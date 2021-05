Desde el próximo lunes se suspende la presencialidad en las escuelas de Junín

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, informó ayer el cambio a Fase 2 para Junín, entre otros municipios, lo que implica la suspensión temporal de la presencialidad educativa.

Voces oficiosas confirmaron que la medida se implementará la semana que viene.

En tanto, la secretaria de Suteba, Francina Sierra, aseguró que “el pase a Fase 2 para las clases no presenciales es a partir del lunes, por 15 días, y a partir de ahí se va a evaluar”.

De este modo, la ciudad volvería a la virtualidad, aunque se continuará monitoreando la situación.

Sierra remarcó que “hoy se reúne el Comité de Crisis local y hemos pedido ya que nos convoquen a esa mesa, todavía no recibimos invitación y estamos a la espera de lo que va a plantear el intendente en materia de presencialidad o no presencialidad. Lo cierto es que por ahora, desde el lunes, las clases serían no presenciales por 15 días”.

Piden participar en la Mesa de Crisis

En un comunicado, Suteba Junín pidió ser convocado a la Mesa de Crisis.

“Queremos llevar la voz de los docentes a la Mesa de Crisis local para evaluar lo que concierne a los escenarios de clases presenciales y no presenciales, según corresponda a cada fase”, indicaron.

“Ante el anuncio del cambio de fase de Junín, el hecho educativo se reconfigura y queremos ser parte de la discusión que significa garantizar las condiciones de enseñar y aprender en el marco de la vuelta a las clases no presenciales”.