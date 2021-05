Concejales de Juntos por el Cambio: “No queremos cerrar todo”

En un comunicado, los concejales de Juntos por el Cambio de Junín afirmaron: “Lamentablemente, una parte del bloque de la fracción más kirchnerista del Frente de Todos Junín quiere ‘cerrar todo’. Esa fue la frase que les transmitieron desde el sector más ultrakirchnerista cercano a Cristina Fernández de Kirchner a los ediles juninenses. No estamos de acuerdo”.

“Esta realidad que estamos viviendo nos duele a todos. El intendente, Pablo Petrecca, y cada uno de nosotros tenemos en claro que cada juninense está cuidándose lo máximo posible en esta pandemia. Creemos en Junín y en los juninenses”, sostuvieron.

“Petrecca está hablando continuamente con todos los sectores, los relacionados a la salud y también a la economía. Siempre en búsqueda del equilibrio y el bienestar de la mayor cantidad de juninenses”, manifestaron.

“Es por ello que, por ejemplo, queremos que los chicos asistan a la escuela, que no suceda lo mismo que en el partido de Leandro N. Alem, cuyo intendente solicitó que estando en Fase 3 los chicos ya no tengan clases presenciales. Siendo que la presencialidad en las escuelas no es gran foco de contagio y, por el contrario, la falta de sociabilidad de los niños, niñas y jóvenes genera severos perjuicios no solo en lo cognitivo, sino también en aspectos psíquicos y emocionales”, explicaron.

“Desde Juntos por el Cambio de Junín creemos que la forma de salir de este momento es estar unidos, cuidándonos y trabajando. La salud y la economía van de la mano”, agregaron.

“Duele mucho cada juninense muerto en esta batalla contra el virus, pero debemos seguir adelante, peleando por cada uno que se ve afectado también en su trabajo perdido o en cada Pyme cerrada. Cada uno de esos trabajos que se pierde es una mesa familiar sin comida”, subrayaron.

“Sabemos que es hora de poner el hombro entre todos, de trabajar, estudiar y vacunar”, concluyeron.