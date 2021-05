Concejales de la oposición y oficialistas opinaron sobre por qué Junín bajó de fase

En diálogo con Democracia, concejales de distintos grupos políticos opinaron sobre el pase a Fase 2 de Junín y las medidas restrictivas tendientes a disminuir la circulación de personas, los contagios por Covid y a evitar la saturación en la atención de la salud en las Terapias Intensivas y demás.

Victoria Muffarotto, del Frente de Todos, manifestó que esta nueva medida era consecuencia directa de la flexibilización de la Fase 3 que impuso el intendente Pablo Petrecca, oportunamente celebrada por su secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel.

“No había nada que festejar – afirmó Muffarotto- cuando se violenta o no se cumplen con normas que tienen garantías constitucionales para preservar la salud. La flexibilización de la Fase 3 nos llevó a este retroceso a Fase 2”.

La concejal manifestó que, dada la situación, ahora estaban esperando la nueva reunión del Comité de Crisis que se hará hoy, convocada por el Ejecutivo municipal.

“La cuestión del pase de fase, en este caso de 3 a 2, no es una resolución caprichosa de la provincia de Buenos Aires sino que tiene que ver con una situación epidemiológica de la ciudad que tiene en cuenta no solo la cantidad de contagios por día que se dan, sino la velocidad con que se producen estos contagios, cómo soporta el sistema sanitario esa cantidad de contagios y con la cantidad de camas disponibles”, dijo la edil.

“Nos alarmamos cuando las autoridades sanitarias del sector público y del privado de nuestra ciudad dicen que no hay más camas de Terapia Intensiva”, advirtió.

La concejal destacó que ya no alcanzaba la responsabilidad social individual, si no había por parte del intendente una acción proactiva a la hora de controlar, prevenir la circulación y los contagios.

Por su parte, el médico Javier Prandi (Juntos por el Cambio) manifestó: “La situación es compleja. Vemos que la curva de casos se viene incrementando más allá de que a veces baje y otras suba. Hoy los parámetros que toma la Provincia para pasar de fase no son los mismos que el año pasado, ya que en 2020 con más casos no estuvimos en Fase 2. Hubo en la segunda quincena de octubre y primera de noviembre más de 800 casi 900 casos activos y hubo un día que ingresaron 140 casos positivos”.

“No estamos en la misma condición que en 2020 – continuó diciendo el médico y concejal- con respecto a los números, pero la situación es más compleja porque la apertura de la ciudad, con más actividades, pudieron hacer que las camas de terapia y de internación en general estuvieran ocupadas con otras patologías corrientes o con pacientes que están accidentados o con patologías crónicas, y eso influye en la ocupación de camas. Por lo expuesto, la ocupación de camas es otro parámetro principal que toma la Provincia para definir la fase”.

El concejal Maximiliano Berestein, integrante del bloque Frente de Todos y miembro del Frente Renovador, recordó que el 6 de mayo habían enviado un comunicado (cuanto todavía Junín estaba en Fase 3) planteando que lo necesario e indispensable era cuidar el estado epidemiológico de la ciudad.

“Por la Fase en la que estaba antes la ciudad, se permitía mantener muchas actividades y acciones sin restricciones. Pero si se flexibilizan controles y actividades, lo que genera es lo contrario a lo que se quiere, bajar de Fase, y eso es lo que ocurrió. Habrá entonces más restricciones, límites a la circulación y a las reuniones de las personas”, señaló.

“Fase 2, ¿qué significa? Significa que se registran muchos casos y que hay sistema de salud saturado. Justamente, el secretario de Salud del Municipio junto con el responsable de Región Sanitaria III acaban de confirmar que la cepa de Manaos está en la ciudad. Todo esto preocupa y afecta la salud de los vecinos”, dijo.