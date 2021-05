Ya se vacunó a un 61% de los inscriptos en la Ciudad contra el coronavirus

A pesar de la preocupante escalada de casos por la segunda ola de coronavirus, la campaña de vacunación, según indicaron desde la Región Sanitaria, continúa sin descanso a medida que arriban nuevos lotes de dosis de la vacunas.

En diálogo con TeleJunín Noticias, la directora adjunta de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, destacó el trabajo en las postas y el ritmo de la vacunación, que con 46.500 inscriptos alcanzó a un 61% de vacunados, al menos con primeras dosis.

Alrededor de 600 aplicaciones diarias

López aseguró que “la campaña de vacunación viene marchando muy bien, es muy ágil la dinámica en las postas, el compromiso de los trabajadores, el trato cordial con la gente”. A su vez, destacó: “Tenemos entre 500 y 800 turnos ahora con las últimas dosis que nos han llegado, así que estamos en ese nivel de vacunación”.

Explicó además: “Algunos días vacunamos más, otros días un poco menos, pero tiene que ver con que algunas personas no se han podido acercar o controlar el turno correctamente. Eso quiere decir que más adelante van a pasar por la posta y se les va a informar si se los puede vacunar en ese momento, si serán citados nuevamente o si el Ministerio les vuelve a asignar el turno”.

Sobre la capacidad de vacunación en la Ciudad, indicó que “la máxima capacidad que tenemos son 800 aplicaciones diarias; hemos tenido un máximo de 600 aplicaciones, así que estamos muy tranquilos”.

Inscriptos vacunados

Consultada sobre el avance de la vacunación, López aseguró: “Tenemos casi un 90% de asistencia en todo lo que son los turnos diarios y tenemos un fuerte trabajo entre los trabajadores dentro de la posta y también solicitamos una ayuda al Pami Escucha, al que también pasamos los números para que vayan llamando a la gente, por si hay algún inconveniente de que no pudo ver el turno y demás”.

Acerca de la cantidad de inscriptos ya vacunados, explicó: “Tenemos un cúmulo de inscriptos de 46.500 más o menos y el porcentaje total de todos esos inscriptos es del 61% de vacunados”, es decir que seis de cada diez anotados, ya recibieron al menos la primera dosis.

“Los mayores de 60 representan un cúmulo de inscriptos de 18.300 y estamos afortunadamente en el 81%”, y agregó que “la semana pasada comenzamos a aplicar segundas dosis de Sinopharm para comenzar a completar esquemas que fueron iniciados y que la comunidad pueda tener esquemas completos de la vacuna contra la Covid-19.

Asimismo, aseguró que “el porcentaje total en la Región entre inscriptos y vacunados está en un 56%, por lo que venimos trabajando con los mismos niveles de porcentajes en todas las localidades y los distritos que pertenecen a nuestra Región”.

Postas en Junín

La posta que funcionaba en el Hospital Interzonal se mudó hace tiempo al Centro de Jubilados de calle Alemania 177 y según López “fue por una cuestión lógica porque empezamos con la campaña de vacunación antigripal y el Hospital tiene un vacunatorio donde vacuna no solo al personal que trabaja dentro del Hospital, sino también a la comunidad que se acerca al lugar".

"Por otro lado, estábamos viendo la suba de casos positivos de Covid-19 en Junín, entonces nos pareció lógico mudar la posta de lugar porque no queríamos tener a personas saludables que se fueran a vacunar contra contra el coronavirus y que a dos o tres metros esté el consultorio de febriles, con gente que posiblemente fuese covid positivo”, explicó.

Días atrás se trasladó la posta de IOMA que funcionaba en Suteba a la sede de la Mesa Coordinadora de Jubilados, en Alsina 375.

“Primero porque Suteba necesitaba reiniciar sus actividades respecto de los docentes y los familiares; eso es una casa de alojamiento y necesitaba volver a tener su agilidad laboral para los afiliados”, indicó. Y a ello se sumó la cuestión climática y la necesidad de contar con reparo para los adultos mayores.

La nueva posta “es más amplia, hay dos salones, la gente puede esperar, está más cómoda y mejor contenida”.

AstraZeneca

“Las dosis de AstraZeneca es la vacuna Covishield”, explicó López, “y entre la primer dosis y la segunda tenemos tres meses como piso mínimo, para esperar entre una y otra. Ahora, si nosotros pasamos esos tres meses, tenemos hasta seis meses para poder esperar para la aplicación de la vacuna. Para llevar tranquilidad a los vecinos, que no se desesperen porque están cumpliendo algunos los tres meses, sino que va a llegar la vacuna y le va a llegar el turno y les vamos a aplicar la segunda dosis. Podemos excedernos de los tres meses, no hay problema, como cualquier vacuna. Lo que no podemos hacer es disminuir esos tres meses”.

Testeos en el CIC

El Gobierno de Junín destacó la realización de los testeos en el CIC de avenida Alvear y Alberti.

El Dr. Carlos Lombardi, titular de la cartera de Salud municipal, señaló: "La implementación de la estrategia de testeos rápidos forma parte de una de las herramientas más importantes que tenemos para dar lucha contra el Covid. Siempre hablamos de tres pilares fundamentales: uno, el cumplimiento de todas las medidas preventivas que todos conocen, pero que siempre resaltamos porque son muy importantes, como el uso del cubreboca y nariz, el distanciamiento y el correcto lavado de manos".

"El segundo punto es la vacunación, ya que la vacuna no previene la enfermedad pero sí las formas graves, lo cual permite lograr más disponibilidad de camas de terapia intensiva. Y, como tercera acción importante hay que mencionar la estrategia de detectar precozmente al paciente infectado, algo necesario y fundamental para el aislamiento y así evitar la propagación del virus".

En este sentido -indicó el funcionario- "poder incrementar los testeos ha sido una muy buena política impulsada por el intendente, Pablo Petrecca, gracias a la cual hoy se realizan todos los días, de 14 a 16, en el CIC de Alvear y Alberti".

"Todas las personas que presenten síntomas tienen la posibilidad de realizarse este testeo rápido de antígenos de manera gratuita, con la indicación médica. En este marco, vale decir que en los últimos días hemos tenido un incremento bastante considerable en el número de testeos que se hacen y eso, como se sabe, es muy importante porque permite el rápido aislamiento de los casos positivos y sus contactos estrechos", remarcó.

Por su parte, la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud del Municipio, indicó: "Cada vez son más los vecinos que se acercan al CIC. De hecho, hoy casi la mitad de los resultados que se publican diariamente provienen de los testeos que realizamos desde el Gobierno de Junín en el CIC. Pretendemos seguir llevando adelante esta propuesta y, en la medida de las posibilidades, ampliar este trabajo".

Franchi mencionó que "para que el testeo sea válido, la persona que se lo realiza debe tener síntomas compatibles, para una mayor efectividad en el resultado.También quiero mencionar que en este centro no hacemos testeos a vecinos que lo necesiten para otras cuestiones que no tengan que ver con la salud, es decir, aquel que debe viajar o simplemente se quiere testear deberá acudir a un centro privado".