Chami está en contra de erigir un hospital penitenciario, en medio de una pandemia

El director de Seguridad municipal, Luis Chami, se mostró en contra del Hospital Penitenciario en la U.P. N° 13 de Junín, ante un panorama sanitario afectado por la pandemia de Covid y con necesidades urgentes en materia de Salud de la población en general.

“Es una inversión millonaria y con un equipamiento que está haciendo falta al sistema de salud en esta pandemia”, señaló el entrevistado para luego aclarar: “Si no hubiéramos estado en pandemia, yo no tendría objeción”.

Manifestó que si bien estaba de acuerdo en que el preso, como cualquier persona, merecía atención de la salud, estaba en contra de que se gastara una fortuna dando privilegios durante una pandemia, en este caso, a los presos.

“El ciudadano de a pie, que todos los día se levanta para trabajar, que labura de sol a sol, puede enfermar y estar peleando por una cama o un respirador en el sistema de salud, y no conseguirlo. Pero otros que violaron y mataron, que hicieron de lo peor y que costó fortunas meterlos preso, porque hicieron falta policías, patrulleros, investigación, fiscal, jueces, juicio oral, tienen 24 camas. Son 24 camas para 1000 presos, mientras Junín, que da respuesta a una región, con un millón de habitantes en general, no tenemos disponibilidad de camas”, afirmó Chami.

“No podemos construir un hospital dentro de una cárcel, para 1000 personas, cuando la falencia la tenemos afuera. En otros momentos, sin pandemia, sería bienvenido este hospital”, aclaró.

El directivo destacó que mientras el personal de Salud, médicos, enfermeros, camilleros, quienes cada día están atendiendo, necesitan de insumos, aparatología, respiradores, camas, la gente que delinque tiene 24 camas disponibles.

Apuntó también que la gente de Junín por estos días se enteraba de la novedad, a punto de inaugurarse el hospital, y que se habían gastado 130 millones de pesos en un hospital para los presos. Dijo que lo mismo había pasado cuando se hizo la Alcaidía N° 49, que en realidad era una cárcel que se sumaba a las unidades penitenciarias N° 13 y 16.

Menos fiesta

Consultado sobre las fiestas clandestinas que se realizan en Junín y el accionar de las fuerzas de seguridad para controlarlas, como el último fin de semana se detectaron a dos de estos eventos, Chami opinó que habiendo en circulación nuevas cepas de Covid, más agresivas, la gente estaba tomado conciencia de la situación.

Clases

El director de Seguridad manifestó que, tal como observaba la situación pandémica en Junín, él estaba de acuerdo con la suspensión de clases presenciales, ya que consideraba que había que cumplir con el “Quedate en casa”, para que hubiera la menor circulación posible y el menor contacto que se pueda entre personas no convivientes.

“Estamos en un momento muy complejo en todo el territorio argentino, las ciudades vecinas lo están viviendo también. En Junín los llamados al 107 están a pleno pero se está dando buena respuesta, con capacidad de ambulancia para los traslados y la atención”, afirmó.

El funcionario dijo que desde el 107 se contenía a la gente, que a veces entraba en pánico ante cualquier síntoma, incluso por resfríos y demás que se daban usualmente en esta estación del año pero que por el Covid despertaba la alarma.