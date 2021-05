El Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas del Presupuesto Municipal

En la sesión de la víspera se aprobó por mayoría el Ejercicio Económico Financiero 2020 y la ordenanza compensatoria de excesos. Votaron a favor los concejales de Juntos por el Cambio y en contra, los del Frente de Todos.

Sobre la rendición de cuentas de lo presupuestado en el 2020 y lo gastado efectivamente, Javier Prandi (Juntos por el Cambio) informó que al 31 de diciembre del 2020, la comuna tenía un disponible de 307 millones de pesos de superávit, lo cual daba cuenta de que la gestión del Intendente Petrecca mostraba un municipio “ordenado, transparente y previsor”.

El año pasado, según lo expuesto, fue ejecutado del total del Presupuesto, en todo concepto, el 84, 22 por ciento, siendo la deuda flotante (que debe pagarse a corto plazo), de 66.937.147 de pesos, que al día de la fecha ya fue cancelada en el primer trimestre del año en curso.

La deuda consolidada que quedó pendiente es por 92.178.597 pesos, conformada por deuda de años anteriores, más los créditos y la deuda con Ashira (mayor proveedor del Municipio).

“La deuda total sigue siendo muy baja, como lo fue en todas las gestiones del intendente Petrecca, muy diferente a la que encontramos cuando asumimos, que teníamos comprometido el 20 por ciento del presupuesto”, acotó.

“El Municipio de Junín es ordenado en sus cuentas, previsor y saneado. Por eso, financieramente, tenemos al cabo del 2020 un total de 215.141.200 que sumados al saldo transferido del período anterior suma un saldo disponible al 31 de diciembre de 307.315.000 pesos”, destacó.

Prandi manifestó que tras declararse la pandemia, hubo que cambiar la planificación de la ciudad, enfocándose en lo importante como salud, desarrollo social, seguridad y sueldos de empleados municipales, ante la baja recaudación de tasas y servicios. Pero que después se recuperó porque los vecinos hicieron un esfuerzo y siguieron pagando.

Entre lo proporcionado por el municipio en materia de salud, el concejal mencionó los tests rápidos, de los que también la Provincia contribuyó, la habilitación del Pioneer como centro extrahospitalario de baja complejidad, compra de equipos de protección personal e incorporación de más personal de salud municipal.

Críticas

Las críticas del Frente de Todos apuntan a que en un año donde había que hacer inversiones y acompañar a los sectores más afectados por la pandemia, el intendente Pablo Petrecca ahorró y, a fin de año, tenía 307 millones de pesos de superávit, según se observa ahora en la Rendición de Cuentas.

La concejal Natalia Donati recordó que la contabilidad pública indica que el dinero que se les pide, o se cobra al vecino en las tasas o servicios, había que gastarlo en servicio público.

Por su parte, Maximiliano Berestein opinó que si el intendente quería ahorrar, lo hubiera comunicado al vecino diciéndole que no le podía dar un beneficio, pero no decir como lo hacía, que no había plata, acusando al Frente de Todos de mentir cuando estaba diciendo la verdad, que hoy se corrobora con este superávit del 2020.

Berestein afirmó que era un error conceptual creer que en el Concejo se discutía la Rendición de Cuentas en términos técnicos, porque para eso ya había un sistema administrativo que garantizaba que la rendición no tuviera errores técnicos, estando el Tribunal de Cuentas de por medio.

“Sabemos que el 2020 fue un año que limitó el accionar cotidiano normal del municipio pero sí discutimos, y por eso no acompañamos esta rendición presupuestaria, que en un año donde había que invertir, acompañar y gastar en los sectores que necesitaban, el Intendente ahorró”, dijo el edil.

“Y si, como dice Prandi, están orgullosos de haber ahorrado, lo que debería hacer el Intendente es comunicar a los vecinos que: ‘en el mientras tanto estoy ahorrando porque no sé qué va a pasar’. Lo cierto es que mientras decíamos que el municipio estaba ahorrando muchísimo dinero, nos decían que mentíamos”, señaló para luego apuntar que ese “ahorro” que hizo Petrecca no era de libre disponibilidad sino que eran de cuentas afectadas: educación, seguridad, etc.

“Había dinero para dar asistencia a sectores castigados por la pandemia, como gimnasios, gastronómicos, hoteles, etc.”, agregó.

Vacunas

Con el desacuerdo del Frente de Todos, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una comunicación en la que solicitaba al gobernador Axel Kicillof y al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, más acciones y medios para la atención pública de casos de Covid-19 y un aumento de dosis de vacunas a la población de Junín.

Al respecto, Berestein explicó por qué el Frente de todos no estaba de acuerdo. “Es demagogia, es como pedirle al Gobernador o al Presidente de la Nación que nos haga felices o que eliminen el virus. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema que tiene la provincia de Buenos Aires para distribuir dosis de vacunas es completamente claro, según la cantidad de habitantes, cuando las dosis llegan se transfieren. No hay especulación, no es como si fuera un galpón de vacunas donde el Gobernador puede disponer que manden más a Junín. No funciona así”, apuntó.

Ademàs, recordó algunos datos informados por Región Sanitaria III, en Junín hay 49 mil inscriptos para vacunarse contra el Covid, llegaron 43 mil dosis de vacunas. El 58 por ciento de los inscriptos recibió, al menos, una dosis; y el 22 por ciento, dos dosis.

“Esta es la realidad de Junín. ¿Necesitamos más vacunas? Sí, como en todo el mundo. Pero para qué pedirle más vacunas al gobernador cuando vemos que apenas llegan a Ezeiza, se transfieren a las provincias y al otro día se dan los turnos para vacunación. Es demagogo pedirle esto al Gobernador porque lo hace”, respondió.

Por su parte el concejal Javier Prandi (Juntos por el Cambio) apuntó que a nivel mundial la Argentina estaba mal ubicada en el ranking de vacunación contra el Covid.

“Para el partido gobernante la solución política iba a ser la vacunación, pero les está yendo mal y nos está afectando a todos. No venimos bien, se nos están muriendo amigos, familiares y nuestra preocupación por la vacuna pasa por ahí”, dijo.

Según Prandi, había 8.988.000 vacunas colocadas en el país de la primera dosis y 2.500.000 con segunda dosis, criticando que solo el 5 por ciento de la población tuviera la cobertura con dos dosis en Argentina.

El edil dijo que en Junín había 29.000 con la primera dosis, el 29 por ciento de la población vacunada, y 11.700 con la segunda dosis, el 11 por ciento de la población vacunada.

En este punto cabe mencionar que Prandi se basó en la población en general de Junín, no los que están inscriptos, ya que la vacuna no es obligatoria sino optativa.