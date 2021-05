No quedan camas disponibles en terapia para pacientes con coronavirus

Con el último informe de la Mesa de Salud respecto de la situación de las camas de terapia disponibles para pacientes con Covid en la ciudad, se confirmó que hasta el día de ayer no había ninguna cama disponible y que el número de las internaciones por el virus ascendía a 84 pacientes.

En diálogo con TeleJunín Noticias, el presidente del Círculo Médico y referente sanitario de la Mesa de Crisis, Dr. Gabriel Scattarello, aseguró que creció la ocupación de terapia intensiva en los últimos días. Además, detalló la grave situación que esto provoca e hizo hincapié en la necesidad de continuar con la vacunación, los testeos y los cuidados para prevenir el contagio del virus.

Sin camas de terapia

Tras la confirmación del día de ayer de la falta de camas en Junín, Scattarello explicó: “Llegamos a un punto en el que no tenemos más camas para los pacientes que tienen Covid y tienen que ir a terapia”.

“Sí hay camas de terapia que uno tiene que reservar para el resto de las patologías. Sabemos que no solamente hay pacientes con esta patología infecciosa, el covid, sino que sigue habiendo accidentados, pacientes con infartos, con accidentes cerebrovasculares, pacientes que requieren de cuidados críticos y, obviamente, uno tiene que dejar camas reservadas para ese tipo de pacientes”, destacó.

Según el informe que se provee a diario sobre la ocupación de camas, también se indica que hay 84 pacientes en internación por Covid: “Hoy hay mucho paciente internado en Junín. Al día de la fecha hay casi 85 pacientes internados y ya no quedan camas disponibles para los pacientes que tengan Covid y requieran atención en terapia intensiva. Creció la ocupación de terapia intensiva en estos días. Teníamos camas disponibles y hoy, al día de la fecha (por ayer), no las tenemos”.

En cuanto a la delicada situación, el referente sanitario destacó que en el área de cuidados críticos “los recursos son muy finitos porque hablar de una cama de terapia intensiva no es solo la cama y el colchón, sino todo el recurso humano alrededor de eso, el tema de enfermería, médicos, bombas de infusión para medicación, equipos de asistencia respiratoria mecánica, el oxígeno; tiene un límite en cuanto a ese recurso, sobre todo el recurso humano”.

“Lo que veo en estos días es que ha ido incrementándose la ocupación de camas de terapia intensiva”, alertó.

Contagios en reuniones sociales

Consultado sobre las razones de la suba exponencial de casos, el presidente del Círculo Médico refirió que “el año pasado había una cuarentena más estricta” y agregó que “lo que estamos viendo hoy por hoy, en terapia, es que hay pacientes mucho más jóvenes que el año pasado, se ha corrido a edades menores”.

La hipótesis es que “como se ha vacunado a mayores de 60 años, obviamente el virus ha empezado a afectar a gente mucho más joven. Hay que insistir con lo mismo, qué podemos hacer nosotros como para aliviar el sistema de salud, que está colapsado en este momento”.

Respecto de implementar mayores restricciones, Scattarello aseguró: “No soy la persona indicada para hablar de restricciones, me parece que las autoridades sanitarias son las que tienen que tomar esa decisión, pero sí lo que nosotros hemos visto, y esto está comprobado desde el punto de vista científico, es que la mayoría de los contagios se dan en reuniones sociales, en vínculos familiares, juntadas con amigos. Uno entiende que la gente está cansada de este año tan largo que hemos transitado, que quiere ver a sus seres queridos, a sus amigos, pero ahí es donde está el foco de contagio. No está ni en los comercios ni en los colegios, y esto no lo digo yo, lo dicen trabajos científicos que apoyan que no hay contagiosidad en los lugares comerciales, si cumplen obviamente con los protocolos como corresponde”.

En este sentido, remarcó la contagiosidad “en los lugares donde se hacen reuniones sociales, en lugares cerrados, sin barbijo, sin protección, con cercanía, sin ventilación: esos son los lugares donde se contagia. Y, como sabemos, hay una gran variabilidad. Hay pacientes que toman la infección por el covid y pierden el olfato, les duele un poquito la garganta, tienen unas líneas de fiebre. En el otro extremo, tenemos otros pacientes que presentan neumonías bilaterales, graves, que requieren asistencia respiratoria mecánica. No sabemos cuál va a ir al respirador y cuál va a tener un resfrío y nada más, eso depende mucho de la variabilidad de cada persona”.

Espacios y recurso humano

Sobre la posibilidad de ampliar los espacios para tratar el Covid en los centros de salud locales, Scattarello destacó las dificultades que se afrontan.

“Las clínicas tienen que rever eso, tratar de ampliar los lugares, que obviamente no es tarea sencilla porque se necesita también más personal. Lo que sucede es que la mayoría del personal de salud está vacunado, pero eso no quiere decir que no pueda contraer la enfermedad. Si contraen formas leves y si se tienen que aislar, entonces el recurso humano pasa a ser muy finito, porque cuando contraen el virus tienen que dejar de trabajar. El recurso humano también empieza a ser escaso, si esto sigue de esta manera”.

A su vez, aseguró que “en este momento se dispone de respiradores. Obviamente que lo que falta son espacios y uno tiene que tener una red de oxígeno para conectar. Algunos lugares privados compraron más respiradores, pero va de la mano del espacio físico que tengas, el recurso humano, la red de oxígeno y el aparato. Todo el conjunto que hace a los cuidados críticos”.

Vacuna, testeo y cuidados

El referente sanitario volvió a insistir en los cuidados personales para evitar contagios, pero también en la necesidad de vacunar más, testear más –ya que se logra encontrar los pacientes, aislar contactos estrechos y cortar la cadena de contagio- y los cuidados.

“Se deben evitar las reuniones sociales, en espacios cerrados y sin ventilación, con mucha gente. Se debe usar tapanariz boca bien ceñido” y también “mantener la higiene de manos, lavarse o usar alcohol en gel y mantener distancia prudencial si estamos con otras personas, eso reduce un 95% la tasa de contagio, que no es poco”.

A su vez, pidió cuidarse y evitar los accidentes en la vía pública, para no ocupar camas de terapia.

“Históricamente, siempre los segundos años de una pandemia fueron peores que los primeros, esto de alguna manera era esperable. ¿Qué armas tenemos que no teníamos? La vacunación. Es fundamental que se empiece a vacunar más. Es lo que nos puede llegar a aliviar al sector de salud y a la población del tipo de infección. Hay que tratar por todos los medios, como sea posible, las autoridades sanitarias tienen que insistir con la vacunación”.

Por último, llamó a no tener miedo a vacunarse, ya que “todas las vacunas son buenas” y agregó: “Es mejor vacunarse que tener la infección por el coronavirus. No hay que tener miedo de ir y vacunarse”.