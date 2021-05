Intensos trabajos de Defensa Civil para reparar los daños de la tormenta

Cuadrillas de Defensa Civil y Espacios Públicos del Municipio realizaron un importante trabajo para reparar los daños ocasionados por la tormenta y los fuertes vientos que azotaron a Junín durante la madrugada de ayer.

Las intervenciones tuvieron que ver, principalmente, con la caída de gajos y ramas de árboles en distintos sectores, entre ellos en Las Mariposas y Quinto Regimiento; Niñas de Ayohuma 33; Caudillos Argentinos y Canavesio; Lartigau y Benito de Miguel.

Como siempre, el Gobierno de Junín recuerda que, ante inconvenientes presentados por las malas condiciones climáticas, los vecinos pueden llamar las 24 horas a la línea telefónica de Defensa Civil, 103.

Cómo sigue el tiempo

En cuanto a las advertencias vigentes, el Servicio Meteorológico Nacional precisó que hoy la Provincia registrará vientos intensos del sector este, que irán rotando al sector sur, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 en zonas costeras, mientras que en el Río de la Plata se esperan vientos más intensos con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Para este sábado se espera que la jornada en la costa bonaerense continúe con lluvias y chaparrones, por lo que el SMN indicó que las temperaturas oscilarán entre los 10° y 15° y vientos de variada intensidad, con ráfagas de 60 y 70 kilómetros por hora.

Para el domingo el pronóstico anuncia que continuarán las lluvias con chaparrones aislados y por la mañana seguirán las ráfagas de viento entre 51 y 59 km/h del sector sur.

En cuanto a la temperatura, la mínima prevista será de 9° y la máxima de 16°.

En la provincia de Buenos Aires el sistema que “ya comenzó a generarse terminará su desarrollo” entre este viernes y sábado en cercanías al Río de la Plata, para luego desplazarse lentamente hacia el Océano Atlántico durante el fin de semana, proceso que provocará “lluvias, tormentas y vientos intensos en diferentes sectores del país”, señaló el organismo a través de un informe.

La meteoróloga Cindy Fernández, del SMN, explicó que "lo que está ocurriendo es un sistema de baja presión, que en el lenguaje meteorológico se llama ciclón extratropical, que no es lo mismo y no tiene nada que ver con los ciclones tropicales que se conocen comúnmente como huracanes".

“Los ciclones son centros de baja presión, existen ciclones tropicales que son los huracanes que se generan en zonas tropicales y necesitan ciertas condiciones que en Argentina no tenemos y, por otro lado, están los ciclones extratropicales que son los que tenemos en nuestra zona”, explicó.