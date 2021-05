Cruces políticos a través de las redes sociales tras el paso de Junín a Fase 1

Tras las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno nacional y la adhesión de la Provincia, el pase de Junín a Fase 1 generó fuertes cruces en redes sociales.

El intendente Pablo Petrecca se manifestó sobre las medidas que durarán 9 días y habló de falta de autocrítica y disputas políticas.

“En función a los anuncios del gobernador Kicillof, Junín es uno de los 126 municipios de 135 que pasará a Fase 1 por 9 días. Esperaremos, como siempre, la publicación de la normativa para conocer e informar sobre las nuevas restricciones”, posteó el intendente en Twitter.

A su vez agregó, “como ya lo dije, la salida es la vacunación, por eso insistimos en acelerarla y poder contar con mayores datos sobre la llegada de las vacunas”.

Y continuó el hilo: “Frente a medidas que generan angustia, se necesita empatía y mayor sensibilidad. Un discurso desde el enojo, con falta de autocrítica y con disputas políticas para nada ayuda en este contexto de incertidumbre”.

Por último, cerró: “Todos estamos cansados, pero tenemos que mantener la unión para salir adelante”.

A su turno, referentes de la oposición contestaron a las declaraciones del intendente y acusaron una “flexibilización” de la fase.

En tal sentido, Andrés Merani, referente de la Cámpora, respondió que “hoy en Junín el intendente Pablo Petrecca volvió a flexibilizar una fase, la 1, sin consenso de la Mesa de Salud y poniendo en riesgo el colapso sanitario de la ciudad, una irresponsabilidad sin límites. No hay un solo control y permite abrir a no esenciales como Horacio Rodríguez Larreta”.

A su vez, agregó: “Claramente, solo piensan en lo electoral sin ver las vidas que se pierden en la ciudad, ojalá recapacite los próximos 8 días”.

En la misma línea, el senador provincial Gustavo Traverso contestó a Petre-cca: “Autocrítica, empatía y sensibilidad. Suena perfecto, de no haber sido por poner en duda la efectividad de la vacuna, militar la anticuarentena y flexibilizar cada una de las fases. Necesitamos que como Intendente haga autocrítica y deje de jugar con la vida de los juninenses”.

El concejal del Frente de Todos Lautaro Mazzutti también respondió a la publicación: “El que no tiene empatía ni sensibilidad es Ud. intendente. En ningún momento le importó cuidar a los y las juninenses. Siempre pensando en la ventaja electoral por sobre la salud. Eso genera angustia”.

Por su parte, el senador Juan Fiorini cuestionó que “a tres horas para comenzar a aplicar las nuevas medidas de Fase 1 que anunciaron el presidente y luego el gobernador, todavía no está el DNU, ni ninguna norma publicada en los boletines oficiales. Así planifican”, publicó en Twitter lo cual fue retuiteado por la concejal de Juntos por el Cambio, Melina Fiel, con el hashtag “improvisados”.