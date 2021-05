Más control a los exportadores de carne, a través de sus Declaraciones Juradas

Una disposición del ministerio de Agricultura involucró a la secretaría de Comercio Interior, que encabeza Paula Español, en el proceso de autorización y control de las exportaciones de carne.

Se trata de la “Disposición 59” que establece un procedimiento para “el Registro de las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”.

Si bien el Registro estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, a cargo de Luciano Zarich, y la información de las DJEC se dará por cumplida con la información brindada a la AFIP, la medida oficial señala en su artículo 3 que una vez ingresadas las DJEC “quedarán en estado pendiente mientras la Autoridad de Aplicación analiza el contenido de las mismas” y en el artículo 4 señala que “la Autoridad de Aplicación, cuando lo considere oportuno o a solicitud de la Secretaría de Comercio Interior podrá requerir documentación respaldatoria a los operadores y/o información adicional a los distintos organismos públicos”.

Si bien la propia disposición aclara que de no mediar rechazo expreso, la Declaración se considerará automáticamente aprobada a las 19 horas del tercer día hábil de presentada, la intervención del área de Español es una novedad.

Al respecto Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria Filial Junín, al ser consultada por Democracia, opinó que las nuevas directivas tenían que ver con regular y controlar las exportaciones de carne, sobre todo a China y al sudeste asiático, a través de resoluciones que tienen que ver con presentación de declaraciones juradas por parte de los exportadores, apuntar el CUIL, cuánta carne exporta, qué personal tiene, forma de cobro etc.

La dirigente recordó que el expresidente Macri había simplificado dicho trámite de exportación y lo que ocurrió entonces fue que “exportaba cualquiera” y podían ocurrir ilegalidades, por lo cual el actual gobierno trató de hacer “algo similar a lo que tienen que hacer los productores de cereales cuando exportan”.

Mercado interno

Sobre el acuciante mercado interno de la carne y la suba de precios, Rosana Franco dijo: “la carne sube por la inflación, que es difícil de controlar por parte del gobierno. En cuanto a la carne, los stock siempre son los mismos en Argentina, no aumentó el stock de madres para producir más terneros, consecuentemente se faenan terneros más chicos porque no hay ayuda económica o desgravación impositiva para hacer novillos pesados, consecuentemente desde el mercado se va regulando de modo tal que hoy no hay demasiados animales”.

“Por otra parte el maíz que tiene un precio alto internacional, porque falta maíz por sequía o por distintos motivos. Con esto se forma una diferencia importante que hace que la carne en el mostrador no pueda estar barata”, apuntó.

Para Rosana Franco, las empresas exportadoras de carne vacuna se comprometieron a bajar carne al mercado interno a precios considerables, entre los que están las ferias.

“Está bien que si alguien compra en pesos y exporta en dólares ciertos cortes, puede bajar los precios de los que no son de exportación”, opinó.

Desde enero

Según lo adelantado por Franco, desde enero de 2022, la media res llegará trozada a las carnicerías. "La carne tendrá que llegar en 30 a 40 kilos eso facilitará su manejo por parte de los empleados encargados de la descarga", indicó. Asimismo puede ser que suceda que algunos carniceros comprarán algún troceado que más venden o que más le satisface y otras carnicerías comprarán otros, ya que hay carnicerías que tienen más venta de carnes Premium y otras, cortes más populares.

Precios

Desde el 11 de mayo hasta fin de año rige un acuerdo para que haya cortes más baratos disponibles en 3.000 bocas de expendio de todo el país, mediante un entendimiento con el Consorcio Exportador de Carnes ABC.

Las ofertas se podrán encontrar en supermercados de lunes a viernes. Según el gobierno, la oferta no estará disponible los fines de semana para facilitar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones.

Los cortes son paleta a $485 el kilo, carne picada a $265, espinazo a $110, vacío a $499, matambre a $549, falda a $229 y tapa de asado a $429. Además, el asado de tira se venderá con una baja del 10 por ciento, a $359. Respecto al acuerdo previo sobre precios de la carne, se fijaron aumentos promedio menores al 5 por ciento para la cuadrada o bola de lomo ($515), el roast beef ($409) y la carnaza ($379).