Gimnasios y natatorios podrán continuar su actividad con hasta 10 personas

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se reunió ayer con representantes de gimnasios, natatorios, clubes, salones, estudios de danza y credos con el objetivo de analizar la situación actual de la ciudad, que se encuentra en Fase 3, y reforzar el pedido para que se sigan cumpliendo los protocolos sanitarios en la práctica de las distintas actividades.

Tras el encuentro, se informaron algunos cambios en actividades tales como gimnasios y natatorios, entre otros.

"Como siempre lo hicimos desde que comenzó la pandemia, escuchamos a todos los sectores y esta escucha nos permite tomar decisiones y mantener el equilibrio entre el cuidado de las fuentes de trabajo y de la salud. Son dos cuestiones fundamentales y con el paso del tiempo hemos aprendido muchas cosas para el beneficio de todos", destacó Petrecca.

Actividades y modificaciones

Tras la reunión, se decidió que los gimnasios, los natatorios y aquellos deportes que se realizan en espacios cerrados podrán continuar con hasta 10 personas o un aforo del 30%. Por otro lado, los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos, así como los talleres, la actividad profesional y los museos se permite con hasta 20 personas o aforo del 30%.

Cabe destacar que el resto de las actividades se mantienen tal y como dispuso la Provincia para Fase 3.

Es decir que no están permitidas las actividades sociales y familiares de hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre. Asimismo, se suspenden las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas.

Se suspenden las actividades y reuniones sociales nocturnas en domicilios particulares. De esta manera, solo están permitidas las reuniones de menos de 10 personas hasta las 18.

Asimismo, no podrán abrir los mercados y las ferias en espacios cerrados, como así tampoco las bibliotecas. En cuanto a las actividades deportivas, quedan suspendidas las de más de diez personas, tanto en espacios cerrados como abiertos.

Petrecca indicó que “hay normativas y establecimientos de fases, pero nosotros queremos tomar decisiones que tengan que ver con la realidad de Junín, teniendo en cuenta lo que pasa en la ciudad y también en la Región, ya que Junín tiene muchas clínicas privadas y el hospital, en los que se atienden muchos vecinos de otras localidades”.

A su vez, destacó que “es una situación compleja, pero de esto se sale con diálogo, con consensos y con datos estadísticos para poder tomar la mejor decisión y que tenga el menor impacto posible en la ciudad", dijo. Aunque aclaró: "Creemos que la vacunación es el camino a seguir, como así también los testeos que estamos haciendo en el CIC de Alvear de manera gratuita, todos los días de 14 a 16".

Petrecca hizo hincapié también en que "el cuidado individual y la responsabilidad colectiva son fundamentales en todo este proceso, como así también el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la distancia social entre las personas. Y, en los lugares cerrados, en donde haya alguna actividad, que la ventilación es importante para evitar los contagios".

Por último, aseguró: "Ya estamos en un momento en el que sabemos qué cosas debemos hacer y cuáles no. Todos debemos cumplir con los protocolos que ya conocemos para que todo sea más sencillo".

“Seguir trabajando”

El profesor Sergio Ortiz, del Centro Integral de Natación, expresó: "La decisión que tomó el Municipio fue la correcta para que nadie pierda la fuente de trabajo y también para todas las personas que necesitan seguir haciendo la actividad. Hay algunas limitaciones que tendremos que modificar en estas 48 horas y comunicar a los papás de los nenes que concurren al natatorio. Sabemos que la situación es difícil, pero necesitamos que la gente siga trabajando".

"Hicimos una estadística desde agosto del año 2020 hasta estos días y el contagio en nuestro natatorio ha sido cero. También quiero agradecer a la gente que viene concurriendo y que ha cumplido los protocolos a rajatabla, lo cual permite que la actividad siga funcionando. Agradecemos al Municipio por escucharnos, por estar cerca de nosotros y, ante cualquier duda, poder estar en contacto permanente. Es bueno poder juntarse y corregir diferentes cuestiones o errores, pero siempre con el objetivo de continuar con la actividad".

El Padre Roberto Jatar, párroco de la Iglesia ortodoxa San Jorge, expresó: “Lo importante de todo esto es que desde el Municipio se sigue contemplando la importancia de la salud espiritual de las personas, algo fundamental en la vida del ser humano. La salud espiritual no se puede conseguir por fuera de un querer vivir cerca de Dios, porque nuestra alma en verdad la necesita”.

En tanto, Raúl Moretto, cura párroco de la iglesia Santuario de Fátima, expresó: “Como bien dijo Roberto, es importante que sigan estos encuentros y quiero agradecer mucho al Sr. intendente por todo el esfuerzo que hace para que podamos seguir asistiendo espiritualmente a nuestros fieles”. Además, indicó: “Le manifestamos nuestra predisposición y agradecimiento por todo lo que hace por la actividad de las parroquias y los cultos”.