Restricciones: en Junín los comercios abrieron con envíos y retiros en el local

En el comienzo de las restricciones estrictas por la Fase 1 de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, decretada por el Gobierno nacional, en Junín los comercios no esenciales se mantuvieron mayormente abiertos e implementaron la modalidad de envío a domicilio o retiro en el local.

Es que el decreto presidencial habilita en su inciso 10 a los comercios minoristas a trabajar con “plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público”.

En diálogo con Democracia, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó que el objetivo de la cámara, por pedido de los comerciantes, fue buscar la forma de poder abrir los negocios.

“El mensaje era que solo podían abrir los comercios esenciales y los negocios de cercanía. Pero ayer se abrió en un alto por porcentaje y la gente concurrió a los negocios porque no había un comunicado oficial”, señaló.

Y explicó que, tras analizar el decreto presidencial con especialistas, se encontró la posibilidad de hacer delivery y vender por Internet y que la gente lo pueda pasar a retirar al local. “El día no ayudó, pero funcionaron las promociones de un banco en indumentaria, calzado y, en el marco de esta crisis que estamos atravesando, al menos hubo movimiento comercial”, expresó.

“Se vendió bien con la modalidad del retiro en el local”, destacó. Y reconoció que en algunos locales la gente ingresó por la lluvia. Con respecto a los próximos días, consideró que lunes y martes (feriados) la mayoría de los comercios no esenciales no abrirán sus puertas y que sí lo harán el miércoles.

Ayuda económica

Sobre el impacto de la crisis económica por el coronavirus, dijo: “No vi cierres concretos de comercios referentes, de muchos años, que quiebren. El verano se reactivó y eso motivó a seguir. Lo peor viene en los próximos meses, si este aislamiento se prolonga, va a ser muy difícil el sostenimiento”.

En este sentido, señaló que el sector reclama la exención de tasas municipales. “Mantendremos reuniones en los próximos días con los bancos Provincia y Nación, para ver qué herramientas concretan van a ofrecer. Se tienen que poner los pantalones, porque el comercio necesita créditos accesibles para superar este momento; el comercio no quiere subsidios”.

Las medidas vigentes

Por disposición de los gobiernos nacional y provincial, desde el sábado 22 al domingo 30 de mayo, inclusive, solo se podrá circular entre las 6 y las 18, en cercanías del domicilio, por razones esenciales o especialmente autorizadas.

Se restringe la circulación entre las 18 y las 6 de la mañana, con excepción del personal esencial.

Están prohibidos los encuentros sociales en espacios abiertos y cerrados.

Están habilitados a abrir solo los comercios esenciales desde las 6 hasta las 18. Los comercios no esenciales solo podrán realizar envío a domicilio y retiro en la puerta de 6 a 18. Profesionales: atención individual desde las 6 hasta las 18.

Los locales gastronómicos solo podrán trabajar bajo la modalidad de delivery (hasta las 00) o retiro en el local hasta las 18.

El transporte público circulará con frecuencia de domingo hasta las 20.

Las instituciones deportivas y los espacios de recreación deberán permanecer cerrados.

Solo se podrá realizar deporte o actividad de esparcimiento individual al aire libre, en lugares cercanos al domicilio, plazas y parques.

Se suspenden las actividades en centros recreativos, institutos, talleres, academias y jardines maternales.

Quedan suspendidas todas las actividades y ceremonias religiosas en lugares abiertos y cerrados.

El Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez permanecerán cerrados para la realización de reuniones sociales.

Más altas que cierres

Junín es una ciudad pujante del interior bonaerense y un polo regional en diversos rubros, entre ellos, el comercial. Esta situación de privilegio –no se han visto cierres masivos de locales como en las grandes ciudades del país- generó que los efectos negativos de la pandemia sobre la economía y la producción no hayan sido tan profundos en esta ciudad.

En efecto, según datos de la dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Junín obtenidos por Democracia, el año pasado se registraron 188 altas y cambios de titularidad de comercios y 134 bajas reales de comercios.

Y en lo que va de este año, hubo 99 altas y cambios de titularidad y 26 cierres.

Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico del municipio, afirmó a este diario que destacan “el balance entre la apertura y el cierre de comercios en medio del contexto de pandemia, tanto en 2020 y en lo que va de 2021”. Y agregó: “Esto se debe a las directivas del intendente Pablo Petrecca, que nos pidió tratar cada caso particular. Se buscó un equilibrio entre la salud y la economía”.