Murieron por Covid otras dos personas jóvenes en Junín y crece la preocupación

Con la segunda ola, coinciden los expertos consultados, los contagios adoptaron un nuevo perfil y ahora se infectan más los jóvenes y las personas en actividad, ya sea por el mayor nivel de circulación, porque los adultos mayores y los grupos de riesgo están vacunados o se toman mayores recaudos.

Lo cierto es que, según las estadísticas del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires obtenidas por Democracia, del total de fallecidos en esta ciudad el grupo etario de 30 a 69 años representa un tercio de las víctimas fatales. El 60% de los fallecidos tenían entre 70 y 89 años y el 7%, más de 90.

Por otra parte, en línea con la nueva tendencia en los contagios, el mayor porcentaje de ciudadanos infectados con coronavirus en Junín (10.116) tiene entre 30 y 39 años y representa el 22% del total de infectados.

Luego le siguen los grupos etarios entre 20 a 29 años con un 19%, 40 a 49 (18%), 50 a 59 (12%), 60 a 69 (9%), 10 a 19 (7%), 70 a 79 años (5%), 0 a 9 (4%), 80 a 89 (3%), 90 y más (1%).

Asimismo, se informa que ya se aplicaron 37.326 vacunas a nuestros vecinos, de los cuales 27.432 recibieron la primera dosis y 9.894 fueron inmunizados con la segunda.

La lamentable noticia de otras dos muertes jóvenes por coronavirus en esta ciudad generó dolor y conmoción en la comunidad. Se trata de una mujer de unos cuarenta años, jugadora de Hockey del Club Sarmiento, y un hombre de 49 (ver recuadro).

Además, la semana pasada, en la que además se registró el pico máximo de contagios en el distrito desde el inicio de la pandemia, con 583 contagios, fallecieron dos ciudadanos de 55 y 45 años, de un total semanal de siete muertes, a razón de una por día.

Tras cerrar abril con 426 casos activos de coronavirus en Junín, en lo que va de mayo la cifra se incrementó un 80% (a 769), con un promedio de 64 contagios por día.

De esta manera, se encuentra cerca del nivel registrado el 23 de octubre del año pasado (786), cuando la curva había alcanzado su pico máximo.

Además, por cuarta vez desde el inicio de la pandemia, este viernes se confirmaron más de cien casos de Covid-19 en la Ciudad (112), al igual que el jueves (114) y el martes (112) de la semana pasada, en la que la localidad bajó a Fase 2 de aislamiento con más restricciones.

Cabe recordar que la primera vez en romperse esta marca había ocurrido el 17 de octubre del año pasado, cuando hubo 127 contagios en 24 horas y se registraban 607 pacientes activos.

Secuelas

Josefina Anschutz y Nabila Badur son personas jóvenes que quedaron con síntomas persistentes o secuelas tras haber tenido coronavirus, que van desde fatiga e insomnio hasta arritmias, problemas respiratorios y neurológicos, consecuencias cada vez más descritas en la bibliografía científica pero que narradas en primera persona ponen rostro al padecimiento que se vuelve invisible en la estadística.

"Después de tener el alta epidemiológica y clínica noté que seguía con palpitaciones y volví a la guardia porque me asusté. Me tomaron los signos vitales, me hicieron un electro y dieron bien, pero me derivaron a un cardiólogo, que me indicó ponerme un holter para evaluar los picos que tenía de palpitaciones fuertes", contó Nabila Badur, comunicadora y productora radial de 29 años que vive en la Ciudad de Buenos Aires.

El estudio determinó que Nabila padece arritmia

sinusal leve, "que significa que por momentos mi corazón hace picos", describió la joven que transitó en noviembre pasado la enfermedad con fuertes cefaleas, abundantes mocos, tos, decaimiento, pérdida de gusto y olfato, náuseas, ausencia de apetito, baja de peso y arritmia.

Después de seis meses, Nabila siente todavía cansancio cuando realiza actividad física, no recuperó completamente el gusto y el olfato y tiene presión en el ojo derecho, probablemente producto de la gran cantidad de mocos que taparon los conductos nasales, aunque todavía no tiene el diagnóstico final.

En el último tiempo comenzó a perder el cabello. "Consulté con una dermatóloga y me dijo que atravesar el Covid estresa mucho el cuerpo. Lo que tengo se llama efluvio telógeno. Es una gran caída de pelo generada por el estrés", señaló.

Las afecciones cardiológicas y neurológicas que cuenta Nabila son solo una pequeña parte de lo que se describe en la bibliografía científica como parte del denominado Covid prolongado o de las secuelas que, según explicó la médica inféctologa Elena Obieta, se diferencian en que "lo primero son los síntomas que persisten luego del cuadro agudo, mientras que las secuelas son daños irreversibles".

Entre los síntomas neurológicos, uno de los descriptos es el denominado "neblina mental", algo que le sucedió a Josefina Anschutz, analista de marketing digital y estudiante de comunicación de 34 años que tuvo Covid-19 en noviembre pasado y lo transitó con "cansancio extremo, pérdida de olfato, dolor de cabeza permanente y sensación de falta de aire".

"Todavía, los días húmedos me duele mucho la cabeza y siento que me falta el aire. También me pasa que tengo que hacer una cosa y después me olvido de qué era. Son como olvidos temporales. Sobre todo cuando tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el otro día estaba cenando con mi hija y me dijo: '¿Por qué hay olor a quemado?'. Fui a la cocina y vi las papas en el horno, pero no lo tenía ni registrado. Directamente se me había ido", relató Josefina.

La pérdida de dos jóvenes comerciantes

El coronavirus se cobró ayer las jóvenes vidas de Silvina Dicarlantonio, una querida comerciante de nuestra ciudad que se desempeñaba en el local de comidas Sucrée, y de Daniel Pena (49), del local de antigüedades "La Media Luna”.

Desde el Club Atlético Sarmiento lamentaron la pérdida de Dicarlantonio, “arquera del hockey de nuestra institución y madre de Piero y Ciro, ambos jugadores de la Primera de hockey. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.