Semana con récord de contagios y fallecidos por Covid-19 en Junín

En una semana con una fuerte escalada de contagios, en Junín se registraron 817 nuevos casos de coronavirus y 14 fallecimientos.

Así, los positivos activos alcanzaron los 1057 y el total de decesos ascendió a 264 con tres de los pacientes fallecidos, menores de 50 años.

La semana del 10 al 16 de mayo se había alcanzado un pico semanal con 583 casos que fue ampliamente superado en la semana pasada, del 17 al 23 de mayo, con 234 positivos más, para alcanzar los 817.

Esta cifra resulta ser récord semanal más alto desde el mes de octubre de 2020. De acuerdo al conteo que realiza Democracia, la cifra más alta de contagios del año pasado había alcanzado los 476, entre el 19 y el 25 de octubre.

Si bien la ciudad pasó a Fase 1 y se fijaron nuevas restricciones hasta el 30 de mayo, la situación preocupa al sistema de salud, especialmente por la situación del personal de salud y la escasez de camas en las unidades de terapia intensiva para Covid, y el temor al colapso.

Escalada de contagios

Los 817 contagios registrados entre el 17 y el 23 de mayo configuran la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y marca además el ascenso precipitado de los contagios en el marco del rebrote.

Las cifras continúan en ascenso y el número de pacientes infectados superó los mil, ya son 1057. Además hay 742 personas cumpliendo aislamiento preventivo.

Cabe destacar, que a pesar de la suba sostenida, continúa la vacunación en la medida en que arriban dosis a las postas de la ciudad.

Según datos del último viernes, publicados por la Región Sanitaria III, la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Junín cuenta con 49.963 inscriptos. Además, hasta el momento se aplicaron 40.324 dosis.

Un 58,4 % (29.199) del total de inscriptos recibieron al menos una dosis; un 22,3 % (11.125) del total de inscriptos recibieron dos dosis.

De los mayores de 60, con 19.847 inscriptos, hasta el momento de aplicaron 20.868 dosis, que se distribuyen de la siguiente forma: 86,1 % (17.099) recibieron una dosis y un 19 % (3.769) recibieron su segunda dosis.

Reporte diario

De acuerdo al informe que provee la Secretaría de Salud, en el día de ayer se analizaron 154 muestras en el laboratorio (7 no residentes).

Del total de muestras de Junín, 75 resultaron negativas y 72 positivas. Además, se suman 42 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Del informe surge un total de 114 nuevos contagios de coronavirus y tres nuevos fallecimientos.

Los casos positivos corresponden a 53 mujeres y 61 hombres. De estos, 47 casos corresponden a contactos estrechos, 3 a personal de salud y 64 tienen nexo en estudio.

Así, el número de contagiados activos asciende a 1057 y los casos sospechosos a 130; además, hay 6 no residentes, que corresponden a la localidad de Guerrico, Recoleta, Vedia, General Arenales, Ascensión y Chacabuco.

En el día de ayer se suman 167 sospechosos, de los cuales 30 son contactos estrechos de pacientes Covid positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Asimismo se informó que recibieron el alta 79 personas de nuestra ciudad y 5 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, y que se consideran recuperadas de Covid.

Además, según el reporte diario del día de ayer, fallecieron tres personas de nuestra ciudad. Se trata de dos hombres, de 61 y 77 años y una mujer de 75.

Restricciones vigentes en Junín

Por disposición del Gobierno Nacional y Provincial, desde el pasado sábado y hasta el domingo 30 de mayo, inclusive, entraron en vigencia nuevas medidas que buscan atenuar la suba precipitada de casos de covid.

De acuerdo a lo informado por el Municipio de Junín, la restricciones serán las siguientes:

-Circulación: solo se podrá circular entre las 6 y las 18, en cercanías del domicilio, por razones esenciales o especialmente autorizadas. Se restringe la circulación entre las 18 y las 6 de la mañana, salvo personal esencial.

-Encuentros sociales: están prohibidos los encuentros sociales en espacios abiertos y cerrados.

-Actividades comerciales: están habilitados a abrir solo los comercios esenciales desde las 6 y hasta las 18. Los comercios no esenciales sólo podrán realizar envío a domicilio, y retiro en la puerta desde las 6 y hasta las 18. Los profesionales, con atención individual, desde las 6 y hasta las 18.

-Gastronomía: los locales gastronómicos sólo podrán trabajar bajo la modalidad de delivery (hasta las 00 horas) o retiro en el local hasta las 18.

-Transporte público: Circulará con frecuencia de domingo, hasta las 20.

-Recreación y deporte: las instituciones deportivas y los espacios de recreación deberán permanecer cerrados. Solo se podrá realizar deporte o actividad de esparcimiento individual al aire libre, en lugares cercanos al domicilio, plazas y parques.

-Talleres, centros recreativos e institutos: se suspenden las actividades en Centros recreativos, institutos, talleres, academias, y jardines maternales.

-Culto: suspendidas todas las actividades y ceremonias religiosas en lugares abiertos y cerrados.

-Parques: el Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez de nuestra ciudad permanecerán cerrados para reuniones sociales.