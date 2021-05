Con 583 casos en una semana, se registró el pico más alto desde el inicio de la pandemia

Con una suba exponencial de los contagios por coronavirus, la Ciudad experimentó su pico semanal más alto desde el mes de octubre de 2020 con 583 nuevos casos registrados en apenas siete días, entre el 10 y el 16 de mayo.

De acuerdo al conteo que realiza Democracia, la cifra más alta de contagios del año pasado había alcanzado los 476, entre el 19 y el 25 de octubre.

La situación preocupa especialmente por la escasez de camas en las unidades de terapia intensiva para Covid de la ciudad y el temor al colapso del sistema de salud.

Además, el número de casos activos ascendió a 769 y en esta semana hubo siete fallecimientos, entre ellos, el de dos personas de menor edad: un hombre de 45 y una mujer de 55 años.

Cabe recordar que en la semana del 3 al 9 de mayo se contabilizaron un total de 421 positivos y entre el 26 de abril y el 2 de mayo pasados, la suma de casos había alcanzado los 328.

En ascenso

Los 583 casos registrados esta semana pasada representan la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y marca además el ascenso precipitado de los contagios en el marco del rebrote.

Las cifras continúan en ascenso y el número de pacientes infectados asciende a 769. Además, hay 721 personas cumpliendo aislamiento.

Durante abril, del 5 al 11, se habían contabilizado 188 mientras que en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se habían registrado 72; y del 22 al 28 de marzo, un total de 106.

Vacunación

Mientras los profesionales de la salud continúan haciendo hincapié en los cuidados necesarios para prevenir los contagios de Covid-19 y lograr bajar la circulación del virus en la ciudad, la campaña de vacunación no se detiene y desde la Región Sanitaria informaron que continúan enviándose turnos a los vecinos.

“Se están enviando 225 mil nuevos turnos de primeras dosis. Revisá la APP o la web para ver el estado de tu turno. Son para mayores de 40 con comorbilidades y mayores de 60 sin enfermedades”, destaron a través de la red social Facebook.

Cabe destacar que recientemente fueron incluidas las personas con discapacidad a los grupos prioritarios de riesgo para la vacunación y pueden realizar el proceso de inscripción en web y en la aplicación o bien modificar sus datos en el registro.





Reporte diario

En el día de ayer se analizaron 128 muestras en el laboratorio (3 no residentes). Del total de muestras de Junín, 68 resultaron negativas y 57 positivas. Además, se sumaron 21 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 37 mujeres y 42 hombres. De estos, 25 casos corresponden a contactos estrechos, 1 a personal de salud y 53 tienen nexo en estudio.

El número de casos confirmados activos asciende a 769 y hay actualmente 33 casos sospechosos y 3 no residentes (hospitalizados en Junín) que corresponden a personas de la localidad de Pergamino, Alberdi Viejo y Salliqueló.

En el día de ayer se sumaron 120 sospechosos de los cuales 15 son contactos estrechos de pacientes Covid positivo.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Además, se informó que recibieron el alta 33 personas de nuestra ciudad y 2 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

También se registró el deceso de una mujer de 74 años y el total de fallecidos asciende a 250.