Pidió el municipio que los distritos de la Región también desciendan a Fase 2

Luego del descenso de Junín a la Fase 2 de la cuarentena, decretado por el Gobierno bonaerense, el municipio reclamó a las autoridades sanitarias que los distritos de la Región también bajen de fase, con el fundamento de que derivan pacientes graves a esta ciudad, situación que complica aún más el sistema de salud.

El reclamo lo realizó el intendente Pablo Petrecca, ayer, tras encabezar una reunión del Comité de Crisis en el complejo San Martín. “Hoy hablamos de un 30% de personas internadas que no son de Junín, por lo cual le pedimos al jefe de Gabinete provincial que revea esta situación, porque es injusto tomar este tipo de medidas restrictivas que afectan a los juninenses, cuando deberíamos hablar en forma regional y reforzar la salud pública a nivel provincial”, punzó el jefe comunal del PRO.

Y agregó: “La segunda ola está azotando al país, a la provincia y en la ciudad no íbamos a ser ajenos a esta situación. En los últimos días los casos se han incrementado y la ocupación de camas de terapia intensiva que hubo, sumada a los datos proporcionados por Nación y Provincia, han hecho que Junín retroceda a la Fase 2. En conversaciones con Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Provincia, le comenté que estábamos dispuestos a tomar medidas más restrictivas en nuestra ciudad ante el aumento de casos, pero también le expresé mi disconformidad con que la Fase 2 implique el cierre de las aulas y las clases presenciales”.

Seguidamente, indicó que “esto va a traer consecuencias muy negativas para los niños y las familias, en el marco de un contexto de mucha angustia. Es por eso que le enviaré una carta al Gobernador para expresarle la necesidad de que las clases presenciales continúen”. Luego, manifestó: “Esta decisión no depende del Gobierno de Junín ni de ningún intendente, sino pura y exclusivamente de la provincia de Buenos Aires”.

“Considero que tenemos que hacer las cosas de manera distinta: el año pasado tuvimos la cuarentena más larga del mundo que ha provocado muchas consecuencias negativas a nivel social, económico y educativo”, dijo el funcionario.

“Tenemos que seguir trabajando en la herramienta de salvación que es la vacunación y el esfuerzo debe estar en conseguir una mayor cantidad para vacunar a todos. A esto hay que agregarle los testeos que, como gobierno, hemos incrementado. Tal es así que realizamos más de 1100 testeos rápidos desde que comenzó la pandemia”, indicó.

“Acompañamos a los vecinos que más están sufriendo con la eximición de tasas, la mejora en la implementación del call center en el seguimiento de casos, los microcréditos para gastronómicos y eventos, subsidios para la cultura y la ampliación de la asistencia alimentaria. Todo esto lo hacemos para seguir acompañando a cada juninense”, destacó.

“Es fundamental que nos sigamos cuidando entre todos, más allá de la responsabilidad del Estado. La empatía es muy importante ya que nos encontramos con un sistema de salud desgastado, estresado y cansado, por lo que debemos aportar nuestra parte mediante el cumplimiento de las medidas sanitarias: evitemos los encuentros sociales, compartir mate y utensilios y utilicemos el tapabocas”, enfatizó.

Ocupación de camas

El coordinador de la comisión de Salud, Gabriel Scatarello, manifestó: “El personal de Salud está agotado por la cantidad de trabajo que tiene. Se ha incrementado el número de casos (Covid) y han ocupado las camas de terapia reservadas para UTI en su totalidad”.

“El tiempo de internación en UTI es prolongado, se ha corrido la edad de los pacientes, son más jóvenes. Lamentablemente, la gente más grande que teníamos el año pasado obviamente resistía menos la enfermedad y dejaba la cama libre antes. Hoy la gente más joven tiene más resistencia y ocupa más tiempo la cama”, dijo el médico para describir la situación en los centros de salud.

“Junín pasa a Fase 2 y se le pide al jefe de Región Sanitaria que toda la Región pase a Fase 2, porque si hay ciudades de la Región que están en otra fase, son ciudades que derivan a Junín y eso hará que la ocupación de camas no cese y que el personal de salud siga agotándose”, opinó.

Sobre el operativo de vacunación, el médico indicó que hasta el momento hay 4200 juninenses con dos dosis. “Con una dosis ya tenemos inmunidad y la enfermedad se hace menos grave, pero necesitamos que esto se amplíe”, remarcó.

Economía

En tanto, Roberto de la Fuente, representante de la Mesa de Economía de Junín, dijo que acatarán lo dispuesto en la Fase 2 con los siguientes horarios de acuerdo a las actividades: corralones, de 8 a 16.30; comercio no esencial general: de 9 a 17.30; comercio esencial como supermercados, farmacias, hasta las 19; gastronómicos, hasta las 19, sin clientes en el interior, take away hasta las 20 y delivery hasta las 23.

Qué está permitido y qué no en Junín

Según las restricciones establecidas en la Fase 2, quedaron prohibidas en Junín las reuniones sociales, los ritos religiosos en espacios cerrados, las bibliotecas, los cines y museos, los talleres, las actividades deportivas individuales o grupales, con o sin contacto, en espacios cerrados (esto incluye piletas, gimnasios y salones de baile).

También se prohíben las artes escénicas y musicales y los centros recreativos y jardines maternales. En tanto, está permitida la actividad deportiva individual al aire libre y la práctica deportiva grupal al aire libre.

El horario de circulación general es hasta las 20. El comercio esencial podrá abrir sus puertas hasta las 19, mientras que los rubros no esenciales podrán hacerlo hasta las 17.30. Los corralones y otros comercios relacionados al sector podrán abrir de 8 a 16.30.

En cuanto a la gastronomía, los locales podrán atender en su interior hasta las 19; hasta las 20 podrán brindar servicio de take away; y delivery hasta las 23.

Críticas

El director del Hospital Interzonal de Junín, Sebastián Meneses, afirmó ayer que “es lamentable que solo por intereses políticos haya funcionarios del municipio de Junín que sigan criticando la campaña de vacunación. Pero más allá de estas irresponsabilidades, es importante que por los próximos quince días respetemos las medidas que nos recomiendan desde el ministerio de Salud”. Y agregó: “Debemos tomar conciencia de que nuestro sistema de salud está llegando a su límite y que el personal está cansado”.