En Junín falta empleo y los empresarios no siempre encuentran los perfiles que buscan

El director de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Junín, Sergio Pérez Volpin, afirmó en diálogo con Democracia que actualmente “hay mucha gente buscando trabajo” en nuestra ciudad, con una tasa de desempleo nacional del 12 por ciento, pero a su vez señaló que los empresarios afirman que muchas veces no encuentran los perfiles para cubrir determinados puestos laborales. “Cuando hablamos a diario con los empleadores, encontramos casi una respuesta unánime: al necesitar personal, no encuentran el perfil que buscan”, advirtió.

Y agregó: “Esto se debe a que en la gran mayoría de los casos se ha perdido la cultura del trabajo. Tenemos dos y hasta tres generaciones de personas que se han mantenido a través de trabajos informales, en el mejor de los casos, o a través de planes sociales que cubren cuestiones básicas de supervivencia, muy necesarias por cierto, pero que no generan expectativas de crecimiento a través del esfuerzo”.

“En la oficina de empleo recibimos pedidos de personal de entre 15 y 18 empresas mensuales, los rubros son muy variados, vendedores, atención al cliente, soldadores, jóvenes profesionales, administrativos, cajeros, oficios. Tenemos una base de currículums de búsquedas activas muy amplia y rica en recursos. Unas trescientas personas se acercan mensualmente a realizar cursos o dejar sus historias laborales”, afirmó el funcionario.

“Por otra parte, es cierto que ha crecido mucho la idea del microemprendedor y cada vez toma más fuerza el monotributista, ya sea como fraude a la ley laboral en algunos casos o como medio de abrirse camino frente a nuevas modalidades de pensamiento, en cuanto a libertad de horarios y flexibilidad de movimientos, a la hora de ganarse el sustento para vivir”, afirmó.

Falencias

“Creemos desde el Gobierno de Junín que debemos hacer un esfuerzo para cambiar esa tendencia, cuestión sobre la que el intendente nos pide especial atención. Vemos situaciones de personas que son citadas a entrevistas de trabajo y no concurren o que llegan tarde. Personas que ingresan a trabajar y en una semana llegaron tarde tres veces o faltan sin avisar, entre otras cuestiones. Hay empresarios que nos han comentado que su organización puede crecer, pero prefieren mantenerse como están, por temor a tomar personal”, advirtió.

Y agregó: “También vemos abusos por parte de algunos empleadores, en cuanto a no respetar cuestiones básicas de protección de derechos laborales, como la jornada, la remuneración y la falta de registración”.

“Notamos cierto prejuicio respecto de los jóvenes de 17 a 25 años, en general se los considera con falta de responsabilidad. En algunos casos es fundado ese pensamiento, pero también vemos una generación pujante, con una mentalidad diferente a la que conocemos y que viene a cambiarlo todo, hay que saber escucharlos, porque tienen mucho para dar y enseñarnos”, dijo.

Educación

“Creemos que a través de la educación, y solo a través de ella, podemos lograr un cambio. Por ello a diario tenemos cursos, charlas y talleres, sobre cuestiones fundamentales a la hora de buscar empleo. Cómo hacer un currículum, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, dónde y cómo direccionar la búsqueda de empleo. Esto lo realizamos en la Oficina de Empleo y hemos comenzado a realizarlo también en los barrios”, contó.

“Funcionamos como una consultora, es decir, mediamos entre la oferta y la demanda laboral, con un servicio que es gratuito para la comunidad y que tratamos de llevar a cabo con compromiso y profesionalismo. Trabajamos trasversalmente con colegios secundarios, la Unnoba, la dirección de Discapacidad, el ministerio de Trabajo a través de sus programas de empleo, equipos de asistentes sociales, servicio local, el Copret, personal de los Centros de Integración Comunitaria, los Centros de Formación Profesional, la dirección de Educación, el Club de Emprendedores. Y, por supuesto, con lo más importante, nuestras pymes”, indicó.

“Vemos realidades duras y un horizonte incierto, pero vemos luz por toda la gente comprometida con su trabajo, en relación con las personas más vulneradas. Docentes, gente que trabaja en violencia intrafamiliar, asistentes sociales, médicos, trabajadores judiciales y un sinfín de personas muy comprometidas con el prójimo”, afirmó.