Destacan que la Tarjeta Alimentar incluirá a los hijos de hasta 14 años

El Gobierno anunció la suba del monto de la Tarjeta Alimentar y una ampliación clave, que es la inclusión de los hijos de hasta 14 años inclusive, por lo que cientos de familias juninenses se verán beneficiadas.

La titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, Paola Rizzo, se refirió al impacto positivo en los hogares de la ciudad.

Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar la entrega el Estado Nacional a las familias vulnerables.

Rizzo explicó que “el aumento en los montos y la ampliación de la edad en los niños tendrá un impacto muy positivo en cientos de familias juninenses que verán incrementado sus ingresos destinados a la compra de alimentos”.

“La tarjeta alimentaria le da independencia a las familias. Antes, recibían un bolsón de alimentos que alguien definía que tenía adentro. Con esta tarjeta, se puede comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas”, explicó la funcionaria.

Hasta 14 años

Según indicó la licenciada Rizzo: “Se amplía el universo llevando la edad máxima de 6 a 14 años inclusive. Se incrementa a $12.000 mensuales el monto de la Tarjeta para los hogares con 3 o más hijos y se extiende el beneficio de $12.000 mensuales a madres con 7 hijos o más que actualmente reciben una Pensión No Contributiva”.

Cabe destacar que, según explicó Rizzo, en Junín, “al día de hoy hay alrededor de 2300 tarjetas, entregadas en operativos anteriores, y como se amplía no hay aún un número estimado de cuántos serán”.

“Los beneficiarios de la tarjeta son personas que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo, personas con discapacidad que cobran la AUH, sin límite de edad y madres con 7 hijos o más, que actualmente reciben una Pensión No Contributiva”, informó Rizzo.

Indicó que “la implementación es automática, por lo que no hace falta realizar ningún trámite".

Además, “a partir de ahora, la nueva entrega no será a través del plástico sino que se harán los depósitos directamente a través de la cuenta de la AUH, por la situación de pandemia”.

Rizzo destacó que “el entrecruzamiento de datos se hizo en febrero o sea que todas las personas que entraron en este universo, hasta febrero, son las que van a recibir el beneficio ahora a partir de mayo”.

Aún no se confirmó el cronograma de pago, pero será de acuerdo a la terminación del DNI.