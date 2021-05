LPF Medicina Prepaga del Grupo La Pequeña Familia cumple 20 años

Este año, en el mes de noviembre, LPF Medicina Prepaga y Medicina Integral, los planes de salud de Grupo La Pequeña Familia, cumplen 20 años.

El Dr. Marcelo Iurescia, gerente prestacional de la cobertura médica, realizó un recorrido desde el surgimiento hasta la actualidad.

Consultado sobre lo que se pudo concretar en las dos décadas, aseguró: “En realidad llevo 20 años en el plan de salud y casi 27 en la empresa, desde que abrió la Clínica; difícil imaginar lo que iba a pasar, era toda una apuesta pero un proyecto creíble sobre bases sólidas. Si hubiese realizado una lista de objetivos para concretar, creo que me quedarían muy pocos para cumplir pero esos pocos hoy tienen la misma motivación que 20 años atrás”.

A su vez, destacó que “el potencial principal siempre fue el respaldo de la Clínica, a eso le sumamos confiabilidad, respeto y mucha atención a los afiliados que depositaron su confianza en nosotros y creo que no les hemos fallado, habiendo insertado en el mercado de la salud muchas personas que carecían de cobertura seria y responsable en Junín y la zona”.

En el marco de los convenios con los profesionales y los círculos médicos, Iurescia destacó los beneficios para los afiliados:

“Siempre intentamos realizar convenios con todos los prestadores e instituciones de las distintas localidades en las que estamos presentes y dejamos a los afiliados la libre elección, eso indudablemente es un gran beneficio al permitirles atenderse libremente dentro de la red.

Desafíos del sistema de salud

Sobre qué es lo que mantiene a LPF posicionada entre las mejores coberturas de salud de la zona, destacó: “Resolver la problemática del sistema de salud argentino es extremadamente complejo y no se logra de forma individual. Estar entre los mejores solo se logra con el alto nivel de profesionalismo de los mandos medios y gerenciales y el alto compromiso y el sentido de pertenencia de todos los empleados que trabajan permanentemente en pos de la mejora continua.

Asimismo, explicó los cambios sufridos en el Programa Médico Obligatorio (PMO): “Es un menú de prestaciones básicas que todas las obras sociales y la medicina prepaga tienen la obligación de garantizar para todos sus afiliados. Pero si analizamos que el PMO tuvo su origen en 1996 y luego se reformuló en el 2002, no podemos dejar de considerar que está totalmente desactualizado más allá de las distintas incorporaciones que se han ido realizando. Hoy deberíamos estar hablando de ‘una canasta básica de prestaciones’ que garantice una cobertura universal y equitativa. Lamentablemente esto no ocurre y lejos de haberse mejorado, empeoró; hoy se gasta mucho dinero en prestaciones de baja o nula eficacia, motivado esto en gran parte por la presión de la industria y la judicialización creciente que origina disminución de los recursos para brindar prácticas de alta eficacia a un mayor número de personas”.

En el marco de la situación generada por la pandemia, Iurescia explicó que fue “un año difícil y este que transcurre también. Desde el punto de vista de la empresa, debo decir que nos veníamos preparando para garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones y lo logramos, teníamos en claro algunas semanas antes que se iba a cerrar todo, lo cual finalmente ocurrió, y por lo tanto debíamos trabajar de una manera para la que no estábamos preparados”.

A su vez, remarcó que “el trabajo en equipo fue fenomenal, preservando al personal, adaptando cada localidad a las variables epidemiológicas que iban ocurriendo y estableciendo distintas normas de trabajo según se iban modificando en el país. Fue y es muy difícil pero aprendimos, crecimos y logramos mantener un alto nivel de servicio”.

Crecimiento y futuro

“Cada lugar de LPF es como si fuera mi casa, me dio la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y desde lo personal me permitió conocer mucha gente, creo que los vi llegar a todos y lamentablemente, por distintas razones, algunos ya no están. Poder ver cómo se iban cumpliendo todas las metas de crecimiento y cómo se iba posicionando la marca a nivel local, regional y nacional me llena de orgullo”, destacó el profesional.

“Pasamos muchas dificultades pero todas se fueron resolviendo, es una empresa con un gran nivel de resiliencia. Ya dejó de ser La Pequeña Familia para ser una gran familia.

Sobre los desafíos por delante, indicó que “si algo caracterizó al plan de salud es que siempre se está proyectando algo nuevo, este es un momento de altísima crisis socio-económica pero tenemos un gran desafío por delante, que es dar lo mejor a los que confían en nosotros y seguir creciendo”.