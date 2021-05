El comercio juninense reclama “libertad” para elegir el horario cortado o corrido

Las nuevas restricciones implementadas en Junín por el descenso a la Fase 2 de la cuarentena impactan negativamente en el comercio, sobre todo por el cambio de horario (de 8 a 17.30 para los no esenciales), por lo que desde el sector reclaman poder elegir entre hacer horario cortado o corrido.

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia que “los comercios están en una situación muy complicada”.

En este sentido, señaló: “El recorte de horarios de la semana pasada cayó muy mal en los comerciantes. En los grupos de WhatsApp que tenemos, de distintos centros comerciales, los que más se manifestaron fueron los del centro, porque aseguran que el horario corrido los mata. Lo que nosotros les dijimos es que hay que pensar en todos los sectores de la ciudad. Es injusto para todos”.

Y añadió: “La industria sigue trabajando normal, pero el comerciante está asustado, tiene miedo de que no sean catorce días –creo que no van a ser catorce días- y que nos tengan como el año pasado. No hay margen para eso, la situación económica es un caos. Estuve recorriendo todos los centros comerciales y directamente no anda gente en la calle”. “Asustan mucho los contagios y la muerte de dos comerciantes esta semana, entonces la gente decide no salir de su casa; y mucho menos ir al centro”, afirmó.

Y agregó: “Esto se da por dos motivos: la pandemia y la parte económica, que está afectando muchísimo. Es muy marcado en todos los comercios: locales donde siempre había gente hoy están vacíos, no hay movimiento, no hay rotación”.

“No hay margen de ninguna manera para seguir achicando horarios y eso lo manifestaron los comerciantes en Comercio e Industria esta semana, para pedir la franja horaria de 8 a 19 y que cada local decida si quiere hacer horario corrido o cortado. Los ánimos no son los mejores”, indicó.

Reclamo

En la carta enviada a la Cámara a la que tuvo acceso este diario, los comerciantes que suscriben a la misiva piden la extensión del horario hasta las 19.

Según explicaron, el pedido es para una vez que venzan los catorce días de restricciones anunciadas, “ya que el comercio durante su vigencia va a acatar los horarios correspondientes”.

“La finalidad es prevenir un impacto negativo si, luego del plazo anunciado, siguen las mismas restricciones o empeoran. Estamos adelantando el trabajo por si las nuevas medidas son perjudiciales para el sector”, señalaron entre los puntos más salientes del documento, que cuenta con la firma de decenas de comercios.

Y agregaron: “Sabemos que muchos adoptaron el horario corrido y está perfecto, por eso la carta no apunta al horario corrido o cortado, sino a la libertad para que cada comercio pueda abrir en los horarios que considere oportunos”.

Melo: “Se están perdiendo vidas”

En diálogo con Democracia, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, Federico Melo, afirmó que “la situación sanitaria está detonada” en nuestra ciudad. “Hay una situación sanitaria que sobrepasó los límites previstos”, indicó.

Y agregó: “Los comercios tienen la posibilidad de estar abiertos nueve horas diarias. Hay que cuidar este sostenimiento y cuidar la circulación y el aspecto sanitario, porque la situación de nuestra ciudad con respecto al Covid es la más crítica desde el inicio de la pandemia”.

Y el dirigente mercantil expresó que “hay que ser muy respetuosos y sensibles con el dolor del otro porque se están perdiendo vidas”.

El gremialista afirmó que reclamarán a los supermercados que controlen el cumplimiento del aforo del 30 por ciento y que se extremen los cuidados en las grandes superficies. También el SEC impulsa la vacunación de los empleados de comercio.

“Lo comercial se puede llevar adelante, siempre cuando lo sanitario no se desborde, porque si no controlamos lo sanitario va a ser muy difícil poder revertir esta situación. Esto puede empeorar todavía, ya estamos en una situación crítica y sería muy preocupante llegar a una situación de la cual luego nos cueste mucho volver”, advirtió.

Por otra parte, afirmó que la situación económica es complicada para la gente, porque hay una gran falta de poder adquisitivo.

“La gente tiene miedo y evita salir de sus casas porque toma conciencia de la circulación de nuevas cepas, más contagiosas y letales. Por eso, creo que tenemos que cuidar y sostener lo que hemos construido”, dijo. Y amplió: “Estas dos semanas tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para sostener y revertir esta tendencia negativa de incremento de los contagios, para volver a la Fase 3 o a la nueva normalidad lo más rápido posible. Hay que evitar la circulación. Si no hacemos ese sacrificio, esto se va a extender”, manifestó.