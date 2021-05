El intendente Petrecca encabezó el acto virtual por el Día de la Patria

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó el acto virtual por el Día de la Patria, que se transmitió en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Junín.

El acto comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional realizado en la plaza 25 de Mayo, en donde el jefe comunal estuvo acompañado por el jefe del Ejército, Gastón Correa, y el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D'Andrea.

Luego, llegó el momento de la interpretación del Himno Nacional, a cargo de destacados artistas de Junín, para dar lugar después a las palabras del intendente, quien se dirigió a los vecinos con un mensaje esperanzador:

"Hoy se cumple un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810, de ese antes y después que marcó la historia de los argentinos para siempre. Una revolución que fue posible gracias a una lucha de años y a la valentía de argentinos que supieron pelear por nuestra Patria", dijo el intendente.

"Esta fecha nos permite reafirmar una vez más los valores de aquel momento: el respeto, la justicia, la solidaridad y la independencia. Y también nos invita a reflexionar".

"Hoy no es un 25 de mayo como todos los demás. Hoy vivimos tiempos difíciles, de cansancio, de agobio, nos cuesta encontrar avizorar un futuro alentador. Pero imagino que así debe haber sido también en 1810. Pero en los momentos de mayor dificultad es cuando más tenemos que reafirmar nuestros sueños".

"Sé que estos días son muy particulares. Las medidas tomadas nos ponen frente a la incertidumbre de cómo vamos a transitar lo que resta. Conozco las dificultades de los comerciantes, la incertidumbre que sienten los emprendedores, la angustia que sienten las madres y, sobre todo, el cansancio del personal de salud. Sé que mirar para adelante se hace difícil, pero creo que de la misma manera estaban los hombres y las mujeres que fueron protagonistas de la revolución".

"Nuestra historia está llena de ejemplos de superación, en los que los argentinos mostramos que no nos damos por vencidos. Mirar al futuro con optimismo no era fácil para todos aquellos que en ese mayo de 1810 peleaban por ver nacer una nación. Y lo que nos enseñaron es que, cuando sentimos que el cansancio nos puede vencer, es cuando más fuerte somos".

"Este es el momento de aprender de nuestra historia. Esta tormenta va a terminar. Tomemos este aprendizaje, volvamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra fuerza. Reafirmemos el compromiso que asumimos con nuestra Patria, con nuestras costumbres y con ser mejores ciudadanos".

"Sigamos cuidándonos, cumplamos cada uno con nuestras responsabilidades y respetemos todos los protocolos. Solo juntos vamos a poder salir. Con los mismos valores, a la distancia pero unidos, siempre trabajando por una ciudad mejor. ¡Feliz día de la Patria para todos!", finalizó.

Tedeum

A modo de cierre, se transmitió el tradicional Tedeum, a cargo del párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola, Pablo Valles, el representante de la Iglesia Ortodoxa, Roberto Jatar, y el referente de la Iglesia Evangélica, Christian Petrecca.