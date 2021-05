Reclamarán más testeos y vacunas contra el Covid en el distrito de Junín

Hoy al mediodía sesionará el Concejo Deliberante y abordará temas que interesan a la ciudad, en el marco de la pandemia de Covid-19, como son los testeos para detectar casos positivos, y vacunas, para evitar que el coronavirus siga afectando el sistema sanitario al que asisten vecinos no solo de Junín sino de una amplia región.

Por lo pronto, hay dos despachos que tienen el visto bueno de uno u otro bloque, es decir, no hay acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Los despachos de la mayoría y de la minoría son:

- Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que disponga de personal y recursos necesarios para aumentar cantidad de testeos rápidos de coronavirus en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Centro Integrador Comunitario (CIC), del partido de Junín.

- Comunicación solicitando al gobernador Axel Kicillof y al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires acciones y medios para la atención pública de casos de Covid-19, aumento de dosis de vacunas a la población de Junín y aplicación regional del sistema de fases.

Aprobados

Entre los despachos que fueron aprobados en comisión por unanimidad y que seguramente también lo serán hoy figuran:

- Reconocimiento a integrantes del equipo UNNOBA-CONICET galardonados con el premio “Bienal 2020 Osvaldo L. Bottaro” en Endocrinología Molecular, otorgado por la Academia Nacional de Medicina.

- Resolución referida al repudio a dichos vertidos por la exministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del “PRO”, Patricia Bullrich.

- Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo nacional que se adopten medidas económicas y tributarias para los sectores industriales, comerciales, de servicios, profesionales, etc. de la ciudad y el partido de Junín, en el marco de la resolución de la provincia de Buenos Aires que baja al partido de Junín de Fase 4 a Fase 3. Cabe aclarar que el partido de Junín está actualmente con severas restricciones por ser considerado de alto riesgo epidemiológico.

- Comunicación solicitando al gobernador bonaerense la suspensión de ejecuciones fiscales, a la espera de convenio de pago a los sectores comerciales de servicios, pequeños industriales, de servicios, profesionales, etc. de la ciudad y partido.

- Adhesión de este H. Cuerpo a la denominada “Ley Yolanda”. Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente.-

- Declarando de interés municipal y cultural la producción discográfica realizada por el músico juninense Jon Aguilera, sobre versiones inéditas del artista Roberto Sánchez, más conocido como “Sandro”.

- Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal arbitrar medios para garantizar guardias los fines de semana en el área de Desarrollo Social, para atenciones críticas no abordadas por el 147.

Asuntos

Entre los asuntos ingresados, que aún no tienen despacho de comisión, están los siguientes temas:

Departamento Ejecutivo:

- Proyecto de Ordenanza para modificar la Ordenanza Nº 6029/11 y 7553/19, cambios de mano de calles e incorporación de prohibido estacionar.

- Proyecto de Ordenanza para modificar la Ordenanza Nº 7724/2020, referida al Fondo de Fomento y Apoyo a Microemprendimientos y Pequeños Comercios.

- Contrato con Sociedad Rural de Junín, por comodato de Cúpula.

- Suscripción de contrato de comodato con Rotary Club por 2 bicicletas adaptadas.

Frente de Todos:

- Proyecto de Ordenanza declarando el 17 de Mayo como “Día Municipal de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”

- Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que informe sobre el estado en que se encuentra el “Fondo Transitorio y Especial de Apoyo, Fomento y Reactivación Cultural”, creado por Ordenanza Nº 7785/2020.

- Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal informe los criterios utilizados para la distribución del “Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística”.

- Proyecto de Ordenanza declarando Personalidad Destacada a Raúl Marcos “Totón” Conte.

- Proyecto de Comunicaci solicitando al Ejecutivo municipal informe sobre la Cooperativa de Trabajo para prestación del servicio de Barrido Manual, en arterias de la ciudad.

- Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que arbitre los medios para garantizar guardias los fines de semana en el área de Desarrollo Social, para atenciones críticas no abordadas por el 147.

- Proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo municipal obras en calle Trabajadores Argentinos.

- Proyecto de resolución manifestando reconocimiento y congratulación ante el 75° Aniversario de la fundación de la E.E.S.Nº 7 “Mayor Alfredo I. Arrieta” (excolegio Comercial).

Peticiones particulares:

1) Juventud Coalición Cívica – ARI – fórmula propuestas en relación a la reflexión sobre el respeto y contra la violencia hacia el género y diversidades.

2) Centros de prácticas de actividades físicas, elevan petitorio para el desarrollo con normalidad de actividades relacionadas al cuidado y prevención de salud durante el sistema de fases.

3) Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica solicita amplitud horaria y apertura con aforo reducido para atención de público en locales gastronómicos.

4) Asociación Civil “Coherencia” solicita se declare en el Municipio de Junín esencial la educación, cuidado y crianza de la primera infancia y se sostenga la presencialidad de dicha actividad.