El Gobernador anuncia hoy en qué fases de la cuarentena regirá el confinamiento estricto

Las medidas de confinamiento estricto anunciadas anoche por el presidiente de la Nación, Alberto Fernández, podrían regir no solo para los distritos que están en Fase 2, sino también para los que están en Fase 3, según pudo averiguar Democracia de voceros oficiosos de la Gobernación bonaerense.

Lo cierto es que el anuncio lo hará hoy el gobernador Axel Kicillof y hay expectativas en los municipios de la Región por el alcance de las medidas.

Por el empeoramiento de la situación del coronavirus en la Región, varias comunas descendieron de escalón en la cuarentena.

Es que los distritos de la Región están en alerta sanitaria por el crecimiento del número de casos de Covid-19 y la aparición, en algunos municipios, de variantes del coronavirus, que son más contagiosas y letales.

Las autoridades municipales y sanitarias en general hacen un llamado a la responsabilidad de los vecinos para que las medidas tomadas en esta emergencia se cumplan, reconociendo que estas no serán efectivas si no existe el acompañamiento de la población.

En este sentido, advirtieron que las fuerzas de seguridad estarán atentas para ayudar a cumplir las normas dispuestas y para actuar ante la detención de casos de incumplimiento, detectados por los propios vecinos o por las fuerzas de seguridad.

Junín

En Junín, que descendió a la Fase 2 de la cuarentena por superar el límite de 500 casos semanales cada 100 mil habitantes y por la elevadísima ocupación de camas de terapia intensiva, el jefe comunal, Pablo Petrecca, reconoció que la ciudad está en el peor momento de la pandemia y pidió apoyo de los tres niveles del Estado para los sectores más perjudicados por las restricciones (ver página 4).

Por otra parte, el sector del comercio viene reclamando “libertad” para poder elegir horario cortado o corrido y aseguran que afrontan serias dificultades económicas. “No hay más margen para acortar los horarios”, afirmó el presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, Marcos Maroscia.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín, Federico Melo, afirmó a este diario que hay que hacer el máximo esfuerzo para disminuir la circulación y los contagios, con el objetivo de regresar lo antes posible a la Fase 3.

General Viamonte

Por disposición provincial, uno de los distritos que bajó de fase es Viamonte, que pasó de la 4 a la 3, por lo cual el intendente Franco Flexas anunció las restricciones correspondientes para contener la situación sanitaria.

Entre las permitidas, está la actividad física individual, los deportes y la actividad física en espacios abiertos o cerrados con ventilación natural, hasta 10 personas (gimnasios); los comercios, profesiones y profesionales, de 6 a 20, con delivery dentro del mismo horario. Asimismo, los restaurantes y las casas de comida: de 6 a 23, con delivery en ese horario también.

Las reuniones sociales solo se permiten en lugares públicos (plazas, espacios verdes) al aire libre, con hasta 10 personas. Hasta el miércoles, Viamonte tenía 88 casos activos de Covid (65 de Los Toldos, 21 de Baigorrita, 1 de San Emilio y 1 de Zavalía). Desde el inicio de la pandemia fallecieron por Covid 50 vecinos.

General Pinto

Un caso similar es el de Pinto, que también bajó de fase, de la 4 a la 3, pero las medidas complementarias tomadas por la comuna pintense fueron mucho más restrictivas, incluso más que en Junín, que está en Fase 2, porque suspendieron las actividades en plazas y parques, sus respectivos juegos, y solo está permitida la práctica del deporte en forma individual o a lo sumo de a dos en dichos espacios públicos.

Es decir, en vez de Fase 3 flexibilizada, se impuso la Fase 3 restrictiva, principalmente en lo que hace a reuniones de personas en espacios públicos o cerrados.

La actividad comercial en general es de 6 a 20, y en ese marco los comercios gastronómicos específicamente, como bares, restaurantes, heladerías, podrán trabajar hasta las 23 con delivery.

La circulación de personas queda restringida entre las 21 y las 6 de la mañana del otro día, salvo los esenciales o aquellos que trabajen o deban desarrollar alguna actividad que justifique la circulación.

Las reuniones sociales y los eventos de cualquier tipo (cumpleaños, casamientos, peñas, bautismos, etc.) quedan prohibidos. Las actividades religiosas quedan suspendidas, las prácticas deportivas en lugares abiertos o cerrados también quedan prohibidos (gimnasios, canchas de fútbol, canchas de bochas, paddle, etc.).

Las actividades en parques y espacios públicos están suspendidas (no se podrán utilizar los juegos en las plazas ni se podrán hacer reuniones de grupos de amigos o de familia allí).

Se autoriza, por ahora, mantener las caminatas individuales o de a dos como máximo por una cuestión sanitaria o de recomendación de la salud.

Hasta el miércoles, Pinto tenía 62 casos activos. Hubo 21 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. En ese día se registraron 13 nuevos casos activos.

Leandro N. Alem

El distrito de Leandro N. Alem está en Fase 2, al igual que Junín, Chacabuco y Ameghino.

Ante el aumento progresivo de casos positivos de Covid-19, que superaron los 250 en las últimas horas del 17 de mayo último, el intendente Carlos Ferraris resolvió tomar nuevas medidas por 14 días y lo comunicó a través de una conferencia de prensa.

Por el alto porcentaje de camas ocupadas en la internación del Hospital Municipal y la habilitación de asistencia de pacientes de coronavirus en las Salas de Primeros Auxilios del resto de las localidades, el jefe comunal dijo: “Estamos llegando al límite de poder dar respuesta, no solamente es infraestructura, camas, oxígeno y respiradores, es el agotamiento del recurso humano de nuestros profesionales”.

Mencionó que se había conformado un equipo de estudiantes de medicina para realizar el seguimiento telefónico a pacientes que transitan la enfermedad en sus casas.

Apuntó que se había solicitado la suspensión de clases presenciales en todas las modalidades, niveles y en todas las escuelas de nuestro distrito, que eso se había aprobado en tres localidades con mayor cantidad de matrícula.

“Lo único que queremos hacer con estas medidas es bajar la circulación y cuidar la salud de la gente; por un lado estamos vacunando y por otro lado tenemos que disminuir la vida social. Les pedimos que nos acompañen”, dijo.

Entre las medidas restrictivas está el cierre de actividades a las 19 horas en el sector comercial, que será recordado por el toque de sirenas de bomberos voluntarios en Vedia, Alem y Alberdi, durante los 14 días en que estarán vigentes.

Florentino Ameghino

Tras el incremento de casos positivos de Covid-19, Ameghino pasó de la Fase 3 a la 2.

El intendente Calixto Tellechea anunció el miércoles último que se suspenderán las clases presenciales cuando llegue la resolución provincial. Al respecto, el jefe comunal apuntó: “Las mayores restricciones tienen el objetivo de contener el crecimiento del número de casos positivos de Covid y mantener la situación sanitaria bajo control, asumiendo la realidad débil que atraviesa el sistema de salud local y provincial”. Las medidas impuestas son similares a otras que se han tomado en distintas localidades en la Fase 2.

General Arenales

El distrito de General Arenales es el único que permanece en Fase 4 en nuestra Región, con clases presenciales. Sin embargo, las autoridades sanitarias están alarmadas ante la detección de un caso positivo de la variante británica de Covid-19.

Se trata de una muestra elegida al azar, de una persona que no tiene antecedente de viaje, “signo que hay circulación comunitaria de esta variante”, dijo la doctora Patricia Barisich, secretaria de Salud, en conferencia de prensa.

El miércoles último había en Arenales 143 casos activos y los aislados sumaban 964. Las personas fallecidas durante la pandemia son 18.

Lincoln

El partido de Lincoln continúa en Fase 3. El miércoles último tenía 357 casos activos de Covid. Durante la pandemia hubo 82 fallecidos.

Ese día se registraron 32 casos activos: 8 por laboratorio del Hospital, 3 por test de antígeno, 12 por laboratorio privado y 9 por criterio clínico epidemiológico (se trata de 11 personas de Lincoln, 2 de Bayauca, 6 de El Triunfo, 3 en Robert y 10 en Pasteur).

Chacabuco

Chacabuco es uno de los distritos más complicados por casos de Covid-19, contabilizando 101 fallecidos. Ya en Fase 2, en los últimos días la comunidad se vio conmovida por la muerte de una paciente de 42 años, víctima del coronavirus, quien sufrió la misma afección que su padre. El progenitor de la mujer había muerto dos semanas atrás.

Los casos confirmados el miércoles fueron 83 y el total de activos es de al menos 431 activos. En espera de resultados de hisopados hay 49 personas y en aislamiento 3.244.