Falleció Oscar Previti

Hondo pesar causó en la Ciudad el fallecimiento de Juan Oscar Previti, en el día de ayer, a sus 75 años. Casado con Ana María Pollastrelli y padre de Guillermo y Daniel, Oscar se dedicó durante toda su vida al comercio en nuestra ciudad, en los últimos años al frente del negocio Center Deportes.

Hijo de padres italianos, nació en Junín y vivió su niñez en el barrio Mayor López. Hizo la primaria en la Escuela N° 12, al tiempo que jugaba al fútbol en Ambos Mundos, el club del barrio.

Tal y como refirió en una entrevista realizada por Democracia el 2 de junio de 2013, Oscar tuvo que salir a trabajar a los 14 años y empezó como cadete en la tienda Bazzani, que en ese momento estaba ubicada en la esquina de Arias y Sáenz Peña. Más adelante ascendió dentro del mismo negocio y fue ayudante de vidriera; luego vendedor.

Luego consiguió un trabajo en el taller de rectificación de motores Ribé Hnos., donde permaneció diez años. Empezó como aprendiz y terminó conociendo todo sobre el oficio.

Luego tuvo la oportunidad de comprar el fondo de comercio de una casa de repuestos y accesorios de autos con su socio, Alfredo Molins. En “ABC” estuvo detrás del mostrador por 25 años.

Pensando en sumar nuevas cosas, comenzaron a vender pelotas de tenis e incorporaron a Roberto Tudisco.

Durante algún tiempo, en ABC se vendían repuestos, accesorios y también algunos artículos deportivos, según destacó en esa oportunidad.

Luego decidieron abrir un lugar para los productos deportivos y así surgió Center.

“Con el tiempo, y de muy buena manera, decidimos dividir las cosas: a mí me interesaba la casa de deportes y me quedé con esto, y a él (Molins) le gustaban más los repuestos, y se quedó con aquello”.

En la entrevista contó también el surgimiento y la incursión en el rubro de los artículos deportivos, que “primero fueron algunas cosas chiquitas y después empezamos a viajar y a sumar otras marcas. Hablamos con la gente de Donnay, de Puma; después apareció Cerruti, Arcade y Australian, marcas muy conocidas de aquella época, y eso fue un boom. Entonces después fuimos creciendo e incorporando más alternativas: Avia, Diadora, Davor, Adidas, Nike y muchas más, hasta llegar a Run Up y Kappa, que son las que visten a los equipos de Junín”.

Luego abrieron una sucursal en Comandante Ruiz y Benito de Miguel, que más adelante la trasladaron a la que tienen actualmente, en la esquina de Benito de Miguel y Álvarez Rodríguez. Además de la clásica esquina de Primera Junta y San Martín.

Como palabra autorizada, Oscar estuvo más de dos décadas vendiendo repuestos y otro tanto comercializando ropa deportiva, lo que le da la experiencia suficiente para marcar las diferencias entre uno y otro rubro.

“Yo veía que la persona que iba a comprar el repuesto, siempre iba con la cara larga, porque había chocado o se le había roto el auto, en cambio, acá, cuando le vendés una raqueta a un chico o un par de zapatillas, la cara es de felicidad, es una alegría bárbara. Aclaro que el de los repuestos no es un mal rubro, es muy bueno, aunque a mí me gusta más esto”, contó.

Pero Oscar también marcó diferencias entre la forma de conducir el comercio en sus principios. “Antes, el manejo de este negocio era mucho más rudimentario”, mientras que hoy en día “hay que estar encima del stock, de los números, y hay que tener gente especializada”. Hasta la práctica deportiva ha variado: “Hay deportes que van adquiriendo mayor trascendencia y nosotros tenemos que tener lo que se requiere. Hace unos cuantos años, el hockey en Junín prácticamente no existía, y ahora es una actividad de primera línea; en el último tiempo tuvimos que aprender mucho de boxeo, porque se piden los implementos para ese deporte, y hay distintos tipos de guantes, bolsas, calzado y demás; también está el hándbol, el fútbol de salón, hoy tenemos que tener calzas, remeras térmicas, rodilleras de neoprene, hay cosas que han cambiado mucho”.

Los restos de Oscar Previti fueron trasladados ayer, al Cementerio Parque Rosedal de Junín.