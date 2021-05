Ferroviario: Reclamos por el tránsito pesado

Días pasados, representantes de la sociedad de fomento del barrio Ferroviario presentaron un petitorio ante las autoridades municipales para que se dé respuestas a determinadas demandas de los lugareños, algunas que vienen de larga data y otras que aparecieron en el último tiempo.

Los pedidos más urgentes tienen que ver con el control de la circulación del tránsito pesado, más el arreglo de calles y la instalación de cámaras de videovigilancia. Además, solicitan que haya una “poda selectiva” y que se incremente la frecuencia de la recolección de residuos.

Tránsito pesado y estado de las calles

El presidente de la sociedad de fomento, Martín Sofía, asevera que en el barrio Ferroviario hay “un grave problema, que es la circulación de vehículos pesados”.

De acuerdo a su análisis, además de ser muy angostas, las calles de esta zona no están preparadas para que circulen camiones: “Todos los ingresos para una cerealera que está cerca de aquí se hacen por las calles de nuestro barrio; los que vienen por la Ruta 188 bajan por atrás de la cancha del Club Rivadavia, entran por Quintana y salen por General Paz o por Cabrera, por lo que pasan por la puerta de la Escuela N°5, y es un peligro constante. No sé cuáles deberían ser los accesos, pero no deberían ser estas calles internas”.

Los camiones pasan por delante de la escuela, alrededor de la plaza, por el medio del barrio Fonavi “que está lleno de chicos, es un grave problema”.

Para Sofía, más allá de los riesgos que conlleva esta situación, esto genera inconvenientes en la estructura del pavimento. “Tenemos las calles destrozadas por todos lados y estamos reclamando un poco más de control vehicular -explica-, en su momento se nos prometió, y creo que el pedido está en el Concejo Deliberante, unas arcadas para las bajadas de la ruta, por lo menos para que no pasen los camiones”.

Es por ello que están solicitando control, señalización “y que se nos arreglen las calles que están muy rotas”.

Seguridad

Otro punto del petitorio entregado a los funcionarios comunales es el de las cámaras de videovigiancia que les “habían prometido” tiempo atrás, de acuerdo a lo que dicen los fomentistas.

Desde la entidad barrial aseveran que la instalación de un destacamento policial móvil fue una decisión acertada, porque había “graves problemas de seguridad” en el sector. “Gracias a eso estamos muchísimo mejor -afirma Sofía-, creo que fue una muy buena decisión. Y también estamos mejor gracias al compromiso de muchos vecinos que han hecho su aporte con las autoridades, lo que sirvió para que haya más tranquilidad. Si llegan las cámaras de seguridad, este destacamento móvil podría enviarse a otro barrio que lo necesite”.

Poda

Para los lugareños, es necesario implementar un plan de poda. No obstante, a sabiendas de que “en Junín hay muchos barrios y hay mucho trabajo por hacer”, lo que están planteando es la posibilidad de hacer lo que llaman una poda selectiva.

“Para no pedir una poda general estamos solicitando una selectiva, esto es, sobre algunas plantas que están tapando luminarias y también el corte de raíces, porque están levantando veredas y se están metiendo en las casas”, explica Sofía.

En cuanto al mantenimiento del lugar, sostienen que hace más de diez años que tienen la misma frecuencia de recolección de residuos: “Nos gustaría que se pueda ampliar porque en todo este tiempo creció bastante el consumo y la cantidad de gente”.

Operativo territorial

Ayer se llevó a cabo en el barrio Ferroviario un operativo territorial de organismos nacionales y provinciales en el que hubo representantes de Anses, Pami, la Agencia Nacional de Discapacidad, Defensoría del Pueblo de la Provincia, Región Sanitaria III, Hospital Abraham Piñeyro, Patronato de Liberados, Ministerio de Trabajo y Organismo Provincial de la Niñez y adolescencia.

“Nos gusta agradecer a los que nos tienen en cuenta y la verdad es que fue una jornada muy buena”, concluye el presidente de la sociedad de fomento.

El locro del25 de Mayo

Esta semana en la sociedad de fomento empezaron con los preparativos para hacer el ya tradicional locro que preparan todos los 25 de mayo desde hace diez años.

El presidente de la entidad, Martín Sofía, explicó que es una acción que les permite apuntar a diferentes objetivos. “Con lo que se recaudó el año pasado más algunas donaciones pudimos darles de comer a más de 200 personas por un mes y medio, en momentos en que había muchas necesidades por la pandemia”, recuerda el dirigente barrial, para luego agregar: “En otras oportunidades hemos hecho obras en la sede, compramos cien sillas plegables, es decir que siempre se invierte en cosas para la sociedad de fomento o para ayudar a los vecinos”.

Sofía remarca que la idea es tejer “una red de trabajo y solidaridad”. Y concluye: “Siempre preparamos alrededor de 200 porciones. En esta oportunidad la bandeja abundante sale $350 pesos. Este año, además, vamos a vender berlinesas y bolas de fraile con dulce de leche”.