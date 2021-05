Francina Sierra aseguró que “cada vez son más las burbujas aisladas”

En el marco de la continua discusión por la continuidad de la presencialidad o la vuelta a la virtualidad, la titular de Suteba Francina Sierra aseguró, en diálogo con TeleJunín, que se encuentran a la escucha de las decisiones de las autoridades de salud.

“Siempre nos paramos del lado de esperar lo que digan las autoridades de salud, que efectivamente toman las decisiones respecto de las fases. Sabemos que si volvemos a Fase 2, eso significa la no presencialidad en las escuelas, por eso estamos anticipando ese escenario”, destacó.

“Hoy en Junín, lo que tiene que ver mayoritariamente con el nivel Primario, jardín de infantes, escuelas especiales, centros complementarios, cuando recorremos, vemos que los docentes no quieren volver a la virtualidad. Hay una necesidad de seguir sosteniendo la presencialidad porque el espacio del aula sigue siendo irremplazable y se puede avanzar mucho más que lo que podemos avanzar desde la virtualidad”. Y agregó que “también están con esta preocupación de que si volvemos a la virtualidad muchos alumnos se quedan en el camino y eso es algo angustioso para nuestros compañeros docentes”.

La titular de Suteba aseguró que “sostener la presencialidad es una demanda del colectivo docente, pero por supuesto no es a cualquier precio. Sabemos que si están en riesgo los alumnos o los docentes, hay que volver a la virtualidad por el tiempo que sea necesario”.

Asimismo, advirtió que “en la escuela no se producen los contagios. Los protocolos se cumplen casi te diría al 100%. En todos los casos que hubo positivos, no se puede corroborar que haya sido en la escuela”, aunque destacó la influencia del ámbito externo.

“Sí vemos que cada vez son más las burbujas aisladas y eso sí es una complejidad para la organización institucional”.

“Inversión en conectividad y en alimentos”

En un comunicado, la titular de Suteba reclamó al Gobierno de Junín por “inversión en conectividad y alimentos”.

“Desde el comienzo de la pandemia vemos los esfuerzos de los gobiernos tanto nacional como provincial, para sostener la continuidad pedagógica y el servicio alimentario escolar. Mientras tanto, el intendente de Junín se dedica a expresar, sistemáticamente, su deseo y su vocación de trabajar en conjunto. Pero trabajar en conjunto implica que todas las partes ponen algo, que todas las partes aportan a un todo y con un objetivo común”.

“La pregunta sería: ¿Qué puso el Gobierno municipal para "trabajar de conjunto" por la continuidad pedagógica y el servicio alimentario escolar? Por el momento, lamentablemente para las comunidades educativas, el intendente solo se dedicó a usufructuar políticamente las inversiones ajenas (nacionales y provinciales) y guardar -para quién sabe qué fin- el dinero que les corresponde por Ley a nuestras escuelas de Junín: o sea, el Fondo de Financiamiento educativo formado por millones y millones de pesos”.

Aseguró que “los intendentes tienen responsabilidades sobre la Educación de sus distritos” y que en el caso de Junín “estas responsabilidades van en dos sentidos”.

“Por un lado, porque recibe el Fondo de Financiamiento educativo a través del Gobierno nacional y además “porque la exgobernadora Vidal le confirió a Petrecca la responsabilidad de la Infraestructura Escolar y el Servicio Alimentario Escolar, por ende, es coresponsable de esas políticas públicas fundamentales para una educación de calidad en nuestra ciudad”.

A su vez, se refirió a la “falta de dispositivos tecnológicos y conectividad”.

“Reforzar la inversión nacional con la compra de dispositivos móviles y la ampliación de la red de fibra óptica para llegar a los barrios más postergados sería la decisión política verdaderamente coherente con lo que el intendente predica”, puntualizó Sierra.

“Es el momento de hacer las previsiones, de garantizar la presencialidad con inversión en merienda y desayuno para nuestros niños, niñas y jóvenes y de anticipar un escenario de vuelta a las clases no presenciales, para que nuestros estudiantes no tengan que volver a desvincularse de sus escuelas como nos sucedió en 2020”, concluyó.