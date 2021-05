“La agenda del Gobierno no es la de la gente”, cuestionó Marcela Campagnoli

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Marcela Campagnoli afirmó ayer, en una entrevista con TeleJunín Noticias, que el presidente Alberto Fernández debería convocar al diálogo político para construir una agenda que “solucione los problemas a la gente y no a Cristina Kirchner”.

En este sentido, la legisladora nacional, que estuvo acompañada en su visita a nuestra ciudad por el presidente de la Coalición Cívica de Junín y concejal, Javier Prandi, el miembro de la mesa provincial del partido, Rodrigo Esponda, el concejal Manuel Llovet y la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Yamila Alonso, cuestionó: “La agenda del Gobierno no es la de la gente, es la agenda de Cristina Kirchner. Por eso quieren violentar las instituciones, por eso quieren superpoderes, porque no están pudiendo dominar lo que está pasando, cuando hay un artículo de la Constitución que prohíbe los superpoderes. La gente necesita que nos pongamos los pantalones de la política, sin chicanas, para resolverles los problemas a los argentinos”.

Y agregó: “Estamos en una Argentina que duele, con más del 44% de pobres, más de 70 mil muertos y la economía ha fracasado, con una inflación de más del 17% en este primer cuatrimestre, por lo que ya el presupuesto que se aprobó no va a ser real para este año”.

“No es el momento de aumentar la crispación, es el momento de que el Presidente convoque al diálogo, porque es el único que lo puede hacer, porque es el presidente de todos los argentinos. Y la dirigencia política debería estar enfocada en solucionar los problemas a la gente y no viendo cómo le solucionamos los problemas a Cristina, cambiando el Ministerio Público Fiscal, que no le soluciona un solo problema a la gente. La dirigencia política está de espaldas a la gente y eso no es bueno para la democracia”, consideró.

Vacunación

“Tanto Mar del Plata como Junín tienen centros de atención primaria distribuidos por todo el distrito, hoy no están siendo utilizados y la gente tiene que trasladarse para vacunarse en estos vacunatorios que arman en los sindicatos de Suteba y se desatiende a gente que vive fuera del casco urbano. En realidad, es un uso político de la vacuna, que es de todos, no de un gobierno. El kirchnerismo suele confundir mucho gobierno y Estado y es una lástima que no se utilice la gente capacitada para dar vacunas, los centros de atención primaria que tienen enfermeros, médicos y la refrigeración necesaria para las vacunas”, afirmó.

Elecciones

“Juntos por el Cambio está muy unido y lo que hace Elisa Carrió en las reuniones que realiza en su chacra, porque ella no está vacunada, es generar los consensos para tratar de tener listas de unidad, porque en esta Argentina tan crispada no podemos estar peleándonos por cargos y poder dirimir lo menos posible en internas, para construir una alianza potente, porque tenemos muchas posibilidades de ganar”, señaló.