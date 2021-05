Según Marcos Maroscia, "el comercio realmente no resiste otro cierre"

El presidente de Comercio e Industria de Junín, Marcos Maroscia, mantuvo un diálogo con TeleJunín Noticias en el que se refirió a la difícil situación del comercio en el marco de la pandemia.

“Venimos de hace un tiempo largo complicados, no solo por la pandemia sino que veníamos intentando salir de una crisis económica. El año pasado fue muy duro para todos los sectores”, adelantó.

A su vez, destacó el impacto de la segunda ola, las restricciones y las dificultades del sector, en el que ya se ven, lamentablemente, “persianas bajas”.

Impacto negativo

Maroscia aseguró que el impacto de la segunda ola continúa siendo negativo.

“En el comercio hubo rubros que hasta tuvieron que cerrar un tiempo. Hubo un intento de reactivación en el verano y ya hace un tiempo se venía hablando de una segunda ola, la estábamos esperando prácticamente y llegó”, explicó el referente de la cámara de comercio local.

“Sigue afectando de manera negativa. El comercio realmente no resiste. Ya la situación económica es complicada para todos los sectores”.

Asimismo, indicó: “Se ve que no se generan ventas en efectivo, las tarjetas que permitieron caminar un poco más el año pasado están al límite y las expectativas no son buenas”.

Además, destacó el endeudamiento que aqueja a muchos comerciantes: “Hay mucha gente que viene arrastrando deudas del año pasado para poder subsistir y ya se están empezando a ver persianas bajas como sorprendentemente el año pasado no hubo. La gente buscó diferentes tipos de herramientas para ir pasando lo que creíamos que era algo pasajero el año pasado hasta llegar a pedir financiamiento a familiares”.

“Al margen de los bancos, que no han bajado ningún tipo de herramienta puntual para la parte comercial, nos sorprendió esa respuesta que tuvimos en una encuesta de pedir ayuda a familiares. Hoy esa ayuda no solo no está, sino que hay que devolverla y ya muchos se están bajando”.

A su vez, destacó que muchos buscaron reinventarse, “trasladándose a redes sociales, al garaje de una casa, y hoy eso ya no se ve que sea algo proyectado a futuro, que vaya a dar resultado”.

Rubros más afectados

“Indudablemente, el sector gastronómico fue y hoy es el más afectado con un panorama de restricción horaria, que esperemos que no suceda, pero como vienen los casos positivos a diario, van a ser directamente afectados. Un segundo paso va a ser tal vez lo que es indumentaria. Estamos esperando, realmente es un día a día”.

“Estamos hablando mucho con la Cámara de gastronómicos; en la última reunión se llegó a un acuerdo para que puedan seguir funcionando hasta cierto horario y hasta ahora no se tocó, pero siguieron subiendo los casos”.

Además, refirió la situación del rubro textil, con el cambio de temporada: “Hemos estado hablando que no han invertido, ya que lo del año pasado quedó sin vender porque al no salir la gente no se generaron ventas. Y al margen de que sabemos que no podemos proyectar de tres meses en adelante en este país, sabemos que en este contexto no podemos proyectar ni a diez días”.

En cuanto a los cierres, indicó que “el año pasado sorprendió que no sucediera, pero hoy la parte del centro, por decir, calle Rivadavia, está detonada. Y no se ve una reactivación”, lamentó.

La suba de casos y la falta de camas, según Maroscia, “va a ir afectando cada vez más en los diferentes rubros”.

Nuevas formas de comprar

Sin dudas, el impacto de la pandemia y las restricciones generaron cambios en la forma de comprar y las decisiones y las elecciones del consumidor.

Una de esas cuestiones es la vuelta a los negocios de proximidad, de barrio.

“Sí, repercutió en el negocio de barrio que quizás estaba perdiendo protagonismo, la gente iba a supermercados más grandes y se relegaba al de barrio. Hoy la gente está asustada, no quiere ir a lugares donde haya mucha gente”.

Capacitaciones

La Sociedad de Comercio e Industria continúa con capacitaciones para ayudar al socio.

“La idea fue siempre apoyar en capacitaciones; se han hecho cursos vía Zoom. Hoy tenemos un lugar con protocolos para hasta 20 personas. Tenemos capacitaciones de e-commerce y herramientas, queremos fomentar eso e invitar al socio a participar”.