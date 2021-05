Nuevo operativo de documentación en Junín

Desde el lunes 10 al jueves 13 de mayo se realizará un operativo de documentación en Junín, que contará con la organización del Ministerio del Interior de la Nación, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El lunes 10 y el martes 11, el operativo se desarrollará en el Club Villa Belgrano, ubicado en avenida Libertad N° 950; mientras que el miércoles 12 y jueves 13 las tareas tendrán lugar en el Centro “Cristiano de Fe”, de Avenida República N° 500. Todos los días será en el horario de 9 a 17.

Es importante destacar que en esta oportunidad el servicio de atención se prestará con turno previo en las oficinas de la UDAII II de Anses Junín (Rioja N° 539) y en la UGL XXXI de PAMI (Mitre N° 24).

Los vecinos podrán realizar de manera rápida y sencilla los siguientes trámites:

-DNI: 0 (cero) años (valor $ 0,00); cambio de género (valor $ 0,00); nuevo ejemplar por robo o extravío (ejemplar A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450); cambio de domicilio (A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $450); cambio de datos personales (valor $ 300); cambio por adopción (valor $ 300); actualización entre los 5 y 8 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal con su DNI; valor $ 300); actualización a los 14 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal con su DNI, valor $ 300); reposición y Rectificación (se deberá acompañar la partida A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450); adopción de Nacionalidad (valor $ 300).

-Pasaporte: se podrá tramitar solo con DNI vigente presentando el último ejemplar (valor $ 1.500).

-Certificado de preidentificación (cpi): deberá acompañar todo tipo de documentación que posea la persona a fin de ser incorporada al sistema (valor $0,00).

Por último, cabe destacar que durante las cuatro jornadas los vecinos podrán realizar consultas e iniciar trámites en los distintos stands que montarán organismos naciones y provinciales como Anses, PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, el Patronato de Liberados, Región Sanitaria III y la Defensoría del Pueblo, entre otros.