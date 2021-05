Trabajan en la habilitación de alojamientos temporarios

El director de Turismo del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, recorrió el primer alojamiento temporario habilitado de acuerdo a la normativa vigente para brindar este servicio turístico.

Desde el área municipal convocan a quienes posean alojamientos en cualquiera de sus modalidades a que realicen el proceso de habilitación, ya que de esta forma contarán con todos los beneficios impositivos, mayores canales de difusión y una buena calidad en la prestación.

Acerca de esta propuesta, Bortolato manifestó: “Desde el año 2019 Junín tiene una ordenanza que permite la habilitación de alojamientos turísticos hoteleros y extrahoteleros, específica y acorde a las necesidades de la nueva demanda que busca cada vez más diferentes opciones para alojarse”. Luego, aseguró que “Junín tiene una oferta de alojamiento muy amplia y variada, y era necesario que haya una norma que la ampare”.

“Esto es muy importante para potenciarnos como destino turístico y estar a la altura de las circunstancias”, dijo Bortolato y añadió: “Bárbara ya en el 2020 habilitó este departamento y fue la primera en hacerlo, algo que nos pone muy contentos”.

Seguidamente, el funcionario dijo que “invitamos a todos los que posean alojamiento turístico en cualquiera de sus modalidades, ya sea departamento, casa, casaquinta, a que se acerque a la Dirección de Turismo para formar parte de esta propuesta y aprovechar las ventajas que tiene tener habilitado un lugar como alojamiento temporal”.

Además, el director de Turismo señaló que “la habilitación es fundamental, pero también con esto se accede a una serie de beneficios, como formar parte de la estrategia promocional que llevamos adelante, beneficios impositivos y de ayuda generados desde el Gobierno de Junín y desde la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de acceder a los Fondos de Ayudas Municipales para el turismo y la cultura”.

Otro de los puntos destacados por Bortolato en cuanto a los beneficios son “los convenios que firmamos con la Cámara Hotelera Gastronómica, la Asociación de Agencias de Viaje y cada una de las propuestas que generamos. También la posibilidad de abrir nuevos canales de comunicación y promoción por vías como las redes sociales de la dirección”.

Por su parte, Bárbara Suhette, dueña del departamento para alojamiento temporal ubicado en Alberdi 70, expresó: “Empecé con esta propuesta el año pasado con la pandemia y desde Turismo me invitaron a realizar la habilitación, lo que me pareció bárbaro porque eso da mucha seguridad a quienes vienen a conocer el lugar. Yo no soy de acá sino de Alem, este departamento lo tenía cerrado generándome gastos y era necesario arrancar con algo para ver qué sucedía”.

“Por suerte, he tenido buenas experiencias y la gente se va muy contenta. Es algo que lleva mucho trabajo, pero yo estoy muy contenta de hacerlo y lo que más quiero es que la gente que viene se sienta cómoda”, resaltó y agregó que “de Turismo me ayudan muchísimo y eso es muy importante”.