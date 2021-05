En Junín estudian descuentos y créditos para los sectores afectados por el cierre

Lorena Linguido, secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio de Junín, adelantó en diálogo con Democracia que analizan medidas para contener a los sectores afectados económicamente por el confinamiento y las nuevas restricciones por la segunda ola de coronavirus.

En este sentido, la funcionaria fue consultada sobre las ayudas a los comerciantes afectados: “Antes de los nueve días de confinamiento dispuestos por Nación y Provincia teníamos descuentos para los comercios que tenían que estar cerrados todavía en la Tasa de Seguridad e Higiene”, afirmó.

Según lo expuesto, esas medidas se iniciaron en mayo del año pasado y fueron habilitando distintos porcentajes de descuentos en función al rubro o actividad.

En cuanto a los que todavía están vigentes dijo que actualmente tienen el ciento por ciento de descuento en la Tasa de Seguridad e Higiene las guarderías infantiles, las confiterías bailables, los salones de juegos electrónicos, los salones de eventos, los cines, las agencias de viajes, los gastronómicos y hasta un 80 por ciento para gimnasios, natatorios, escuelas de danzas y canchas de fútbol 5 y paddle.

La funcionaria apuntó que dichos descuentos se analizan mes a mes, por lo que si las restricciones siguen, seguramente se incluirían a los afectados actualmente.

Microcréditos

Respecto a microcréditos, la contadora manifestó que estaban vigentes desde el año pasado para el sector de los eventos, aquellos que habían tenido que dejar de desarrollar su actividad. “Por ejemplo, un decorador de fiestas que decidía pasar a hacer otro tipo de actividad económica podía solicitar un microcrédito. En su momento era hasta 60 mil pesos, ahora el monto aumentó y es hasta 80 mil”, afirmó.

Dijo también que, sobre esa línea de microcréditos, se agregó al sector gastronómico, para darles un microcrédito a fin de que pudieran cerrar los espacios externos que se habían habilitado en la época de verano para que la gente estuviera afuera y poderlos calefaccionar o acondicionarlos.

Evaluación

“Estas medidas fueron antes de estos nueve días de cierre, seguramente, luego de esto vamos a analizar los rubros que ahora se vieron perjudicados y si esto va a seguir. Si bien son nueve días, entiendo que todos los comercios de venta de indumentaria, calzado y demás, al tener que estar cerrados, venden menos. El año pasado estaban incluidos en estos descuentos porque estuvieron cerrados”, dijo.

La funcionaria aclaró que todavía no está definido si se otorgará algún tipo de descuento o no, en función de si el cierre será por nueve días o si se extenderá por más tiempo. Con base en eso se analiza dar un descuento o no, tema que seguramente será decidido por el intendente Pablo Petrecca.

Finanzas municipales

Consultada sobre cómo están las finanzas municipales a poco más de un mes de terminar el primer semestre del 2021, dijo: “Los meses de abril y mayo del 2020 fueron los peores meses del municipio, por la incertidumbre total y la caída de la recaudación era muchísima. En ese momento tuvimos que solicitar un préstamo para el pago de salarios”.

“Este año – continuó diciendo la funcionaria-, si bien en verano se volvieron a habilitar las actividades, la gente fue sostenida y volvió a entrar en el circuito de pago, la recaudación viene mucho más baja que períodos anteriores sin pandemia. No estamos como esos meses de abril y mayo de 2020, pero no estamos mejor que en 2019”.

“El hacer los descuentos también influye en la recaudación porque son descuentos que otorgamos a las tasas y es dinero que dejamos de recaudar”, acotó.

La funcionaria dijo que desde la comuna ven que la pandemia continúa e incluso se está en uno de los peores momentos, por lo cual se deben definir prioridades y trabajar para eso.

Planes de pago

Para todos los vecinos de Junín, el municipio implementó planes de pago de hasta 12 cuotas, con condonación del 100 por ciento de interés para los vecinos que tengan hasta un inmueble. Los que tienen más de un inmueble, hasta 6 cuotas.

En lo que es la Tasa de Seguridad e Higiene, para los comercios, el pequeño contribuyente tiene hasta 12 cuotas de pago y el que está incluido en el régimen general, hasta 6 cuotas.

La funcionaria dijo que los interesados en acceder a estos plantes de pago pueden llamar a la Secretaría de Hacienda municipal, que estátrabajando normalmente, para recibir asesoramiento, asistencia y análisis de cada situación.