El Hospital suma más camas de terapia, pero advierten que Junín puede colapsar

La disponibilidad de camas de terapia intensiva marcó cero, ayer, en Junín, por segundo día consecutivo. Y se volvieron a encender en el sistema sanitario local y regional luces de alarma y preocupación, frente a un posible colapso. En este contexto, referentes de la salud reclamaron mayores restricciones para disminuir los contagios y cuestionaron la flexibilización de la Fase 3 dispuesta por el Ejecutivo comunal.

“Se atenderá como se pueda”, advirtió en diálogo con Democracia el director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Sebastián Meneses, ante la falta de camas para atender los casos graves de coronavirus. “En la urgencia tendremos que atender a los pacientes en la guardia y buscar una derivación. Ante una catástrofe utilizaremos la guardia”, sopesó el médico.

“Recibimos cuatro nuevos respiradores y vamos a recibir cuatro camas electrónicas para la terapia, pero el problema son los recursos humanos. Formar a un médico terapista lleva muchos años”, señaló.

Actualmente, la sala de terapia intensiva del HIGA cuenta con ocho camas –ayer estaban todas ocupadas- y contabilizará doce en los próximos días, cuando se armen otras cuatro.

“No va a faltar mucho para tener que derivar pacientes, pero en los demás lugares tampoco hay lugar y los hospitales municipales de la Región están detonados”, alertó.

El profesional afirmó que, si los casos continúan aumentando y no se toman medidas, la ciudad se encamina a un colapso del sistema sanitario. “La apertura de IMEC fue un acierto, porque tiene ocho camas de terapia solo para Covid”, resaltó.

Por su parte, Héctor Azil, titular de ATSA Junín, afirmó a este diario: “Hay que agradecer que se pudieran rescatar camas, como hizo PAMI en la clínica IMEC. Si esas camas no se hubieran rescatado para PAMI, el sistema habría colapsado hace rato”.

Además, el dirigente gremial mencionó que la semana pasada un sanatorio local incorporó un piso más para Covid. “Se está tratando de contener, pero el coronavirus viene con una virulencia que lo hace insostenible”, afirmó.

En cuanto a la ocupación de camas en las clínicas privadas, afirmó: “El lunes pasado había 33 camas comunes ocupadas y 12 de UTI, hoy hay 42 comunes y 20 de UTI. Una de las clínicas tiene ocho camas de UTI ocupadas, siete de las cuales cuentan con respiradores. Son pacientes que van a ocupar la cama durante mucho tiempo o fallecen”.

En este sentido, agregó que “la disponibilidad de cama no es todo, sino que también es central la infraestructura, la medicación, los médicos y los enfermeros y también saber que en el sector privado de la salud hay camas disponibles para determinadas obras sociales o prepagas. Es decir que no todas las clínicas trabajan con todas las obras sociales”.

Para Azil, con el actual nivel de contagios, el colapso en la atención de la salud será

inevitable. “Lamentablemente, si no se detiene el contagio, la circulación, si no tomamos las medidas de prevención, que se trabaje un poco más sobre los espacios públicos respecto a los controles, el sistema va a colapsar, inevitablemente va a colapsar, lo estamos viendo en la zona”, advirtió.

“Y además hay que tener en cuenta que Junín es un centro de referencia regional de salud, que también abarca el este de La Pampa y el sur de la provincia de Santa Fe”, señaló.

“Durante la primera ola, el contagio se fue trasladando lentamente, entonces no colapsaba. Hoy toda la Argentina está afectada con la ola del coronavirus”, comparó.

“Si se ven más jóvenes es porque entre los mayores de 60 hay un grupo importante que ya está vacunado. Los que se están contagiando son más jóvenes y se ve una baja promedio de diez años en las edades de los contagiados”, apuntó.

El presidente de la Comisión de Salud Pública del Senado de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Traverso (FDT), afirmó: “Estamos muy encima de lo que ocurre en las regiones sanitarias III y V, que son las que abarca el noroeste bonaerense, y vemos distritos con situaciones muy delicadas como General Villegas, Chacabuco y Junín”.

En el caso de Junín, alertó que el sistema de salud ya llegó a su límite “y por lo tanto está muy cerca del colapso, por lo cual tiene que empezar a derivar situaciones, cosa que no había pasado durante todo este tiempo”.

Traverso recordó que, como ocurrió en 2020, el desarrollo del coronavirus “primero empieza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va extendiendo como una mancha de aceite hacia el primer cordón del Gran Buenos Aires, luego al segundo cordón, al tercer cordón y se va expandiendo a lo largo y ancho de toda la provincia”. E insistió en la importancia de la vacunación, los cuidados y el fortalecimiento del sistema de salud.

Restricciones

“Vengo advirtiendo hace rato que hay que bajar la circulación, si siguen abiertos los gimnasios y desde el municipio se insiste con la Fase 3 flexibilizada, seguiremos estando al borde del colapso”, cuestionó Meneses.

“Varios municipios no esperaron y pidieron a la Provincia un descenso de fase, incluso distritos gobernados por Juntos por el Cambio”, comparó. Y consideró que el mensaje que da el intendente Pablo Petrecca y sus funcionarios “no es claro”.

Vacunación

Para Azil, en Junín es una suerte que haya tenido un impacto fortísimo el plan de vacunación contra el Covid. “Hoy por hoy, aunque sea con una sola dosis, es destacable la vacunación, porque da una inmunidad importante”, dijo. En Junín, hasta el momento se vacunaron 30 mil personas (ver página 5).

“Nosotros podemos dar fe del funcionamiento y la importancia de la vacuna en el sector de la salud, porque al estar vacunado casi todo el personal, por lo menos los que quisieron acceder a vacunarse, que es un porcentaje elevadísimo, actualmente los contagios son esporádicos”, manifestó.

“Eso es bueno porque nos permite mantener una de las patas que sostiene el sistema, que es la atención”, afirmó.