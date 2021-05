Comenzó un nuevo operativo de documentación en nuestra ciudad

Desde la víspera y hasta el jueves 13 de mayo, se realiza un operativo de documentación en Junín, fiscalizado por el Ministerio del Interior de la Nación, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Es para personas que ya sacaron turno el viernes último en Anses de calle Rioja o el PAMI, de calle Mitre 24.

Hoy martes 11, en el horario de 9 a 17 horas, el operativo se desarrollará en el Club Villa Belgrano (Avenida Libertad N° 950); el miércoles 12 y jueves 13, se atenderá en el Centro Cristiano de Fe, de Avenida República N° 500.

El DNI

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el documento único de identificación con que cuenta los argentinos (en el país o en el exterior) y los extranjeros con domicilio en el país. Por distintos motivos, muchas personas aún son indocumentadas y existen distintas maneras de poder llegar a tener el DNI.

Tramitar el CPI

El Certificado de Pre-Identificación (CPI) es un instrumento que brindará el Registro Nacional de las Personas, organismo dependiente del Ministerio del Interior, para que aquellas personas cuyo nacimiento en el país no ha sido oportunamente inscripto (no cuentan con partida de nacimiento) puedan acceder a derechos básicos mientras inician o continúan el trámite de obtención de la partida de nacimiento y DNI. Es decir, que la tramitación del CPI no inicia el trámite de inscripción tardía de nacimiento; estos deberán iniciarse en los organismos que correspondan y los ya iniciados deberán continuar el proceso por la misma vía.

Su objetivo principal es iniciar y facilitar el proceso hacia el reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aún no han sido identificados, hasta la formalización de su efectivo acceso a la identidad. Asimismo, permite al Estado Nacional contar por primera vez con un registro de personas no inscriptas, que incluya datos biométricos.

El CPI se podrá tramitar de manera presencial a través de la Red Federal que conforman las 2.200 oficinas del Renaper y Registros Civiles Provinciales en todo el país.