal, sí se ve que hay momentos cortos de grandes ventas y después se para: la gente cobra, usa el dinero y después se le va enseguida de la mano. Hay muchos días sin vecinos en la calle, con la inflación que hay, el dinero se va rápido”.

Por otro lado, Rodríguez apuntó que “los corralones están trabajando bien, hay construcción. El comercio minorista te dice ‘no nos podemos quejar, demasiado por esta situación de pandemia’. El año pasado empezó a haber mucho delivery y ahora se está trabajando bastante con eso, de hecho, hay un comercio muy tradicional que todavía no abrió las puertas, trabajan solo con delivery, con sus empleados de siempre. Es una situación complicada, por ahora la venimos luchando” y agregó: “Junín absorbe a muchas localidades vecinas, pero hoy no hay tanto movimiento, antes la gente iba al médico a Junín y hacía compras; hoy no se puede, la gente compra acá. Nuestra competencia es el correo, la juventud incentivó a comprar más en redes sociales, sitios web, Mercado Libre, y eso funcionó”.

Malestar por las restricciones en Bragado

Molestos por las restricciones de la crisis sanitaria, un grupo de comerciantes de Bragado advirtió ayer al municipio que reabrirán sus puertas el próximo lunes, aun si el Gobierno nacional prolonga el aislamiento estricto, que vence el domingo.

A través de una dura carta pública, el sector nucleado bajo la firma de Comerciantes Unidos de Bragado anticipó que "no aceptará" una nueva prórroga del cierre estricto, situación que amenaza con concretarse, teniendo en cuenta que no bajan los contagios de coronavirus en la región.

"Estamos convencidos de que el trabajo es fundamental para la salud mental y el bienestar de todas las personas y sus familias. No aceptamos trabajos esenciales y no esenciales, toda persona necesita y debe trabajar (…) No aceptamos que nos expongan como los generadores del contagio de Covid a nuestros vecinos (...) No aceptamos que a partir del próximo lunes nos digan que no podemos trabajar", expresaron.

"A partir del próximo lunes 31, todos volveremos a nuestros trabajos, con los protocolos requeridos, generando una conciencia ciudadana de cuidarnos, denunciando a quien no cumpla las medidas", exclamaron.