“Hubo falta de control y participación del municipio”, cuestionó Muffarotto

Luego del descenso de Junín a la Fase 2 de la cuarentena, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos de Junín, Victoria Muffarotto, afirmó en una entrevista con el programa Reporte Especial (TeleJunín) que el municipio no actuó bien en la pandemia. “Hubo falta de control y participación del municipio; el Estado tiene que estar presente y más en una pandemia”, cuestionó la presidenta del bloque opositor en el deliberativo local.

Además, alertó que el distrito figura entre los diez de la provincia de Buenos Aires que tienen el mayor promedio de personas fallecidas por coronavirus, con 249 casos mortales.

“Junín está en alerta por la circulación de nuevas cepas (Manaos y Reino Unido), variantes más contagiosas, y un aumento de los casos”, dijo.

Y agregó que “Junín desciende a la Fase 2 no solo por el aumento de casos, sino también por la velocidad con que se dan estos contagios. Y, obviamente, por la baja disponibilidad de camas”.

“Esto no nos tomó por sorpresa porque veníamos alertando que apelar solo a la responsabilidad individual no iba a alcanzar, que teníamos que tener una política proactiva desde el municipio. Veíamos municipios vecinos presentes en sus ciudades, con controles, campañas de concientización; repartir barbijos podría ser una política”, afirmó.

“Nos pusimos a disposición del intendente desde el primer día”, aseguró.

Sistema de fases

“Somos fieles y creemos en el sistema de fases de la Provincia, porque está hecho por expertos. Son medidas antipáticas, porque justamente se trata de ser restrictivos en muchos aspectos, de los cuales la mayoría tienen que ver con la economía y la producción. Estas restricciones generan perjuicios, lo sabemos. La pandemia genera daño, no solo en el país, sino en el mundo. Y de estos dos daños tenemos que evitar el peor, que es la muerte, porque lo otro entendemos que se puede recuperar”, manifestó.

Sobre el pedido del municipio a la Región Sanitaria III para que todos los distritos que la componen bajen de fase, afirmó: “No fue una conclusión que haya sacado la Mesa de Salud. Hubo una confusión porque el coordinador de la mesa confundió la opinión de la mesa con una opinión personal. En la pandemia tenemos que ser todos solidarios”, dijo.

Y amplió: “En Junín tenemos un hospital interzonal, que es de toda la región, no nos pertenece solo a los juninenses. Gracias a que el intendente tiene un hospital interzonal hoy puede satisfacer la salud pública de aquellos ciudadanos que no tienen obra social. Veamos la otra cara de la moneda, porque hay municipios cuyos intendentes hicieron las cosas mejor que el nuestro”.