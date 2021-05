Por semana se hacen más de 2.300 llamados a pacientes con Covid y a contactos estrechos

Según informaron desde el Gobierno de Junín, cada semana, los operadores que trabajan en el call center municipal realizan más de 2.300 llamados a los pacientes positivos de coronavirus y sus contactos estrechos.

El seguimiento se realiza de manera diaria para conocer el estado de salud y ayudarlos a resolver diferentes dudas asociadas al virus.

Al respecto, Daniela Meccia, coordinadora del call center, manifestó: "Lamentablemente, los contagios han aumentado y por ello nuestro trabajo también. Pero lo que no cambió es nuestra metodología. Desde el call center hacemos el acompañamiento de todos los casos positivos y sus contactos estrechos. El circuito comienza cuando la persona consulta y todo queda registrado en el sistema nacional de vigilancia, sea de donde sea la consulta: tanto si es en un centro público como en uno privado o en un laboratorio privado o un test rápido. Todos los días tomamos los datos de ese sistema de vigilancia y ahí empezamos a organizarnos para poder llamarlos".

"El trabajo consiste en acompañar a los pacientes y sus contactos, sacarles las dudas, ver qué necesitan y estar pendientes de sus necesidades. Muchas de esas personas transcurren la enfermedad en su casa y te encontrás con muchas incertidumbres, que van desde cómo cuidar al que vive con uno, cómo cuidarse y qué hacer evitar más contagios. Todo genera dudas, si te duele la cabeza, si tengo o no fiebre, entre varias cuestiones más. Intentamos ir sacando esas dudas e ir acompañando a la gente en este proceso de la mejor forma posible", dijo Meccia.

Luego, agregó: "La gente se muestra muy agradecida por todo esto. Es algo que nos cuesta, porque somos 30 personas y es de lunes a lunes. Incluso a veces nos llaman a la madrugada. Si bien el servicio de emergencia es el SAME y la gente llama al 107 y obtiene respuesta, muchas veces por el contacto que se genera con el llamador se lo llama a él. Nosotros los ayudamos a poder resolver sus inquietudes. Obviamente, todos los operadores cueron capacitados para saber cómo actuar y qué respuestas dar".

Para finalizar, explicó: "Hoy con el número de casos que tenemos estamos en los 2400 llamados semanales y de acuerdo a los casos llamamos tanto de manera diaria como día por medio. De todas formas, los pacientes tienen el número de teléfono y si necesitan algo estamos en contacto. Venimos trabajando desde hace un tiempo con el Centro de Telemedicina Covid Universitarios (CeTeC-U) de la UNNOBA, ya que ellos nos ayudan con el seguimiento de los casos sospechosos. También nosotros damos el alta a los pacientes que les hacemos el seguimiento".

"Aprovecho para pedir a la comunidad que si hay alguien que no fue contactado que llamen al 147, donde las chicas nos pasan los datos y nosotros lo cargamos al sistema para su seguimiento", subrayó.