El Municipio ya aplicó más de 2700 vacunas antigripales

Desde el inicio de la campaña, que comenzó el 13 de abril, ya recibieron su vacunación antigripal más de 2.700 vecinos de la ciudad.

Las vacunas se aplican en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales, desde donde informaron que quienes recibieron la vacuna contra la Covid-19 deberán esperar quince días antes de recibir la antigripal.

Al respecto, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, indicó: "El 13 de abril comenzó la campaña nacional de vacunación antigripal en nuestra ciudad y estamos muy contentos porque desde esa fecha al 30 de abril llevamos aplicadas más de 2.700 vacunas repartidas en toda aquella población con indicación, es decir, a todas las embarazadas, las puérperas en los primeros 10 días después del nacimiento, todo el personal de salud de clínicas privadas, el personal estratégico y los grupos de riesgo, que implica a las personas de entre 2 y 65 años que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardíacos y respiratorias".

"Esto se suma a la vacunación obligatoria para los menores de entre 6 meses y 2 años y los mayores de 65 años. Si bien muchos están afiliados a su obra social, en este caso PAMI, que también tiene su cronograma de vacunación, nosotros también vacunamos a esta población, independientemente de la obra social que tiene o si no tiene una. Este es un acuerdo al que hemos llegado con el PAMI para no 'perder' a aquella persona que se acerca a algún centro de salud a vacunarse", agregó Lombardi y expresó: "Estamos muy satisfechos por las dosis aplicadas hasta el momento".

"Es importante, sobre todo en esta situación de pandemia que estamos viviendo, tratar de minimizar la posibilidad de comorbilidades, es decir, de que aparezcan otras enfermedades. Entonces, estamos previniendo patologías más graves en las personas a las que les toca transitar el Covid. Es una época en la que comienzan las primeras enfermedades, que hasta el momento no se han dado en gran número debido al tiempo, que no fue tan frío hasta ahora".