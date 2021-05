Hubo 421 contagios en una semana, la cifra más alta desde noviembre

Una nueva semana con cifras de contagios diarios récord, que no sucedían desde enero, se registraron en Junín entre el 3 y el 9 de mayo.

De hecho, tal y como viene realizando Democracia el control semanal, se contabilizaron en los últimos siete días un total de 421 contagios, la cifra más alta desde noviembre de 2020; cuando del 2 al 8 se habían sumado 422 casos.

Cabe recordar que entre el 26 de abril y el 2 de mayo pasados, la suma de casos había alcanzado los 328, es decir que en esta semana, entre el 3 y el 9, con 421 contagios totales, se sumaron 93 casos más que la semana anterior.

Una de las preocupaciones ante el aumento de casos es la situación de las terapias, donde según el último informe reportado, no había camas en unidad de terapia de covid disponibles.

Si bien ello cambia de manera constante, lo cierto es que persiste la preocupación en el sector de salud por temor al colapso del sistema sanitario.

Esta semana se informó un solo fallecimiento, de una mujer, de 78 años.

Alto registro de mayo

Con 88 casos, el pasado martes se dio una suba precipitada en los contagios, que se superó el jueves siguiente, con 89. Así, en la semana se alcanzaron los 421 contagios.

Las cifras continúan en ascenso y el número de pacientes infectados asciende a 582.

Además, hay 547 personas cumpliendo aislamiento.

Durante abril, los casos subieron exponencialmente: del 5 al 11 de abril, se habían contabilizado 188 mientras que en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se habían registrado 72; y del 22 al 28 de marzo, un total de 106.

Preocupación por las UTI

Al viernes pasado, según informe de la Mesa sanitaria, en la ciudad no había camas disponibles de terapia intensiva para pacientes Covid, situación que se había dado también el día previo.

Esto encendió luces de alarma en el sistema sanitario por el posible colapso. Por la situación, referentes de la salud reclamaron mayores restricciones para disminuir los contagios.

“En la urgencia tendremos que atender a los pacientes en la guardia y bus-car una derivación. Ante una catástrofe utilizaremos la guardia”, indicó a Democracia el director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Sebastián Meneses.

“Recibimos cuatro nuevos respiradores y vamos a recibir cuatro camas electrónicas para la terapia, pero el problema son los recursos humanos. Formar a un médico terapista lleva muchos años”, señaló.

“No va a faltar mucho para tener que derivar pacientes, pero en los demás lugares tampoco hay lugar y los hospitales municipales de la Región están detonados”, alertó.

El profesional afirmó que, si los casos continúan aumentando y no se toman medidas, la ciudad se encamina a un colapso del sistema sanitario. “La apertura de IMEC fue un acierto, porque tiene ocho camas de terapia solo para Covid”, resaltó.

Por su parte, el presidente del Círculo Médico y referente sanitario de la Mesa de Crisis, Dr. Gabriel Scattarello, manifestó preocupación por tal situación e hizo hincapié en la necesidad de continuar con la vacunación, los testeos y los cuidados para prevenir el contagio del virus.

Destacó que en el área de cuidados críticos, “los recursos son muy finitos porque hablar de una cama de terapia intensiva no es solo la cama y el colchón, sino todo el recurso humano alrededor de eso, el tema de enfermería, médicos, bombas de infusión para medicación, equipos de asistencia respiratoria mecánica, el oxígeno, tiene un límite en cuanto a ese recurso, sobre todo el recurso humano”.

“Lo que veo en estos días es que ha ido incrementándose la ocupación de camas de terapia intensiva”, alertó.

Sobre la suba exponencial de casos, el presidente del Círculo Médico refirió que “el año pasado había una cuarentena más estricta” y agregó que “sinceramente lo que estamos viendo hoy por hoy, en terapia, es que hay pacientes mucho más jóvenes que el año pasado, se ha corrido a edades menores”.

La hipótesis es que “como se ha vacunado a mayores de 60 años, obviamente el virus ha empezado a afectar a gente mucho más joven. Hay que insistir con lo mismo, qué podemos hacer nosotros como para aliviar el sistema de salud, que está colapsado en este momento”.

Reporte diario

En el informe de ayer, la Secretaría de Salud informó 36 nuevos contagios de coronavirus en Junín.

En el día de ayer se analizaron 75 muestras en el laboratorio (7 no residentes). Del total de muestras de Junín, 36 resultaron negativas y 32 positivas. Además, se sumaron 4 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 19 mujeres y 17 hombres. De estos, 7 casos corresponden a contactos estrechos y 29 tienen nexo en estudio.

Así, en la Ciudad hay 582 casos confirmados de Junín y 22 no residentes.

Asimismo, hay 547 personas aisladas de manera preventiva y un total de 72 casos sospechosos. También hay 8 sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín), que corresponden a personas de las localidades de Carlos Tejedor, Rafael Obligado, Los Toldos, Alberti, Leandro N. Alem, Pergamino, Ameghino y Alta Italia.

El número de fallecidos asciende a 243, desde el inicio de la pandemia.

Además, ayer se sumaron 87 sospechosos de los cuales 8 son contactos estrechos de pacientes Covid positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Asimismo se informó que recibieron el alta 38 personas de nuestra ciudad y 4 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.