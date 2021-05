Preocupa el destino de los envases de agroquímicos en Junín: reclaman un CAT

Tras las millonarias multas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a 26 empresas de agroquímicos, medida que adoptó el organismo bonaerense ante el incumplimiento de las medidas para recolectar los envases donde se venden los productos fertilizantes, resurgió en Junín el debate por el destino de estos bidones y la falta de un Centro de Acopio Transitorio (CAT) que facilite el depósito de estos recipientes de plaguicidas y el posterior traslado para el reciclado.

En diálogo con Democracia, especialistas y referentes del sector agropecuario coincidieron en la imperiosa necesidad de contar con un CAT en nuestra ciudad. “Hace años que se sancionó la ley, pero en Junín no tenemos un lugar físico donde llevarlos”, reconoció a este diario Rosana Franco, presidenta de la filial Junín de la Federación Agraria Argentina (FAA). “Según dice la ley, los registrantes deben recolectarlos. Todavía eso no ocurrió. El año pasado hicimos gestiones para que el programa Campo Limpio viniese a recolectarlos. Vinieron en octubre y abril últimos y se llenaron varios contenedores”.

Para Franco, debe haber una buena predisposición de quien vende y del usuario. “Todos tenemos que tomar conciencia de la devolución. En otras ciudades como Rojas, Pergamino y Chacabuco hay centros habilitados”, señaló.

Y añadió: “El OPDS debería ayudar en Junín para que se logre un lugar físico determinado y que funcione todo el año. Entonces, cuando el productor no cosecha ni siembra, lleva sus envases. Desde FAA pedimos un lugar físico para depositarlos. De estos plásticos reciclados se pueden hacer varillas, postes de alambrados, pallets, durmientes”.



En la misma línea, el productor y dirigente agropecuario Rodrigo Esponda afirmó: “El OPDS tiene que trabajar fuertemente con los municipios y las entidades agropecuarias en la implementación de los CAT, que en algunos municipios están, en otros no. Se está gestionando para que estén en todos los municipios, porque se habla mucho de los fitosanitarios y de las aplicaciones, pero el tema de los residuos es muy importante”.

Y amplió: “Estamos muy comprometidos con que el tratamiento de los residuos sea el que corresponde, porque tiene que ver con la sustentabilidad y con el objetivo de que la producción sea sustentable. Y para eso el tratamiento de los residuos es el cierre que tenemos que darle. El OPDS y las entidades del campo tienen que trabajar dejando de lado la política y las cuestiones ideológicas, para que haya más plantas de tratamiento y que estos productos puedan ser reciclados. Por supuesto que tienen que estar incorporadas las empresas, que son las que comercializan estos productos, pero toda la cadena es responsable”.

“Ante la falta de los CAT, se están haciendo campañas que organiza la Sociedad Rural de Junín, con Campo Limpio y el OPDS, en las que cada algunos meses se juntan los bidones y se vienen a retirar. El problema es que no es práctico, porque no los podés llevar todos los días, cuando los tenés, sino que tenés que esperar que se haga la campaña. Por eso es tan importante que se haga el centro de acopio, que lo tiene que hacer el OPDS en conjunto con el municipio y con Campo Limpio, que es donde más se están trabando las cosas, entre el OPDS y Campo Limpio”, dijo.

“Es un residuo que no se puede arrojar, hay que realizarles un triple lavado, un perforado y entregarlos en un lugar donde se reciclen”, explicó.

Y reconoció: “Hoy todavía no está implementado el sistema. Cuando esté el centro de acopio, el productor los va a poder entregar y llevarse un certificado para poder volver a comprar. Los bidones van a tener una trazabilidad”.

Sustentabilidad

“Se va trabajando en esa línea y me imagino que entre este año y el próximo va a estar implementado en Junín, para darle más sustentabilidad y transparencia a la producción, para mostrarle a la sociedad que no estamos usando agrotóxicos para complicarle la vida a la gente, sino que se aplica una sustancia cuando una planta se enferma, se le da un remedio al igual que a cualquier ser vivo”, afirmó.

“Hoy los bidones te los tenés que quedar en el establecimiento, lavados, hasta que llega un camión del ministerio y se los lleva”, comentó.

“El productor tiene la imperiosa necesidad de deshacerse de estos bidones y poder llevarlos, el tema es que el ministerio venga lo más seguido posible, hasta que esté el centro transitorio”, señaló.



En tanto, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a este diario: “Este no es un problema de los productores en sí mismos, sino que se trata de una disputa entre el OPDS, que regula los CAT, y las empresas, que están representadas por Campo Limpio, que tiene que crear los centros de acopio transitorios. Nosotros vemos como positivo que se implementen, que se creen todos los centros de acopio y que se lleve a la práctica esta ley. En Junín estamos trabajando para que se cree el CAT, hay un expediente iniciado, en principio está cercano a su realización, porque si no se crea el CAT los productores no pueden llevar los envases”.

Y añadió: “Es tal la preocupación de la SRJ que hemos creado campañas de recolección para dar cumplimiento a esta ley que consideramos fundamental, porque desde la SRJ le damos mucho valor al derecho ambiental y tenemos que dar una señal en ese sentido y entre todos cuidar el medioambiente. Siempre pensando que los productores necesitamos producir alimentos y por eso tenemos que ir buscando, desde el consenso y el diálogo, las mejores condiciones que regulan este sistema. Ojalá que logremos que no sucedan más estas cuestiones, que se puedan recolectar todos los bidones, que se creen los CAT. Y es importante también que el OPDS agilice y habilite los CAT, que entre ellos se pongan de acuerdo. Estamos necesitando que se cree uno en Junín, para que los productores puedan llevar sus envases”.

Qué dice la ley

Marcos Villalba, abogado especialista en derecho ambiental y docente de la Unnoba, afirmó a Democracia: “En nuestro país existe una ley de presupuestos mínimos de gestión ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron y requieren a partir de esto una gestión diferenciada y condicionada. La ley federal 27.279 impone una gestión integral, una obligación para aquellos que operen con estos productos y el resultado al final de la utilización, por la toxicidad residual que queda en estos envases. El traslado del usuario al centro de acopio transitorio. El usuario y el aplicador son responsables, tienen la obligación de trasladarlos al centro de acopio. A su vez, el centro tiene que clasificarlos y acopiarlos para su posterior traslado al centro de almacenamiento definitivo. Y lo que hace la Provincia, a través del OPDS, es aplicar una sanción, una multa, la cual fue impuesta por el incumplimiento de estas obligaciones”.

Sanciones

El director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, indicó que se sancionó a 26 empresas multinacionales agroquímicas por un monto de $783 millones y destacó que es "la pena ambiental más grande que se haya impuesto en Argentina”.

El funcionario aseguró que la medida se impone a partir de las declaraciones juradas que se presentan en el organismo, que indican que de “13 millones de envases de agroquímicos utilizados solo se recuperó un millón”.

Brardinelli explicó que los envases plásticos donde se venden los agroquímicos deben ser recolectados y deben tener un tratamiento especial porque son altamente tóxicos para el contacto con los humanos y contaminantes para el ambiente.

Indicó que los recipientes que no son recolectados “quedan diseminados en el campo. Terminan quemados, enterrados, en los mares o se reutilizan sin control para trasportar otras sustancias”.

Admitió que “no hay un sistema de recolección eficaz y eficiente” y señaló que las empresas “lo que plantean son los tiempos, pero en todo el mundo las normas se respetan y aquí lo que buscan son los vericuetos legales”.

Brardinelli destacó que “estamos trabajando para habilitar más centros de almacenamiento temporal” y señaló que "las empresas sancionados han dicho que van a apelar la medida”.

“No estamos de acuerdo, pero están en su derecho. Esperemos que toda esta energía que invierten en el tema judicial la pongan también en la recolección de los envases”, concluyó.