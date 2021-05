Covid-19: se registraron 116 nuevos contagios y 3 nuevas muertes en Junín

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario que ayer se registraron 116 nuevos casos de coronavirus en Junín y que hubo 3 personas fallecidas a causa del virus.

De esta forma, en nuestra ciudad, los casos activos suman 1024 y los decesos ascienden a 267.

De acuerdo al informe emitido, en el día de ayer se analizaron 129 muestras en el laboratorio (10 no residentes) y se realizaron 27 testeos rápidos municipales. Del total de muestras de Junín, 78 resultaron negativas y 68 positivas. Además, se sumaron 48 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 65 mujeres y 51 hombres. De estos, 55 casos corresponden a contactos estrechos y 61 tienen nexo en estudio.

A su vez, hay 115 casos sospechosos y 2 no residentes (hospitalizados en Junín), que corresponden a la localidad de General Arenales y Ramallo.

En el día de ayer se sumaron 184 sospechosos, de los cuales 22 son contactos estrechos de pacientes Covid positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Actualmente, hay 688 personas cursando aislamiento preventivo.

Además, se informó que recibieron el alta 146 personas de nuestra ciudad y 6 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Los fallecimientos reportados corresponden a dos hombres, de 75 y 49 años, y una mujer, de 93 años.