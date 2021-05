Controles vehiculares: vuelven a pedir el permiso de circulación en la Ciudad

Con el objetivo de desalentar la circulación para ponerle freno a la segunda ola de coronavirus, los gobiernos de Nación, Provincia y CABA acordaron una serie de medidas en las que principalmente apuntarán a un mayor control vehicular.

Dichos controles comenzarán desde hoy y las autoridades bonaerenses ya armaron un esquema de ubicación de los retenes que ubicarán tanto en los accesos a las ciudades como en las rutas.

Según informaron, se volverán a pedir los permisos de circulación en los ingresos a Junín y en la vía pública.

Al respecto, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, confirmó a Democracia que “van a estar los controles en todos lados y se cierra el parque Borchex y la Laguna de Gómez”. Además se colocarán agentes en las terminales de colectivos y trenes.

“Va a haber movimiento de la Policía pidiendo los permisos de circulación en las rutas y dentro de la Ciudad. El que no sea esencial y ande circulando se le va a aplicar el DNU y se le secuestrará el vehículo en que circule”, subrayó.

Entre las ciudades en las que reforzarán los operativos se encuentran Mar del Plata, Pergamino, Pehuajó, Bragado, Zárate, Guaminí, Bahía Blanca y Necochea.

También habrá controles en las estaciones del ferrocarril de Florencio Varela, San Martín, Quilmes, Burzaco, Laferrere, Lanús, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y José C. Paz. Mientras que colocarán agentes en las terminales de ómnibus de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul y Trenque Lauquen.

Otros retenes se instalarán en Tecnópolis (Villa Martelli), en el centro de La Matanza y en la estación fluvial de Tigre.

En lo que respecta a La Plata, uno de los puntos de control que implementará la subsecretaría de Transporte bonaerense estará ubicado en la estación de trenes de 1 y 44. Allí se montará desde la mañana un operativo en en el que los agentes les pedirán a los pasajeros contar con el permiso pertinente para poder viajar.

También en la Autopista Buenos Aires-La Plata habrá puestos de control. Por ejemplo, de 7 a 12, estará apostado un retén en el peaje de Hudson y lo mismo ocurrirá en el de Dock Sud.

Cabe recordar que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acordó ayer con ministros nacionales y funcionarios de la Ciudad y la Provincia “intensificar los controles en los accesos interjurisdiccionales” en el marco del aislamiento estricto por nueve días que comienza mañana. Al encuentro tripartito en la Rosada asistieron también los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Alexis Guerrera.

La reunión se llevó a cabo luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara ayer un aislamiento estricto por nueve días que comenzará a regir en el primer minuto de mañana en las zonas de mayor riesgo epidemiológico del país, entre ellas el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en el marco de lo que calificó como "el peor momento desde que comenzó la pandemia" del coronavirus.

Entre los puntos que se acordaron, se destaca que habrá “controles estrictos” en accesos y rutas; se cerrarán 71 accesos a la Ciudad; se controlarán “especialmente las rutas bonaerenses porque el turismo está prohibido”, con fuerte presencia de seguridad en el peaje de Hudson básicamente, según informaron fuentes oficiales.

Durante el encuentro, también se acordó que los comercios no esenciales trabajen solo en la modalidad delivery o take away, ya que no está permitida la venta en la puerta de esos comercios, con la particularidad de que “empleados o dueños de comercios en la Ciudad que vivan en Provincia no tendrán habilitación para ingresar a Ciudad”.

Habrá que volver a tramitar los permisos "no esenciales"

Los permisos de circulación de actividades esenciales "permanecerán activos" y no será necesario volver a tramitarlos, mientras que las autorizaciones no esenciales "se dieron de baja" en la noche de ayer y habrá que volver a gestionarlas con algunas limitaciones por las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional para mitigar la pandemia de coronavirus.

Fuentes de la secretaría de Innovación Pública indicaron además que las personas que tengan que movilizarse para darse la vacuna contra el coronavirus o la antigripal, y deban hacerlo más allá de las inmediaciones de su domicilio, deberán tramitar el permiso.

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno, los permisos esenciales quedan activos y no es necesario volver a tramitarlos, aunque "sí se deberán actualizar cada 48 horas la información de autodiagnóstico, como hasta ahora".

En el caso de los permisos de actividades no esenciales "se darán de baja esta misma noche" y hay que "volver a tramitarlos" en argentina.gob.ar/circular.

También incluye a los permisos especiales de 24 y 48 horas y los de escolaridad presencial, que cuando sean necesarios habrá que volver a solicitarlos.

"En tanto, los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar, al menos mientras dure el tiempo establecido en el nuevo decreto", explicó la funcionaria.

Respecto del transporte público, "está reservado para quienes cumplen tareas esenciales" y pueden consultar cuáles son en https://argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas.

Por otra parte, se explicó que los permisos no se editan y si al hacerlos se comete algún error o es preciso actualizar la información habrá que volver a tramitarlo.

Si una persona esencial no incluyó la tarjeta SUBE en el permiso, debe volver a tramitarlo con el número de tarjeta para poder utilizar el transporte.

Si ya se cuenta con un permiso de circulación, se puede ver y mostrar en la App Cuidar, Mi Argentina, descargarlo en la web e imprimirlo.

"Ninguna app es obligatoria, pero los permisos para circular sí", agregó la información oficial, que además reiteró que para hacer el trámite es necesario la última versión de DNI.