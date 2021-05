La niña de 8 años de Junín que padece cáncer y emocionó a Tini Stoessel bailando su canción

En agosto del año pasado la familia Bustos se mudó de Junín a Capital Federal, en donde viven desde que a Cata le diagnosticaron cáncer. Luego de que la niña se quejara de dolores de cabeza, un estudio arrojó que tenía un meduloblastoma anaplásico y que había metástasis en la médula espinal.

“Cata comenzó con dolores de cabeza, la llevamos varios días a la guardia, quedó internada y le hicieron una resonancia, en la que apareció el tumor y la mandaron de urgencia al Hospital Italiano de Buenos Aires”, expresó a Democracia María Luz Laiolo, mamá de Catalina (8), Juan Ignacio (6) y Clara (3), y esposa de Juan Pablo.

“Cuando nos dijeron que la resonancia en Junín había dado mal, no quería que me digan más nada. Uno entra en un pánico y queda paralizado, mientras el mundo seguía alrededor mío girando”, reconoció.

“La oncóloga del Italiano nos dijo que tarda unos dos meses en detectarse esta enfermedad, porque estos dolores de cabeza pueden ser comunes. La tomografía no dio nada y en la resonancia es cuando se vio el tumor, que nadie lo estaba buscando”, recordó.

Sin entender lo que sucedía, se subieron a la ambulancia con su hija y fueron trasladados al Hospital Italiano, donde Cata fue operada al día siguiente. Le extrajeron un tumor y comenzó un proceso de radioterapia y quimioterapia.

“Yo viajé por primera vez en la ambulancia con Cata y mi marido en auto. Vinimos los tres solos y enseguida la operaron para sacarle el tumor. Después se le hizo otra resonancia en la que se vio metástasis. Los otros nenes estaban en Junín y después de 20 días, que fueron los más complicados, los trajimos a CABA”, afirmó María Luz.

“Esta enfermedad no te permite llorar. Tenés que levantarte y seguir. Dejamos todo lo que teníamos en Junín y nos vinimos a Capital Federal. El hospital pasa a ser tu casa, junto con los médicos que son familia”, indicó.

“Ella sale y entra todo el tiempo. Su internación más larga fue de un mes y medio. Es más lo que pasa dentro del hospital que afuera”, explicó. Y agregó que desde agosto del año pasado, solo regresaron tres veces a Junín a visitar a su familia.

La historia que conmovió a Tini

Hace poco más de una semana, Tini Stoessel lanzó, junto con María Becerra, “Miénteme”, una canción que batió récords y que incluso tiene su propio challenge.

“Este sábado fuimos a la guardia a transfundir glóbulos rojos. Una de las pediatras se acercó y le dijo que prepare el baile de la artista para subir el video porque a Cata le gusta Tini y nunca imaginamos que se iba a viralizar hasta tal punto que le respondió. Ella está feliz”, dijo la madre.

Y aclaró que la intención era grabarla para enviarles el video a sus amigos y familiares para mostrarle la evolución de su hija. “Ellos se ponen re contentos porque la ven bien a Cata”, destacó.

“Qué lindo ver esto. Cata está por terminar su tratamiento y me mandó este video haciendo el challenge de Miénteme”, le contó Tini a sus más de 15 millones de seguidores. Y luego le dedicó unas emotivas palabras a su fan: “Te mando todo mi amor, sos una leona y un ejemplo. Te quiero mucho”.

Finalizando el tratamiento

Continuando la entrevista con Democracia, Laiolo destacó que “Cata ahora está bien. Para lo que tuvo ya está bien y finalizando el tratamiento. Si el laboratorio da bien mañana (por hoy), le quedan tres días de quimioterapia y controles, como la resonancia. La anterior dio que no hay enfermedad. Quedan controles cada tres meses”.

“La instancia posterior a la quimioterapia necesita muchos controles, al igual que los previos. Luego la resonancia determinará cómo seguirá el tratamiento”, sostuvo.

Y reconoció: “Todo el quipo del Italiano, como pediatras, enfermeras, camareros y personal de limpieza, se ha portado de maravilla, a pesar de que la pandemia impide muchas cosas. El amor que le transmiten es increíble”.

Donación y Ley de Oncopediatría

María Luz destacó que lo que sucedió con Tini ayuda a concientizar y reforzar la campaña de la donación de sangre. Además, lucha para que salga la Ley de Oncopediatría.

Desde agosto del año pasado dejaron de trabajar para instalarse en Buenos Aires y acompañar a su hija en el tratamiento.

“En el Hospital hablo con muchas personas a las que les toca ir solas, con muchos gastos y con las obras sociales que no siempre cubren todo”, aseguró. Y manifestó que “con la ley todo eso estaría cubierto, por lo que esperamos que se apruebe”.

“A partir de lo que pasó, Cata recibe muchas transfusiones. La idea es concientizar la donación, ya que son pocos los que se acercan a donar. Y la realidad es que hay alguien que siempre lo necesita”, subrayó.