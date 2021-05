Se registró el mayor pico de casos en la Región y preocupa la ocupación de camas

La Región atraviesa su peor momento en relación con el coronavirus. De hecho, la Región Sanitaria III registró la semana pasada la cifra más elevada de casos desde el inicio de la pandemia, situación que encendió todas las luces de alerta en las autoridades, sobre todo por el altísimo nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales y las clínicas privadas.

Según datos oficiales obtenidos por Democracia, en la última semana de 2020 se registraron en la Región Sanitaria III 1029 casos, mientras que la semana pasada ese número ascendió a 1082.

En diálogo con este diario, Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, afirmó que la situación es complicada en todos los distritos. “Chacabuco tiene una ocupación prácticamente del ciento por ciento de las camas de terapia intensiva y la sala común”, graficó el profesional.

Los ocho distritos que componen la Región cuentan con hospitales municipales –excepto Junín, que tiene un hospital interzonal-. Sin embargo, Florentino Ameghino y General Viamonte no cuentan con terapias intensivas. “Todos los hospitales fueron reforzados con equipamiento y recursos por el Gobierno provincial”, destacó Herce.

En este sentido, el médico señaló que la situación se considera preocupante cuando se supera el 60% de ocupación en las terapias. “La ocupación en la Región ronda el 70, 80, 90 y hasta el 100%. Y hay que explicar que las terapias no tienen 150 camas, tienen entre 10 y 12 camas. Por eso cuando se habla de porcentajes de ocupación hay que ser muy cauteloso y saber leer el dato, porque si hay un 70% de ocupación quizás eso signifique que queden 3 o 4 camas disponibles”, advirtió.

En efecto, según el informe oficial, ayer en Junín quedaban solo 4 camas de terapia intensiva libres para Covid y 16 de complejidad intermedia.

En esta ciudad también se registra una cifra elevada de contagios. Ayer hubo 88 (ver página 3) y la semana pasada se contabilizaron 328 infecciones. “Los números marcan una meseta, pero el problema es que es demasiado alta. Y si los casos siguen aumentando, vamos a tener serias dificultades”, alertó.

Para el funcionario, “es necesario reducir la circulación de todas las formas posibles. Las medidas de cuidado no significan coartar la libertad”.

En este escenario, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, reiteró su preocupación por la situación epidemiológica que atraviesa el distrito que se vincula directamente con Junín: "La discusión es si hay camas o no hay camas, si el sistema de salud puede dar respuesta a la demanda, si hay oxígeno y si alcanza. Necesitamos del acompañamiento y la responsabilidad individual, para poder obtener buenos resultados colectivos”, expresó el jefe comunal.

“La gente tiene que entender que, si bien en UTI tenemos camas y respiradores, eso se colapsa y que no hay lugar para hacer traslados porque Junín, que es el Hospital Interzonal al que pertenecemos, está al borde del colapso y se hace muy difícil ubicar a un paciente. En este contexto, el hospital tiene que atender el resto de la demanda, que muchas requiere camas en UTI”.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola (Juntos por el Cambio), afirmó ayer que en ese distrito hay 500 casos de coronavirus, detalló que las áreas de Covid-19 están ocupadas en un 95% y las camas de terapia intensiva en un 80%. "No escapamos de la realidad que viven la provincia y todo el país", declaró el jefe comunal. Y reconoció: "Si el número de casos sigue alto, pediremos (a la Jefatura de Gabinete de la Provincia) pasar a Fase 2 estricta".

Aiola atribuyó el incremento de casos a que "al haber sido la cuarentena un poco larga, la gente le perdió el miedo al coronavirus y fue relajando las medidas de prevención". Destacó además que "muchas personas se reunieron o viajaron en Semana Santa y ahora tenemos un aumento importante de casos".

Por otro lado, se mostró preocupado porque "en Chacabuco hay un giro de afectación hacia personas más jóvenes": destacó que en el municipio "fallecieron personas de 45 y 53 años" y pidió al Ministerio de Salud "que nos ayude a determinar si se trata de la cepa Manaos".

"Estamos muy preocupados, trabajando codo a codo con el Gobierno bonaerense para llevar adelante esta situación", indicó el radical.

En ese marco, resaltó que Chacabuco se encuentra en Fase 3 y mantiene la presencialidad escolar, pero por el aumento de contagios decidió adoptar "muchas medidas de Fase 2, como restricciones horarias para circular, cerrar los clubes, el fútbol 5 y las canchas de paddle".

En el interior provincial

Días atrás, la Unidad de Gestión Centralizada de Camas y Derivaciones (UGCC), diseñada por el Ministerio de Salud bonaerense, realizó en lo que va del mes 1.940 derivaciones de pacientes a establecimientos sanitarios públicos y privados de otras localidades, lo que podría cuadruplicar las 538 realizadas en abril de 2020 cuando comenzó la pandemia.

En este sentido, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, recordó que, si bien la derivación está funcionando, “la situación en la Provincia es crítica, ahora tenemos un nivel de ocupación de camas del 74%. De 883 camas que teníamos cuando empezó la pandemia, pasamos a 2 mil y ahora ya estamos llegando a contar con 2.200 camas y vamos a seguir agregando, pero es fundamental tomar medidas duras para que no colapse el sistema”.

En Mar del Plata, el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, dijo que “la Ciudad tiene un 65 %de ocupación de camas. El intendente se comunicó con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se hizo una presentación al respecto y la Provincia determinó que Mar del Plata continúe en Fase 3", sostuvo.

Bahía Blanca registró en las últimas horas un nuevo récord en la ocupación de camas de terapia intensiva para casos de coronavirus y actualmente solo cuenta con 3 de ellas disponibles. Según se detalla, en los hospitales Intezonal José Penna, Municipal, Italiano, Privado del Sur, Asociación Médica, Raúl Matera y Español. El pasado martes llegó a 39, el viernes a 40 y entre ayer y hoy a 42 sobre 45. O sea, tiene un 93% de ocupación.

Tandil es una de las ciudades grandes del interior provincial que no la tiene sencilla con la ocupación de camas al límite. Según relató el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Tringler, el pasado fin de semana hubo un caso de un paciente que estaba internado en piso y que requirió ser trasladado a terapia. Como en el Hospital no había plazas libres, debió ser derivado al Sanatorio: “O sea que hicimos una derivación, pero siempre dentro de la ciudad”.

Hospitales de campaña

La provincia de Buenos Aires incorporará 7 CAAME, cada uno de los cuales tendrán un hospital de referencia que será el encargado de derivar a los pacientes bajo criterio médico.

Está previsto instalarlos en Villa Marista, Pilar, con 25 plazas; en el hospital vecinal Burgwart, con 45; en el hotel de Suteba, en La Plata, también con 45; en la Quinta La Reja, del Suterh, con 20, y el camping de Satsaid, con 58, ambos en Moreno; y en el Polideportivo Municipal La Patriada, de Florencio Varela, con 62 plazas.