Refuerzan los controles de protocolos sanitarios

La Subsecretaría de Control Ciudadano lleva adelante intensos controles de protocolos en la ciudad. En el caso de los controles en gimnasios y natatorios, son acompañados por autoridades del área de Deportes.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias y reforzar la concientización para poder preservar las fuentes de trabajo, según indicaron.

Acerca de estos trabajos de fiscalizaciones, Mario Olmedo, subsecretario del área, destacó: “En consonancia con la última reunión que mantuvimos, en la que resaltamos la importancia del cuidado, ahora implementamos tareas de control de protocolos en los gimnasios para que puedan seguir trabajando”. Luego, indicó que “recorrimos algunos de los lugares de entrenamiento para constatar que el máximo sea de 10 personas haciendo la actividad y que exista una ventilación adecuada”.

“Se trata de una tarea que hace hincapié en el control y la prevención para el cuidado de todas las personas, a los efectos de preservar las fuentes de trabajo, que es lo que necesita la gente”, añadió.

A su vez, Claudio Yópolo, director de Deportes, dijo: “Como bien dijo Mario, esto es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Seguridad, a través de Control Ciudadano, y la Dirección de Deportes para llevar a cabo estas tareas de control. El intendente les dio la posibilidad a los gimnasios de que puedan seguir trabajando, pero todos debemos cumplir las normas para que la actividad pueda continuar”.

“Queremos estar siempre cerca de ellos, darles la posibilidad de que trabajen y para eso es fundamental que se cumplan los protocolos por el bien de todos”, afirmó Yópolo.

Por su parte, Emanuel Arenas, profesor del Salón Salud Funcional, manifestó: “Hacemos mucho hincapié en el cumplimiento de los protocolos, por eso desde que llegan hacemos que la gente se limpie los pies en la alfombra, le tomamos la temperatura, se colocan alcohol en gel y barbijo. Nosotros hacemos entrenamiento funcional, por lo que cada uno tiene reservado su sector, no se comparten los elementos ni los correspondientes sanitizantes y se higieniza todo antes y después de cada uso”.

Arenas también indicó que “una vez que está en el cuadrado de entrenamiento, se puede sacar el barbijo y al retirarse se lo coloca de nuevo. La salida es por otra puerta para no cruzarse con los que vienen después, por más que tienen un tiempo de espera entre clase y clase”.

“Esta es una fuente muy importante de trabajo para nosotros, vivimos de esto y no tenemos alguna otra posibilidad, por lo que es muy importante que podamos conservarlas. Por ende, le pedimos a la gente que sea consciente y que cumpla con todas las medidas”, aseguró.

Otro de los profesores que se refirió a los controles fue Marcos Quechic, dueño del Gimnasio Aperfit, quien dijo: “Tratamos de generar conciencia en los alumnos para, como dijo el profe Arenas, mantener nuestra única fuente de trabajo y de ingreso. Ojalá que siga todo así de estable y en un tiempo no muy lejano podamos volver a lo que era antes con las clases masivas. Algunas cosas como la higienización y el distanciamiento vinieron para quedarse y se trabaja todos los días de forma cómoda y organizada”.