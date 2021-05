Comercios y gastronómicos aseguran que abrirán el próximo 31 de mayo

A través de un comunicado, la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín aseguró que abrirán el 31 de mayo a las 9 de la mañana y reclamaron por la situación que atraviesa el sector, uno de los más complicados ante la situación epidemiológica y el nuevo DNU que restringe las actividades.

Democracia dialogó con el presidente, Juan Víctor Casella, quien aseguró que la situación del sector es “grave” y que abrirán, “de acuerdo a lo que indica la Fase 2”.

Además, comerciantes también evaluarán hoy cómo seguirán, en una reunión que mantendrán desde Acipe.

“Vamos a abrir”

Consultado sobre el comunicado y la medida que adoptará el sector gastronómico luego de la finalización de los días de cierre total y, al parecer, independientemente de lo que puedan indicar las autoridades, Casella aseguró: “Lo que nosotros queremos es no seguir más cerrados. Entonces desde la provincia de Buenos Aires se hizo una notificación a todas las cámaras en la que decimos que el 31, en que vencen los 9 días de confinamiento que estamos viviendo vamos a abrir.

Vamos a abrir en Fase 2, el 31. Fase 2 es abrir con la gente en la vereda”, aclaró.

A su vez, remarcó que “es un mensaje a la dirigencia política, que el sector no da más, no puede estar más cerrado. Eso es fundamental y es lo que queremos realmente expresar. Abriremos de acuerdo a la Fase 2”.

Casella reiteró: “La gente tiene problemas económicos graves, no tiene ahorros, no tiene posibilidades de seguir sobreviviendo. No aguantamos más, tenemos que abrir”.

Sector golpeado

Si bien aseguraron en su comunicado que acompañan el aislamiento de 9 días decretado por el Gobierno nacional, sostienen que “solo trabajando dignamente se puede sacar un país adelante”.

A ello, la comunicación agrega que “sucesivos gobiernos vienen fracasando de una forma obscena en la creación de empleo genuino, generan un Estado que no logra resolver lo que necesitamos, lo que la Constitución señala como sus obligaciones: salud, educación, seguridad y condiciones para que el trabajo formal sea una realidad en Argentina”.

“Nuestras pymes superan el 90 % de las empresas globalmente consideradas por los países como estrategia de desarrollo. Es, entonces, hora de generar un entorno favorable a la empresa como factor dinamizador. La recesión en la hotelería y la gastronomía es tres veces peor que la del promedio de la economía”, aclara, y destaca que “los impactos de la pandemia golpean más fuertemente, entre otras, a la actividad hotelera y gastronómica”.

“La importante caída de los ingresos hace imposible cumplir con las obligaciones salariales y financieras y se suman las dificultades para acceder al financiamiento para capital de trabajo. Necesitamos certidumbre. Estamos agobiados de cumplir con las fases que nos hicieron retroceder a todos. Basta de discursos vacíos y promesas incumplidas. Basta de cambiar las condiciones que habilitan o no a trabajar. Solo con seguridad, salud, educación y trabajo saldremos adelante. ¡Sin producción, inversión y trabajo no hay recaudación! Se necesitan más testeos y vacunas”.

Por último, enfatiza: “Abrimos el 31 de mayo sosteniendo empleo, protocolos y aforos, medidas que nos han permitido demostrar que no hubo registros de contagios. Proponemos control y severa sanción a quien no cumpla con los protocolos aprobados. Generemos trabajo digno para los hombres y las mujeres de nuestro país”.

Comerciantes

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe) de Junín se reúne hoy desde las 19, de manera virtual, para determinar los pasos a seguir a partir del 31 de mayo próximo.

Marcelo Tapia, dirigente de la entidad, aseguró a Democracia que “la realidad del comercio en general, pero especialmente la del comercio en Junín, es que no le alcanza nada de lo que el Estado pueda darle. Es todo muy insignificante. Hay varios planes ‘vendidos’ por el sistema nacional como el Repro II, cuyas ayudas a los comercios rondan los 9 mil pesos, cuando el sueldo es de 40 mil. Si el comercio no puede abrir, no puede poner el resto para pagarle el salario al personal”.

Aseguró, a su vez, que el comercio está sufriendo “un desastre económico y financiero”, por lo que proponen realizar medidas conjuntas. “Si bien este DNU lo vamos a acatar, el miércoles (hoy) vamos a tener una reunión por Zoom abierta a todos los comercios, para ponernos de acuerdo sobre qué hacer a partir del lunes 31 de mayo. Nuestra idea es acompañar a todos los comercios que no quieran cerrar”, adelantó.

Comerciantes linqueños piden "medidas de auxilio"

Tal y como vienen informando cámaras empresariales de la región, el Centro Unión Comercio e Industria de Lincoln solicitó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales acciones paliativas urgentes para los sectores afectados a causa de las restricciones.

A su vez, detallaron que es necesaria la suspensión en vencimientos de pagos de impuestos, suspensión de cortes de servicios, prórrogas en créditos bancarios, suspensión de la publicación sanción a la multa e inhabilitación de cuentas bancarias por cheques rechazados, extensión del ATP y cese de embargos.