Esponda: “Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cerrar todo”

El referente de la Coalición Cívica de Junín y productor agropecuario de Junín Rodrigo Esponda afirmó en diálogo con el ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) que es necesario contemplar tanto la variable sanitaria como la económica, porque “la gente está pasando necesidades. Es muy complejo lo que estamos atravesando, pero la solución no es cerrar todo. La solución es apuntar a la responsabilidad y a la vacunación”.

Y agregó: “Hay dos herramientas fundamentales: el barbijo y la vacuna. Como en la Argentina estamos limitados en la cantidad de vacunas, tenemos que apuntar a la responsabilidad social, que es clave y hay que promoverla y practicarla”.

“No hay ningún mensaje ambiguo, nosotros apelamos a la responsabilidad social porque se necesita seguir trabajando, no es como se planteó inicialmente en los gobiernos nacional y provincial, la vida o el trabajo, son las dos, las dos son estrictamente necesarias porque una persona que pierde el trabajo o sus ingresos también ve afectada su salud. La gente está viendo escapárseles de las manos la inversión y el trabajo de toda la vida, de sus abuelos, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cerrar todo, porque se ve con una sola óptica y hay que tener todas las ópticas”, señaló.

“El problema no se da en los comercios, en las escuelas, en los gimnasios, donde hay un respeto enorme de los protocolos. El problema pasa por otro lado, que tiene que ver con la sociedad, con nosotros. No es culpa del intendente Pablo Petrecca, no es culpa de la oposición, tenemos que trabajar todos juntos, somos nosotros los que tenemos que tener esa responsabilidad”, dijo.

Camas de terapia

“Cuando empezó la pandemia, el Hospital tenía ocho camas de terapia intensiva, ¿cuántas camas más sumaron, cuando sabíamos que esto iba a pasar? No quiero responsabilizar a nadie, no quiero terminar en lo fácil de echar culpas, porque la responsabilidad es de todos. Usemos el barbijo, seamos responsables”, afirmó.