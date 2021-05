Juntos por el Cambio pide la suspensión de ejecuciones fiscales a empresas pequeñas

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio solicitan al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la suspensión de ejecuciones fiscales, a la espera de convenio de pago a los sectores comerciales de servicios, pequeños industriales y profesionales.

Por otra parte, desde el bloque del Frente de Todos, se presentó un proyecto de ordenanza referido a la creación de asistencia tributaria a comercios e industrias del partido de Junín que funcionan en inmuebles alquilados. Estos temas y varios más serían tratados hoy, a las 12, en la cuarta sesión ordinaria del año 2021 del Concejo Deliberante.

Ya han sido aprobados por unanimidad en sus respectivas comisiones los siguientes despachos:

1) Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional y Colaboración Tecnológica con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

2) Distinción con el título de Personalidad Destacada “Post-Mortem” de Junín al doctor Dardo de Benedetto.

3) Reconocimiento y congratulación del cuerpo deliberante ante el 75º aniversario de la Fundación del Auto Moto Club Junín.

4) Licitación Pública 2/21- Venta de inmueble de dominio municipal 65243.

5) Convalidación de decreto y modificación Ord.7305/17, referente al Estacionamiento Medido y Ord. 7800/2021 -Impositiva 2021.

6) Declaración de interés municipal el programa “Magazine” en el marco del 30º aniversario de su primera edición televisiva.

7) Solicitud al Departamento Ejecutivo la suspensión del cobro del estacionamiento medido en el partido de Junín hasta la finalización del nuevo pico de pandemia.

8) Solicitud al Ejecutivo municipal para que arbitre los medios necesarios a fin de dar solución a la problemática de iluminación que afecta a los vecinos del barrio San Cayetano.

9) Solicitud al Ejecutivo municipal que informe sobre el origen de alimentos encontrados en la vereda de dependencia municipal, sita en calle Rivadavia y Chilavert de esta ciudad.

10) Solicitud a autoridades provinciales por apertura del natatorio del Complejo Santa Paula, CEF 55.

Asuntos

Entre los asuntos ingresados que no fueron aprobados en las comisiones pero que ya tienen estado parlamentario cabe mencionar:

Departamento Ejecutivo:

- Modificación de Ordenanza Nº 2161/85, Cabina Sanitaria.

- Convenio de Pasantía entre Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Junín.

- Regulación de Ingreso a la Ciudad de Junín y Localidades del Partido de Personas provenientes de zona de transmisión comunitaria Covid-19. (Modificación de multas a incumplimientos de medidas sanitarias).

- Licitación Privada 8/2021 referente a la Provisión de Medicamentos para Unidades Sanitarias.

Bloque de concejales Juntos por el Cambio:

- Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que se adopten medidas económicas y tributarias para los sectores industriales, comerciales, de servicios, profesionales, etc. de la ciudad y partido, en el marco de la Resolución de la provincia de Buenos Aires que baja al partido de Junín de Fase 4 a Fase 3.

- Proyecto de Comunicación solicitando al gobernador bonaerense la suspensión de ejecuciones fiscales, a la espera de convenio de pago a los sectores comerciales de servicios, pequeños industriales, de servicios, profesionales, etc. de la ciudad y partido, en el marco de la Resolución de la provincia de Buenos Aires que baja al Partido de Junín de Fase 4 a Fase 3.

- Proyecto de Comunicación solicitando al gobernador bonaerense que declare como esencial el servicio de educación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

- Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal y Cultural la producción discográfica realizada por el músico juninense Jon Aguilera, sobre versiones inéditas del artista Roberto Sánchez, más conocido como Sandro.

Bloque de concejales del Frente de Todos:

- Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que informe estado en que se encuentra el expediente referido a la solicitud de pavimentación, reductores de velocidad, mantenimiento y luminarias, presentado por vecinos del Bº Emilio Mitre.

- Repudio a dichos vertidos por la exministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del PRO.

- Proyecto de Ordenanza referido a la creación de asistencia tributaria a comercios e industrias del partido de Junín que funcionan en inmuebles alquilados.

- Proyecto de Ordenanza modificación capítulo segundo “Fondo de Fomento y Apoyo a Microemprendimientos y Pequeños Comercios e Industrias” de la Ordenanza Nº 7724/2020.

- Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que informe sobre lugares de estacionamiento reservado por el Municipio frente a domicilios.

- Proyecto de Resolución referido al reconocimiento a integrantes del equipo UNNOBA-CONICET galardonados con el premio “Bienal 2020 Osvaldo L. Bottaro”, en Endocrinología Molecular, otorgado por la Academia Nacional de Medicina.

- Proyecto de Ordenanza declarando de interés municipal la campaña de Donación de Sangre que se realizará los días 18, 19 y 20 de mayo, organizada por Concentración TOAS y Región Sanitaria III Junín.

Peticiones particulares

-Escuela Municipal de Natación solicita al Concejo Deliberante gestión ante autoridades provinciales para la apertura del natatorio del Complejo Santa Paula, correspondiente al CEF 55.

- Agencia Nacional de Seguridad Vial solicita la adhesión del Concejo Deliberante al proyecto de Ley “Alcoholemia 0 para la Conducción”, modificación del Código Penal y de las Leyes 24.449 y 24.788.

- Vecinos de Bº San Carlos Norte solicitan imposición de nombres a calles de dicho sector.

- El Partido Justicialista de Junín solicita informe sobre estado de implementación de la Ordenanza Nro. 7556 “Recorrido Histórico, Cultural y Turístico Evita y Junín”.